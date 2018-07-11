GÜNDEM / 11 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- NATO Zirvesi 29 ülkenin liderinin katılımıyla başlayacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Brüksel'e hareket ediyor.
- Başkan Erdoğan, zirve vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Brüksel/Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atlantic Council ve bazı diğer düşünce kuruluşlarının ortaklığında NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "Değişen Küresel Düzen ve Baskı Altındaki Bir İttifak" konulu panele katılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Bosna-Sancak Derneği Srebrenitsa Katliamı Anma Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Srebrenitsa soykırımının 23. yıl dönümünde 35 kurbanın Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedileceği cenaze törenine katılacak.
(Srebrenitsa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kremlin'de görüşecek.
(Moskova) (Fotoğraflı)
2- Almanya'da ırkçı saldırılarda bulunan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında karar açıklanacak.
(Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, 52'si tutuklu, 12'si firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- Sakarya'da darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılandığı dava görülecek.
(Sakarya/09.30)
- Darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı dava, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Bursa/10.00)
2- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek.
(Moskova/21.00) (Fotoğraflı)
2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.
3- Fransa Bisiklet Turu 5. etapla devam ediyor.
ÖZEL HABER
1- "Erdoğan'ın yemin törenine katılımımız Kosova-Türkiye stratejik ilişkilerinin onayı niteliğindeydi"
- Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi:
- "(24 Haziran Seçimleri) "Türk halkı iradesini demokratik bir şekilde gösterdi. Halk kendi iradesi ile geleceği için kendi yolunu seçti. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılımımız Kosova ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin onayı niteliğindeydi"
- "Türkiye'deki yeni dönemde de iyi iş birliğimizin sürmesini bekliyorum"
- "Kosova kurumsal anlamda güvenlik, savunma, ekonomi ve diplomasi de dahil tüm alanlarda Türkiye ile iş birliğini sürdürecektir"
- "Ben Kosova ile Sırbistan arasında kalıcı barışın inşaa edilmesi için kararlıyım. Bu Kosova’nın, Sırbistan’ın, Avrupa Birliği’nin ve Batı Balkanlar’da istikrarın sağlanması için yapılan tüm yatırımların çıkarınadır"
(Dildar Baykan-Ankara)
2- "Ölüler arasında yürümek sıradan olmuştu"
- Bosna Savaşı'nı Gorajde'de yaşayan 76 yaşındaki Devla Bavciç'in acı anıları, Srebrenitsa'daki soykırımın 23. yılında tazelendi
- Devla Bavciç:
- "Yiyecek bulabilmek için etraftaki dağlara çıkıyorduk. Dağda ölülerin arasından yürüyorduk. Kucağında ölmüş bebeği ile anne, ağlayan bebekler... Ölüler arasında yürümek sıradan bir şey olmuştu"
- "Yaşam gücüm kalmamıştı. Bir gün beni vursunlar diye abdest aldım ve sokağa çıktım"
(Halil Şahin/İzmir)
3- 15 Temmuz gazisi "cankurtaranı"nı arıyor
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan, vücudunda halen 21 şarapnel parçası bulunan 24 yaşındaki Abdurrahman Kafkas, o gün kendisini sırtında taşıyıp, durdurduğu araçla hastaneye götürerek hayatını kurtaran kişiyi arıyor
- Kafkas:
- "Devlet büyüklerimizden ricam, bir imkan varsa o gün canımı kurtaran ağabeyi bulmak istiyorum. Beni oradan kaldırdı, sırtında taşıdı, araç durdurdu, hastaneye götürdü. Onunla tanışıp kendisine teşekkür etmek istiyorum"
(Büşra Nur Özcan/Bursa)
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