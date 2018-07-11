GÜNDEM / 11 Temmuz 2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atlantic Council ve bazı diğer düşünce kuruluşlarının ortaklığında NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "Değişen Küresel Düzen ve Baskı Altındaki Bir İttifak" konulu panele katılacak.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Brüksel'e hareket ediyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- Darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı dava, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

3- Fransa Bisiklet Turu 5. etapla devam ediyor.

ÖZEL HABER

1- "Erdoğan'ın yemin törenine katılımımız Kosova-Türkiye stratejik ilişkilerinin onayı niteliğindeydi"

- Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi:

- "(24 Haziran Seçimleri) "Türk halkı iradesini demokratik bir şekilde gösterdi. Halk kendi iradesi ile geleceği için kendi yolunu seçti. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılımımız Kosova ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin onayı niteliğindeydi"

- "Türkiye'deki yeni dönemde de iyi iş birliğimizin sürmesini bekliyorum"

- "Kosova kurumsal anlamda güvenlik, savunma, ekonomi ve diplomasi de dahil tüm alanlarda Türkiye ile iş birliğini sürdürecektir"

- "Ben Kosova ile Sırbistan arasında kalıcı barışın inşaa edilmesi için kararlıyım. Bu Kosova’nın, Sırbistan’ın, Avrupa Birliği’nin ve Batı Balkanlar’da istikrarın sağlanması için yapılan tüm yatırımların çıkarınadır"

(Dildar Baykan-Ankara)

2- "Ölüler arasında yürümek sıradan olmuştu"

- Bosna Savaşı'nı Gorajde'de yaşayan 76 yaşındaki Devla Bavciç'in acı anıları, Srebrenitsa'daki soykırımın 23. yılında tazelendi

- Devla Bavciç:

- "Yiyecek bulabilmek için etraftaki dağlara çıkıyorduk. Dağda ölülerin arasından yürüyorduk. Kucağında ölmüş bebeği ile anne, ağlayan bebekler... Ölüler arasında yürümek sıradan bir şey olmuştu"

- "Yaşam gücüm kalmamıştı. Bir gün beni vursunlar diye abdest aldım ve sokağa çıktım"