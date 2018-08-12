GÜNDEM / 12 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Trabzon Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeğine katılacak.
(Trabzon/16.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkizce Yoğunoluk Seymenli Mahallesi, Ünye Cevizdere sel bölgesi, Fatsa Yalıköy, Perşembe Medreseönü ve balıkçı barınağını ziyaret edecek.
(Ordu/15.45/16.30/18.00/18.45/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kazakistan'da 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi yapılacak
(Aktau) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
SPOR
1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de sona erecek. (Fotoğraflı)
2- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, Türk Milli Takımı sporcularının da yer aldığı erkekler bireysel finallerle İskoçya'da sona erecek.
(Glasgow)
3- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasına Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Trabzonspor, Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş-Akhisarspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Konya/İstanbul/19.30/İzmir/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasına Giresunspor-Eskişehirspor, Gençlerbirliği-Hatayspor, Balıkesirspor Baltok-Altınordu, Denizlispor-Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Giresun/Ankara/19.30/Manisa/Denizli/21.45) (Fotoğraflı)
5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.
(Spielberg/15.00)
ÖZEL HABER
1- Ticaret istişareyle yol alacak
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
- “Yeni dönemde STK’larla etkin iletişim halinde olacağız ve ticaretimizi, ihracatımızı artırmak için proaktif politikalar uygulayacağız”
- "Bu kapsamda bir İstişare Kurulu oluşturduk. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, özel sektörün önünü açmak amacıyla bütün kesimlerin fikirlerini, önerilerini dinleyeceğiz”
(Merve Özlem Çakır - Ankara)
2- "Burkina Faso, FETÖ tehlikesinin farkında"
- Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Ahmet Asım Arar, Burkina Faso'da FETÖ okullarının devri konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu okulların Maarif Vakfı'na devredileceğine inandığını belirtti
- Büyükelçi Ahmet Asım Arar:
- "FETÖ, yerleştiği ülkeler için büyük bir tehdit. Burkina Faso da FETÖ tehlikesinin farkında. Bunu artık herkes kabul ediyor"
(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı)
3- Tek parmakla 17 kitap yazdı
- Henüz 2 yaşındayken geçirdiği havale sonucu yüzde 98 engelli olan ve sadece sağ elini kullanabilen 43 yaşındaki Erdal Yalçın, tek parmağıyla yazdığı 17. kitabını okuyucuyla buluşturmaya hazırlanıyor
- Kitaplarında "umut", "engellilerin yaşam mücadelesi" ve "azim" gibi konuları ele alan Yalçın, engellilerin sesini duyurmaya çalışıyor
- Erdal Yalçın:
- "Kitap yazmak, duyguları paylaşmak harika bir duygu. Engelinizden utanmayın, evlere kapanmayın. Herkesin yapabileceği bir şey mutlaka vardır"
- Baba Kaya Yalçın:
- "Oğlum kitap yazdığı için hiç yerimizde durmuyoruz. Bizim için kitabın satılması önemli değil, oğlumun yaşaması için biz her yere gideriz"
- "Oğlum kitaplarını satarken de kendisine müdahil olmamı istemiyor. Yakınında sadece onu izliyorum. Gündelik yaşamda aktif olmak için kitaplarını kendi satıyor. Böylece kendisini daha fazla geliştiriyor"
(Ünal Gündoğdu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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