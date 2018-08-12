GÜNDEM / 12 Ağustos 2018

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Trabzon Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeğine katılacak.

- "Kitap yazmak, duyguları paylaşmak harika bir duygu. Engelinizden utanmayın, evlere kapanmayın. Herkesin yapabileceği bir şey mutlaka vardır"

- Henüz 2 yaşındayken geçirdiği havale sonucu yüzde 98 engelli olan ve sadece sağ elini kullanabilen 43 yaşındaki Erdal Yalçın, tek parmağıyla yazdığı 17. kitabını okuyucuyla buluşturmaya hazırlanıyor

- "FETÖ, yerleştiği ülkeler için büyük bir tehdit. Burkina Faso da FETÖ tehlikesinin farkında. Bunu artık herkes kabul ediyor"

- Baba Kaya Yalçın:

- "Oğlum kitap yazdığı için hiç yerimizde durmuyoruz. Bizim için kitabın satılması önemli değil, oğlumun yaşaması için biz her yere gideriz"

- "Oğlum kitaplarını satarken de kendisine müdahil olmamı istemiyor. Yakınında sadece onu izliyorum. Gündelik yaşamda aktif olmak için kitaplarını kendi satıyor. Böylece kendisini daha fazla geliştiriyor"

(Ünal Gündoğdu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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