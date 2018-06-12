GÜNDEM / 12 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) açılıyor - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılış törenine katılacak. -Erdoğan, TANAP davetlileri ile Tasigo Hotel'de iftar programında bir araya gelecek. (Eskişehir/17.30/20.33) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda halka seslenecek. (Eskişehir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sıfır Atık Projesi'nin Mecliste başlatılması dolayısıyla düzenlenen törene iştirak edecek. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Başbakan Binali Yıldırım, Kaya Termal Otel'de Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek, İzmir Teknoloji Üssü Lansmanı İmza Töreni'ne katılacak.

- Yıldırım, Çankırı Belediye Meydanı ile Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek, Valilikleri ziyaret edecek, Amasya'da Ferhat Tüneli'nin açılışı ile iftar programına katılacak.

(İzmir/10.00/12.30/Çankırı/15.00/16.00/Kırıkkale/17.00/18.00/Amasya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Bölge KOBİ Buluşması ve kent mağdurlarıyla buluşma programlarına iştirak edecek. (İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AA Editör Masası'nın konuğu olacak. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum Şehir Hastanesi inşaatında incelemede bulunacak. (Erzurum/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, fabrika ve aile ziyaretleri ile AK Nokta ve AK Çadır ziyaretleri yapacak, sevgi yürüyüşü ve iftar programlarına iştirak edecek. (İstanbul/16.00-00.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çukurova Üniversitesi Kuzey Çarşı Yerleşkesi'nde İŞKUR İş Kulübünün açılışında bulunacak.

-Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti İl Başkanlığında "Yaban Hayatı" konusunda basın açıklaması yapacak, Çukurova ilçesinde düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Adana/12.00/16.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Adana Sanayi Odasında İmar Barışı konulu toplantıya iştirak edecek, Belediye Evleri'nde Adana Kentsel Dönüşüm Halk Bilgilendirmesi Programı'nda konuşacak. (Adana/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge Muhtarlar Toplantısı'na ve Kabataş SGK açılışına katılacak, ziyaretlerde bulunacak vatandaşlara hitap edecek, iftar programında yer alacak. (İstanbul/10.30-23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 3. Ahmed Kütüphanesi'nin açılış töreni ile Kültür-Sanat İnsanları iftarına katılacak. (İstanbul/13.00/20.40) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kayseri ve Muğla mitinglerinde konuşacak. (Kayseri/14.00/Muğla/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Malatya Büyükşehir Belediyesinin iftar programı ile Yeşilyurt Belediyesinin "Kiraz Yarışması"na katılacak.

(Malatya/11.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kaya Termal Otel'de İzmir Teknoloji Üssü Tanıtım Programı'nda yer alacak, Aliağa Habaş Demir Çelik Saç Fabrikası'nın yeni tesislerini ziyaret edecek, Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği ile Kordon esnafına ziyaretlerde bulunacak, Gaziemir Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar programına iştirak edecek. (İzmir/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bekilli Kaymakamlığı ve Emniyet binasının açılışını yapacak, Çivril'de toplu açılış ile iftar programına iştirak edecek, Baklan ilçesinde halkla buluşma etkinliğine katılacak. (Denizli/15.00/19.30/20.33/22.00) 3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Suluköy Mahallesi'nde iftar programına, Yeşilyurt Belediyesi Kiraz Yarışması'na ve Dilek Mahallesi'nde düzenlenecek toplantıya katılacak. (Malatya/19.00/20.30/22.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, merkez semt sahaları toplu açılışına katılacak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Ticaret ve Sanayi Odalarını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret Borsasını ziyaret edecek, Ardeşen'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşacak, iftar programında bulunacak.

(Rize/14.00-19.55) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, temel atma ve açılış törenlerine katılacak, esnaf ziyareti yapacak, iftar programında bulunacak. (Kars/10.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- TÜİK, 2017 yılı devlet destekli tarım sigortaları ile su ürünleri verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 7- Hazine, 1 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. (Ankara) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Yong-un Singapur'daki görüşmesinin ardından gelişmeler izleniyor. 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" programı kapsamında Van Valiliği ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni ziyaret edecek. 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki iftar programına katılacak. (Van/15.00/16.45/19.38) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - FETÖ üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP-C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ile eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılanmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) - Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in yargılanmasına başlanacak.

(Sakarya/10.40) 3- Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te yaşanan terör saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı FIVB Uluslar Ligi'nin beşinci haftası ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. (Stuttgart/18.30) ÖZEL HABER 1- Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak"

- "Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık"

- "Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum" (Arife Yıldız Ünal/Ankara) 2- "TUBİS-UYAP" entegrasyonu meyvelerini vermeye başladı

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "(TÜBİS-UYAP entegrasyonu) Yaklaşık 3 milyon A4 kağıdı ile postalama ve kartuş giderlerinde üç yıl içinde takriben 5 milyon 150 bin lira tutarında tasarruf sağlanacağı düşünülmektedir"

- "Tüketici Hakem Heyetlerinden tüketici mahkemelerine elektronik olarak toplamda bin 324 dosya gönderilmiştir"