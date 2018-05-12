GÜNDEM / 12 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının Final Programı"na katılacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Binali Yıldırım, yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenine ve Akyazı'daki "10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılış ve 250 bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni"ne iştirak edecek. (Erzincan/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP Yurtdışı Birlikleri 2018 Genel Değerlendirme Toplantısı"nda ve Maltepe Belediyesinin hak sahibi ailelere destek sunmak amacıyla hayata geçirdiği "Aile Sigortası Projesi"nin tanıtım töreninde yer alacak. (İstanbul/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle kahvaltıda bir araya gelecek. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şehit anneleriyle kahvaltıda buluşacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim bölge güvenlik toplantılarına katılacak. (Mardin/09.30/Erzurum/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yazar Mehmet Niyazi Özdemir'in cenaze törenine ve İstanbul Kültür Çalıştayı'nın kapanış oturumuna iştirak edecek. (İstanbul/13.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım merasimine katılacak, valiliği, esnaf ile Dünya Şehit ve Yetim Çocukları Vakfı Okulunu ziyaret edecek. - Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım merasimine iştirak edecek, valilik ve esnaf ziyaretinde bulunacak. (Hatay/10.00-13.30/Kahramanmaraş/15.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bozkurt ilçesi ve kent merkezinde miting yapacak.

(Denizli/12.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kimya Sanayi Zirvesi'ne katılacak. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Reading kentinde gerçekleştirilecek Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun açılışında ve panelde konuşma yapacak, resepsiyonda yer alacak. (İngiltere) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış törenine, Darende Belediyesine bağlı Şendere Köyü Aşevi'nin açılış merasimine ve İnönü Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katılacak. (Malatya/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile "Post Brexit" başlıklı panelde konuşacak. (Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin misafiri olarak "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması" etkinliği kapsamında Türkiye'de bulunan gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 8. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi'ni açıklayacak. (İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Ralli Şampiyonası'nın tanıtım toplantısına katılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya Kasımpaşa-Gençlerbirliği, Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek. (İstanbul/16.00/19.00/Konya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Etnospor Kültür Festivali, Yenikapı Meydanı'nda sürüyor. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes, karşı karşıya gelecek. (İstanbul/13.30) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Türkiye'den ABD'ye tedbir resti

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "(ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik ilave vergi uygulaması) Bu haftadan itibaren kendilerine bildirerek, Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz" - "Bundan sonra Türkiye ile ABD arasında ticaret anlamında daha çok ABD'yi olumsuz etkileyecek olan bir döneme de girebiliriz" (Dilara Zengin/Ankara) 2- Bilişim sektörüne 102 milyon lira destek - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla bilişim ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren bin 547 firmaya şu ana kadar toplam 102 milyon lira destek verdik" - "Türkiye bilişim sanayisinin ciro büyüklüğü 25 milyar dolara, sektör ihracat hacmi ise 1 milyar dolara ulaştı. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren 17 binden fazla işletme şu an itibarıyla yaklaşık 120 bin kişiye istihdam yarattı" - "Yerlileştirme Ürün Programı kapsamında Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına yıllık 1 milyar dolarlık katkı sağlayacağız. Güvenlik yazılım ve donanımları başta olmak üzere bilgisayar destekli tasarım, imalat ve simülasyon yazılımlarının yerli imkanlarla üretilmesini hedefleyen programları hayata geçireceğiz"