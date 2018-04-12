GÜNDEM / 12 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenecek Başkentray Açılış Töreni'ne katılacak, Başbakan Binali Yıldırım'ı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/11.00/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Binali Yıldırım, Başkentray Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Çankaya Köşkü'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/11.00/13.00/17.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret edecek. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u ziyaret edecek, Çankaya Köşkü'nde KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'i kabul edecek.

(TBMM/13.00/Ankara/15.00/18.30)​ (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danimarka'da "İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi Yüksek Düzeyli Konferansı'na" katılacak. (Kopenhag) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu toplantısında konuşacak. (TBMM/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Mardin Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek, AK Parti İl Danışma Toplantısı'na ve Mardin Gençlik Merkezi'nde konferansa katılacak, Valilik, Mardin Kalesi ve Deyrüzzaferan Manastırı ile Zinciriye ve Kasımiye medreselerini ziyaret edecek. (Mardin/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- TBMM'den - Genel Kurulda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek. - Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, ürün güvenliğine ilişkin teknik düzenlemeleri içeren kanun tasarısı ele alınacak.

- KİT Komisyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yılı hesapları görüşülecek. (14.00/10.00/11.00/12.00) (Fotoğraflı) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bir Enerji Bir Nefes Enerji Sektöründen 5 Milyon Ağaç Kampanyası" toplantısına iştirak edecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Akçakale ve Harran ilçelerinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak toplantılara katılacak. (Şanlıurfa/08.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ağrı Tanıtım Günleri etkinliğine iştirak edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 86. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak. - TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.00/14.30) 5- TÜİK, 2016-2017 bitkisel ürün denge tablolarını yayımlayacak.

(Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak. (Riyad) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor. (Doğu Guta/Washington/ Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı "Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele Seminerleri" konulu projenin ayrıntılarını Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda kamuoyuna duyuracak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ davaları - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilecek.

(Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 132 sanığın yargılanmasına, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişiminde Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılanmasına, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.00) - Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı dava, görülmeye devam edecek. (Siirt/09.30) SPOR 1- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında CSKA Moskova-Arsenal, Sporting Lizbon-Atletico Madrid, Salzburg- Lazio ve Olympique Marsilya-Leipzig maçları yapılacak. (Moskova/Lizbon/Salzburg/Marsilya/22.05) 2- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi yedincilik ilk maçında Nilüfer Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya gelecek. (Bursa/17.30) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Roman vatandaşlara "dört dörtlük" destek - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde sosyal hizmet, eğitim, istihdam ve sağlık olmak üzere dört ana başlıkta sağlanan destekler, on binlerce Roman vatandaşın yüzünü güldürdü

- Geçen yıl yoksul durumdaki 907 Roman aileye toplam 10 milyon 408 bin 623 lira tutarında "ev yapım-onarım" desteği verildi - Bakanlık, Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimleri ile yaklaşık 13 bin vatandaşa danışmanlık hizmeti sağladı, 9 bin 50 vatandaşı mesleki eğitim, aktif iş gücü konularında bilgilendirdi - Romanların yoğun olarak yaşadığı illerdeki Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri üzerinden geçen yıl 46 bin 203 vatandaşa hizmet sunulurken,

Kadın Konukevleri ile de 29 bin 898 kişiye destek olundu (Burcu Çalık/Ankara) 2- Metropollerin nüfusundan fazla yolcuyu İstanbul ağırladı - Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, bu yılın ilk 3 ayında iç ve dış hatta toplam 23 milyon 355 bin 92 yolcuya ev sahipliği yaptı - Yılın ilk çeyreğinde İstanbul'daki iki havalimanında ağırlanan yolcu sayısı, Mumbai, Sao Paulo, Mexico City, Osaka, Kahire ile New York gibi dünyadaki kalabalık şehirlerin nüfusunu geçti (İzzet Taşkıran/İstanbul) 3- 43 günlük bebek kalbi durdurularak sağlığına kavuştu - Bosna Hersek'te doğuştan kalp hastası 43 günlük bebek, Türkiye'de kalbi durdurularak yapılan ameliyatla hayata tutundu