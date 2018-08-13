GÜNDEM / 13 Ağustos 2018

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akıo Mıyajıma, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang'ı TBMM'de ayrı ayrı kabul edecek.

- BM Genel Kurul Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, bir konuşma yapacak.

1- 2,8 trilyon dolarlık pazar ihracatın radarında - Türkiye'nin yeni dönemde ihracatta öncelikli ülkeler olarak belirlediği Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan'ın ithalat pazarının toplam büyüklüğü 2,8 trilyon doları aşıyor. - Söz konusu ülkelere toplam ihracatı yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde bulunan Türkiye, gelecek dönemde bu pastadan daha çok pay alabilmek için özel strateji ve eylem planları belirleyecek - Çin'e gıda ürünleri, Hindistan'a ilaç hammaddeleri, Rusya'ya inşaat hizmeti, Meksika'ya da otomotiv ürünleri ihracı Türkiye için önemli potansiyeller barındırıyor

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Mobilya üretimine 10 milyon avroluk tesis desteği

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen MOBİTEK kapsamında, yaklaşık 10 milyon avro maliyetle yüksek teknolojili makinelerle oluşturulan Kayseri'deki mobilya üretim tesisi, orta ve küçük ölçekli işletmeleri buluşturacak

- Proje kapsamında mobilya dekorasyonuyla ilgili büyük bir alışveriş merkezi de kurulacak

- Orta Anadolu Kalkınma Birliği Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar:

- "Kayseri, MOBİTEK ile dünya pazarında adını duyuracak"

- "Geldiğimiz noktada her şeyi tamamlandı. Buradaki mobilya kümelenmesi içerisinde 840 işletmeci var"

(Ergün Haktanıyan/Kayseri)

3- Buz pistlerinin ihtiyar delikanlısı

- Buz pateni sporuyla 10 yıldır profesyonel olarak ilgilenen 68 yaşındaki Hasan Günay, performansıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor

- Ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı derecelerle başarısını taçlandıran Günay, hem gençlere hem de yaşıtlarına örnek oluyor

- Çek hocası Jan Wesley ile Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi'nde haftanın dört günü antrenman yapan Günay, gelecek yıl Almanya'da gerçekleştirilecek yarışmada birinciliği hedefliyor

- Hasan Günay:

- "Her şeyden önce nankör ve çok zor bir spor değil. Tutkuyla yapılan bir spor. Müzikle bu sporu birleştiriyorsunuz, zevk tarafı çok fazla"

- "Başarılı olmaya çalışıyorum. Yaşı hiçbir zaman sorun etmiyorum. Özellikle emekliler 'Ne yapacağım?' diye düşünüyor. Üzerinde durulursa, gelişme olur"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

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