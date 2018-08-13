GÜNDEM / 13 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına verilecek öğle yemeğine katılacak, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak’ı kabul edecek.
(Ankara/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akıo Mıyajıma, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang'ı TBMM'de ayrı ayrı kabul edecek.
(TBMM/13.00/15.00/16.00/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA Finans Masası'na konuk olacak.
(İstanbul /10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine, 2 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- 10. Büyükelçiler Konferansı başlıyor
- Konferans, Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferansın resmi açılışında katılımcılara hitap edecek.
- BM Genel Kurul Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, bir konuşma yapacak.
(Ankara/09.00/ 09.30/11.00 /16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, sanıklar son savunmalarını yapacak.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftası Kayserispor ile Antalyaspor arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yapılacak maçla tamamlanacak.
(Kayseri/21.45) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftası İstanbulspor-Afjet Afyonspor müsabakasıyla sona erecek.(İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)
3- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile 14 Ağustos Salı günü evinde oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını Ülker Stadı'nda yapacağı ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla tamamlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, antrenman sonrası statta basın toplantısı düzenleyecek.
- Benfica, Ülker Stadı'nda son antrenmanını yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria antrenman sonrası statta basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/19.15/20.30/18.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- 2,8 trilyon dolarlık pazar ihracatın radarında
- Türkiye'nin yeni dönemde ihracatta öncelikli ülkeler olarak belirlediği Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan'ın ithalat pazarının toplam büyüklüğü 2,8 trilyon doları aşıyor.
- Söz konusu ülkelere toplam ihracatı yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde bulunan Türkiye, gelecek dönemde bu pastadan daha çok pay alabilmek için özel strateji ve eylem planları belirleyecek
- Çin'e gıda ürünleri, Hindistan'a ilaç hammaddeleri, Rusya'ya inşaat hizmeti, Meksika'ya da otomotiv ürünleri ihracı Türkiye için önemli potansiyeller barındırıyor
(Merve Özlem Çakır/Ankara)
2- Mobilya üretimine 10 milyon avroluk tesis desteği
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen MOBİTEK kapsamında, yaklaşık 10 milyon avro maliyetle yüksek teknolojili makinelerle oluşturulan Kayseri'deki mobilya üretim tesisi, orta ve küçük ölçekli işletmeleri buluşturacak
- Proje kapsamında mobilya dekorasyonuyla ilgili büyük bir alışveriş merkezi de kurulacak
- Orta Anadolu Kalkınma Birliği Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar:
- "Kayseri, MOBİTEK ile dünya pazarında adını duyuracak"
- "Geldiğimiz noktada her şeyi tamamlandı. Buradaki mobilya kümelenmesi içerisinde 840 işletmeci var"
(Ergün Haktanıyan/Kayseri)
3- Buz pistlerinin ihtiyar delikanlısı
- Buz pateni sporuyla 10 yıldır profesyonel olarak ilgilenen 68 yaşındaki Hasan Günay, performansıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor
- Ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı derecelerle başarısını taçlandıran Günay, hem gençlere hem de yaşıtlarına örnek oluyor
- Çek hocası Jan Wesley ile Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi'nde haftanın dört günü antrenman yapan Günay, gelecek yıl Almanya'da gerçekleştirilecek yarışmada birinciliği hedefliyor
- Hasan Günay:
- "Her şeyden önce nankör ve çok zor bir spor değil. Tutkuyla yapılan bir spor. Müzikle bu sporu birleştiriyorsunuz, zevk tarafı çok fazla"
- "Başarılı olmaya çalışıyorum. Yaşı hiçbir zaman sorun etmiyorum. Özellikle emekliler 'Ne yapacağım?' diye düşünüyor. Üzerinde durulursa, gelişme olur"
(Çiğdem Alyanak/İstanbul)
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