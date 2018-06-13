GÜNDEM / 13 Haziran 2018

2- Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt Cumhuriyet Caddesi ile Gümüşhane Atatürk Caddesi'nde düzenlenecek mitinglerde konuşacak, Valilikleri ziyaret edecek. - Yıldırım, Salyazı mevkisinde inşa edilecek Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın temel atma törenine katılacak, Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek, Belediye Meydanı'ndaki iftar programında vatandaşlarla bir araya gelecek.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlığın Bilgi İşlem-Acil Durum Yönetim Merkezinin tanıtımını yapacak, Bolvadin ve Çay ilçelerinde temel atma ve açılış törenleri ile Çay'da iftar programına katılacak.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ahlat Müzesinin açılışını yapacak, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Emirbayındır Kümbeti, Sahil Kalesi ve Kaleiçi Camisi'ni ziyaret ederek restorasyon çalışmalarını inceleyecek, Ahlat Belediyesi Park AVM açılışına katılacak.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Kültür Sitesi'nde düzenlenecek törenlere iştirak edecek.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafı ziyaret edecek, Penye Moda Entegre AŞ'nin temel atma törenine, MÜSİAD Malatya Şubesi ve Darendeliler Derneğinin iftar programlarına, Malatya Tren Garı'nda Malatya-Elazığ arası ilk RAYBÜS seferinin hizmete alım törenine iştirak edecek, mahalle toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelecek.

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Avcılar'da Murat Kölük Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın temel atma törenine, Büyükçekmece'de Mimar Sinan Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılışına iştirak edecek.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Garı'nda "Doğu Ekspresi 'Tam O An' Ulusal Fotoğraf Sergisi" ile TCDD Palandöken Lojistik Merkezinin açılış törenlerine katılacak.

1- "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı olmasa masada yerimiz yoktu" - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: - "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları yapılmamış olsaydı bize hiçbir masada yer yoktu, Münbiç masası da dahil olmak üzere" - "FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplam 9 bin 154 kişi ihraç edildi. Bugüne kadar toplam 2 bin 374 kişi itirafçı oldu. Ankesörlü konuşma yoluyla iltisakı tespit edilen örgüt üyesi sayısı da 2 bin 871" - "2 bin 374 kişinin itirafçı olduğu bir yapıda örgütün her şeyinin açığa çıkması gerekir, gizli kapaklı hiçbir şeyin kalmaması gerekir ama halen var. Bu bile bu itirafçılık mekanizmasının soru işareti olduğunu gösteriyor" - "(Muharrem İnce'nin Milli Savunma Üniversitesine yönelik FETÖ iddiası) Önce 'rektör', sonra 'dekan', en son 'albay' dedi. Kendi kendini yalanladı"

(Merve Yıldızalp-Ankara)

2- Seçim kararı sonrası takım elbise satışları yüzde 40 arttı

- BMD Başkanı Sinan Öncel:

- "Sektörde faaliyet gösteren erkek giyim markalarının hepsinin satışlarında ciddi artışlar var"

- Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu:

- "Erken seçim kararının açıklanmasından sonra takım elbise satışlarında yüzde 40'lık artış yaşandı"

- Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov:

- "En çok 50, 52 ve 54 bedenler satılırken, ağırlıklı olarak düz lacivert ve siyah takım elbiseler tercih ediliyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Dünya Kupası'nda ilk galibiyet "Rus ekonomisinden"

- Yaklaşık 870 milyar rubleyi (yaklaşık 14 milyar dolar) geçmesi beklenen maliyetiyle 2018 FIFA Dünya Kupası, toparlanma sürecinin devam ettiği Rus ekonomisine katkı sağlayacak

- Kupaya hazırlık sürecini kapsayan 2013-2018 yıllarındaki yatırım döneminde Rusya’nın gayri safi yurtiçi hasılasına toplam 867 milyar rublelik büyüme eklendi

- Yatırım pastasından en çok faydalanan kalemlerin başında, 6,1 milyar dolarlık yatırımla altyapı, 3,5 milyar dolarla stadyum inşaatları ve 700 milyon dolarlık yatırımla konaklama geliyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

