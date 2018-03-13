GÜNDEM / 13 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İyilik Ödülleri Programı'na katılacak. - Programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer alacak. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP ve HDP'nin Meclis grupları toplanacak. (TBMM/13.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu toplantısında konuşma yapacak. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fransa'da düzenlenecek İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'na iştirak edecek. (Cannes) 3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na (MITT) katılacak.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Maddeden Manaya" konulu sergiyi ziyaret edecek. (TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar TSK Kara Unsur Komutanlığına ziyarette bulunacak. (Katar) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- TBMM'den - Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. - Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik içeren kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak. (TBMM/15.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk-Japon İş Konseyi üyesi Japon firmaların üst yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısına ve Türk kanatlı etinin Japonya'ya ilk sevkiyatı dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona katılacak. (Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TÜİK, ocak ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus basın yayın organlarının genel yayın yönetmenleriyle görüşecek, MGIMO Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsünde “Türk Dış Politikası"na ilişkin konuşma yapacak, Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’nı ziyaret edecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1 - FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargılanmasına devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulundaki yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 17'si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın, 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek. (Sakarya/09.00) SPOR 1- Beşiktaş-Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi maçına doğru - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. - Siyah-beyazlılar son çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak. - Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Vodafone Park'ta basın toplantısına katılacak. - Alman ekibi, Vodafone Park'ta yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak. (İstanbul/16.30/17.00/19.15/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester United-Sevilla ve Roma-Shakhtar Donetsk maçları oynanacak. (Manchester/Roma/22.45) 3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş Sompo Japan, Almanya'nın medi Bayreuth takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı) 4- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maçında Halkbank, İtalya'nın Sir Colussi Sicoma takımını konuk edecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı) 5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Almanya'nın SSC Palmberg takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Schwerin/21.00) 6- Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Ziraat Bankası, deplasmanda İtalya'nın Calzedonia takımıyla karşı karşıya gelecek. (Verona/22.30) 7- Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devresi, İlbank-Seramiksan ve Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla başlayacak. (Balıkesir/15.00/17.00) (Fotoğraflı) 8- Efeler Ligi baraj etabı ikinci devresi, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Jeopark Kula Belediyespor ve Beşiktaş-İnegöl Belediyespor maçlarıyla start alacak. (Afyonkarahisar/15.00/17.00) (Fotoğraflı) 9- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları oynanacak. (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- "NATO terör tehdidine karşı Türkiye ile dayanışma içinde" - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg AA'ya konuştu: - "Türkiye'nin NATO'ya sağladığı destekten dolayı minnettarız ve ülkede son yıllarda artan askeri varlığımızla güneyinden gelen terör tehdidine karşı Türkiye'yle dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz"

- "(Yunanistan'ın tutuklu askerler hakkında NATO'ya resmi şikayeti) Bu, Türkiye ve Yunanistan arasında çözülmesi gereken bir konudur" - "(S-400 tedariki) Türkiye dahil tüm müttefiklerin ne tür askeri kabiliyetlere yatırım yapacağı ulusal bir karardır. Bu da Türkiye'nin ulusal bir karardır" - "İnsanların acı çektiğini, şiddeti görüyoruz. İnsanlar evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Özellikle Doğu Guta'da Esed rejiminin İran ve Rusya desteğiyle sivilleri hedef aldığını görüyoruz" (Şerife Çetin/Brüksel) 2- "Göller"de bu yıl 54 türden 278 bin 52 su kuşu sayıldı - Göller Yöresi'ndeki sulak alanlarda bu yıl 201 bin 685 sakarmeke tespit edildi. Sakarmekeden sonra en çok görülen ilk 4 tür ise elmabaş patka, karabatak, tepeli patka ve macar ördeği oldu

- Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil:

- "Burdur, Isparta ve Antalya'da 21 yapay ve doğal sulak alanlarda sayımlarımızı gerçekleştirdik. Yani Göller Yöresi'ndeki sulak alanlarımızda 54 tür kuştan 278 bin 52 su kuşu saydık."

- "Göller Yöresi'nde geçen yıl yaklaşık 233 bin su kuşu saymıştık. Bu veriler de bize gösteriyor ki hava sıcaklıklarının bu yıl normal seyretmesine rağmen kuş çeşitliliği ve sayısı bakımından sayının bir miktar yükselmiş"

- "Göçmen kuşlar hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki bütün sulak alanlarda barındığı için bu veriler dünyadaki bilim insanlarına, kuş gözlem topluluklarına, üniversitelere, yönetimde planlayıcılarına ve karar vericilere önemli bir örnek temsil ediyor"

(Bilal Altıok / Burdur) (Fotoğraflı / Görüntülü) 3- Neşter tutan eller, müziğe de hayat veriyor

- Medikal ve cerrahi uygulamalarla hastalara şifa olan eller, profesyonel olarak içinde yer aldıkları müziğe de hayat veriyor - Göz, ortopedi, kadın hastalıkları ve doğum ile farmakoloji uzmanı 4 hekimin bir araya gelerek oluşturduğu "BLEND" isimli rock grubunun üyeleri, tıp alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahneye de çıkıyor - Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Onur Konuk: - "Tıp bir maraton koşusudur ve bu koşuda ruhen ve fiziken sağlıklı olabilmek için sanatla ilgilenilmeli" - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdem Aktaş: - "Bilim insanı olarak hastalarımıza şifa dağıtıyoruz ama müzik de bunu pekiştiren, işimizi daha iyi yapmamızı sağlayan bir araç" - Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. Mert Ertunç: - "Müziğin ruhu beslediği, güçlendirdiği ve aynı zamanda beyni geliştirdiği nörobilimde de gösterilmiştir. Müzik yapan ve dinleyenlerin analitik zekası daha gelişmiştir" - Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi Dr. Fatih Aktoz: