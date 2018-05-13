GÜNDEM / 13 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan İngiltere'ye hareket edecek, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun kapanış programına katılacak.
(İstanbul/10.00/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ilçe gençlik kolları başkanları toplantısına, Kestel Belediyesi Barakfakih Hazretleri anma programına ve Batı Trakya Dayanışma Derneğinin mevlidine iştirak edecek.
(Bursa/10.00/12.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ayrılan Çocukları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğince organize edilen "Türkiye Büyüyor, İnsan Hakları Gelişiyor" sloganıyla Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programa katılacak.
- Bakan Kaya, Bakanlığınca Gülhane Parkı'nda organize edilen "Aile Şenliği"ne iştirak edecek.
(İstanbul/12.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleriyle Ihlamur Kasrı'nda bir araya gelecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Hükümet Meydanı'nda halka hitap edecek.
(Sivas/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anneler Günü dolayısıyla ziyarette bulunacak, temel atma ve açılış törenlerine katılacak.
(Düzce/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bandırma'da Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün programına, Bigadiç'te Et ve Süt Festivali'ne ve sektör toplantısına iştirak edecek.
(Balıkesir/10.30/12.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kamil Hüseyin Doğan Dede'nin Hakk'a Yürüyüşünün 35. Yılı Anma Töreni'ne katılacak.
(Malatya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT Başmüdürleri Toplantısı'na iştirak edecek ve Ankara-Kahramankazan bölünmüş yolu inşaatında incelemelerde bulunacak.
(Ankara/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Uygulayıcının Dilinden" başlığıyla gerçekleştirilecek "Cami Planlama ve Tasarım Projesi II. Çalıştayı"nın Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenecek açılış programına katılacak.
(Kayseri/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya, Bursaspor-Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Bursa/16.00/Sivas/Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, Pınar Karşıyaka-Banvit, Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol, Demir İnşaat Büyükçekmece-Beşiktaş Sompo Japan, Yeşilgiresun Belediyespor-TOFAŞ, Trabzonspor-Muratbey Uşak, Eskişehir Basket-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/13.00/İstanbul/Giresun/Trabzon/15.00/Eskişehir/19.30) (Fotoğraflı)
3- Masa tenisinde Kadınlar ETTU Şampiyonlar Ligi finali ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hırvatistan'ın Dr. Casl takımını konuk edecek.
(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)
4- Etnospor Kültür Festivali, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sona erecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 25. hafta müsabakaları yapılacak.
6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.
(Barselona/16.10)
7- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun son kez piste çıkacağı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı İtalya'da yapılacak.
(Imola/12.30) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "Not indirimlerinin hiçbir anlamı yok"
- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:
- "İhracatını 5 kat artıran, 2017'de yüzde 7,4 büyüyen Türkiye karşısında not indirimlerinin hiçbir anlamı yok. Daha önce büyümeyle ilgili yapmış oldukları tahminlerin hiçbiri nasıl tutmadıysa, bu not indirimleri de bahsettiğim algı operasyonunun bir parçası. Türkiye'nin döviz ve faiz noktasında sıkıştırmanın bir parçası ama 24 Haziran'da inşallah Türk milleti bu oyunu bozacak"
- "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Yeni sistemle birlikte istikrar, güçlü meclis ve hükümet tecelli ettiğinde, döviz kurlarının, enflasyonun ve faizlerin aşağı doğru bir yön aldığı görülecektir. Etkin yönetim ve etkili kararlarla piyasalar içerisinde sorunlar çözüme kavuşacaktır"
- "Türkiye'de yaratılmak istenen algının tamamlayıcıları kredi derecelendirme kuruluşlarıdır. Dikkat edin, kredi derecelendirme kuruşları zamanlı zamansız, inandırıcı olmayan şekliyle sözüm ona Türkiye'nin notlarıyla oynayarak Türkiye'de ve yurt dışı piyasalarda bir algı oluşturmaya çalışıyorlar"
(Emrah Gökmen/Malatya)
2- Gıda denetçileri ramazanda fırsatçılara göz açtırmayacak
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:
- "Hem denetimde bulunan personeli hem de denetim sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Ramazanda tüketim artışını fırsat bilerek uygun olmayan gıda ürünlerinin üretim ve satışını yapmak isteyenlere göz açtırmayacağız"
- "Geçen yıl ramazan ayı denetimleri kapsamında gıda üretim, satış ve sunum yerlerinde toplam 112 bin 739 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda bin 386 işletmeye 6,8 milyon lira idari para cezası uygulandı"
- "Bu ramazanda da geçmiş yıllarda olduğu gibi aynı hassasiyetle 6 bin 764 personelle yoğun bir şekilde denetimlerimizi gerçekleştireceğiz"
(Merve Özlem Çakır/Ankara)
3- Anonsu duymadığı için yanlışlıkla askere gitti
- "Kulağında problemi olanlar teskeresini alabilir" anonsunu duymadığı için askere gitmek zorunda kalan ve çeşitli tetkiklerin ardından 3 ayın sonunda terhis edilen Demirman, işitme kaybının artması sonucu 47 yaşında geçirdiği koklear implant ameliyatıyla hayata bağlandı
- Mete Demirman:
- "Gece tatbikatına çıkarmışlardı. Benim kulaklığımın pili bitti o sırada. 'Neredesiniz?' diye bağırıyorum. 'Sus, gece tatbikatındayız.' diyorlar. Sessiz olmak gerekiyor. Yemin töreninden sonra sorunu anladılar. GATA'daki tetkikten 3 ay sonra terhis oldum"
- "Ameliyat olmasaydım, bugün söylenen her kelimeyi 3 kez tekrar ettiriyor olacaktım. Cihazlar işe yaramayacaktı. Duymadığınız için sinirli oluyor, sinirli olduğunuz için karşınızdakini kırıyorsunuz. İmplant ameliyatı olmasaydım çok kötü olurdu, şu anda yaptığım hiçbir şeyi yapamazdım"
- "Kulaklık takmak, gözlük takmak gibi bir şey. Her duyumuzun iyi olması lazım ki hayattan daha çok zevk alalım. Ben ameliyatla tekrar hayata bağlandım"
(Andaç Hongur/İstanbul)
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