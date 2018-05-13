GÜNDEM / 13 Mayıs 2018

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ayrılan Çocukları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğince organize edilen "Türkiye Büyüyor, İnsan Hakları Gelişiyor" sloganıyla Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programa katılacak.

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ilçe gençlik kolları başkanları toplantısına, Kestel Belediyesi Barakfakih Hazretleri anma programına ve Batı Trakya Dayanışma Derneğinin mevlidine iştirak edecek.

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT Başmüdürleri Toplantısı'na iştirak edecek ve Ankara-Kahramankazan bölünmüş yolu inşaatında incelemelerde bulunacak.

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bandırma'da Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün programına, Bigadiç'te Et ve Süt Festivali'ne ve sektör toplantısına iştirak edecek.

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anneler Günü dolayısıyla ziyarette bulunacak, temel atma ve açılış törenlerine katılacak.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleriyle Ihlamur Kasrı'nda bir araya gelecek.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.

- "İhracatını 5 kat artıran, 2017'de yüzde 7,4 büyüyen Türkiye karşısında not indirimlerinin hiçbir anlamı yok. Daha önce büyümeyle ilgili yapmış oldukları tahminlerin hiçbiri nasıl tutmadıysa, bu not indirimleri de bahsettiğim algı operasyonunun bir parçası. Türkiye'nin döviz ve faiz noktasında sıkıştırmanın bir parçası ama 24 Haziran'da inşallah Türk milleti bu oyunu bozacak"

- "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Yeni sistemle birlikte istikrar, güçlü meclis ve hükümet tecelli ettiğinde, döviz kurlarının, enflasyonun ve faizlerin aşağı doğru bir yön aldığı görülecektir. Etkin yönetim ve etkili kararlarla piyasalar içerisinde sorunlar çözüme kavuşacaktır"

- "Türkiye'de yaratılmak istenen algının tamamlayıcıları kredi derecelendirme kuruluşlarıdır. Dikkat edin, kredi derecelendirme kuruşları zamanlı zamansız, inandırıcı olmayan şekliyle sözüm ona Türkiye'nin notlarıyla oynayarak Türkiye'de ve yurt dışı piyasalarda bir algı oluşturmaya çalışıyorlar"

(Emrah Gökmen/Malatya)

2- Gıda denetçileri ramazanda fırsatçılara göz açtırmayacak

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

- "Hem denetimde bulunan personeli hem de denetim sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Ramazanda tüketim artışını fırsat bilerek uygun olmayan gıda ürünlerinin üretim ve satışını yapmak isteyenlere göz açtırmayacağız"

- "Geçen yıl ramazan ayı denetimleri kapsamında gıda üretim, satış ve sunum yerlerinde toplam 112 bin 739 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda bin 386 işletmeye 6,8 milyon lira idari para cezası uygulandı"