GÜNDEM / 13 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşacak. (Konya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Samsat afet konutları temel atma törenine katılacak. (Adıyaman/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Karacabey İlçe Başkanlığı, Karacabey Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Karacabey Belediyesi İlçe Sağlık Müdürlüğüne ambulans teslimine ve Hamidiye Mahallesi sağlık ocağının açılışına katılacak, Gölecik Barajı'nda incelemelerde bulunacak. (Bursa/15.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde, Zeytin Dalı Harekatı şehitleri anısına oluşturulan alana fidan dikecek. (Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, valiliği ziyaret edecek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Elbistan Tapu ve Kadastro hizmet binalarının açılışını yapacak, Çevre ve Şehircilik Çalıştayı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak. (Kahramanmaraş/11.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Harran Üniversitesi Yeni Dünyada Türkiye'nin Yeri Konferansı, Şanlıurfa-Mardin Kültür ve Turizm Çalıştayı, Türkçe öğrenen Suriyeli mülteci öğrencilere hikaye seti dağıtım töreni, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreni ile Şanlıurfa AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katılacak. (Şanlıurfa/11.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, ziyaretlerde bulunacak, AK Parti Kale İlçe Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek. (Malatya/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çayırova'da Anadolu Landini Fabrikasının açılışı ile Beyoğlu'nda İktisadi Araştırmalar Vakfının ödül törenine katılacak.

(Kocaeli/10.30/İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, valiliği, belediye başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Bilecik/11.00/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, valilik, belediye ve GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunacak, Karkamış Sınır Kapısı'nın resmi açılış törenine katılacak. (Gaziantep/09.30/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 11. Kalkınma Planı İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılacak, Belediyeyi ve AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Nevşehir/09.30/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelecek. (Uşak/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- TÜİK, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile 2016 yılı seragazı istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesini ve son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

(New York) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor. (Doğu Guta/Washington/ Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Devlet Tiyatrolarında ilk defa oyunu sahnelenmiş yerli yazarlara, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un katılacağı toplantıyla ödülleri verilecek. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - Darbe girişimine ilişkin, 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Büyük Salon'da devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davaya devam edilecek. (Malatya/09.30) 3- Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, 28 Şubat dönemine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in de olduğu 103 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. (Manisa/20.00) (Fotoğraflı) 2- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında İstanbulspor ile Gaziantepspor karşı karşıya gelecek. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı) 3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası finali ikinci maçında Darüşşafaka, Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını konuk edecek. (İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Yeşilgiresun Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş maçıyla başlayacak. (Giresun/18.00) (Fotoğraflı) GÜNDEM ÖZETİ 1- Cinsel istismar suçlarına ilişkin tasarı haftaya komisyona gelecek

- TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya:

- "Komisyonumuz, iki tali komisyonun görüşmesinden sonra tasarıyı sanıyorum haftaya gündeme alacaktır"

- "Komisyonumuz, tasarıyı gerekçeleri ve gelişim sebepleri temelinde değerlendirecek ve Genel Kurulun önüne olgunlaşmış bir norm projesini getirecektir" (Hatice Özdemir Tosun/TBMM) 2- 40 milyon "tarihi hafıza" dijital ortamda - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi hafızasını içinde barındıran yaklaşık 40 milyon görüntü dijital ortama aktarıldı - Devlet Arşivleri Genel Müdürü Uğur Ünal: - "Şu anda 40 milyon görüntüye ulaşmış durumdayız. Sadece 2017'de 7,5 milyon evrakı dijital ortama aktardık. Bu yıl ise hedefimiz 8 milyonu aşmak" - "Bizim, milletimize ve gelecek kuşaklara karşı önemli bir sorumluluğumuz o evrakın muhafaza edilmesi, her türlü fiziki saldırıdan veya temastan da korunması. Dolayısıyla biz artık bunları dijital ortama alıyoruz ve bunları araştırmacıların, kamuoyunun hizmetine sunuyoruz"