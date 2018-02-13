GÜNDEM / 13 Şubat 2018

3- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Antarktika'ya 2. kez bilimsel sefere çıkacak heyeti kabul edecek.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Michael Christidies ile görüşecek, Bulgar ve Türk basın kuruluşlarının turizm muhabirleriyle buluşacak, Bulgaristan düşünce kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım Zirvesi'ne katılacak.

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika'ya 2. kez bilimsel sefere çıkacak heyeti kabul edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ele alınacak.

- Darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 51'i tutuklu, 4'ü firari 132 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

2- CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan istinafta yeniden yargılandığı davaya devam edilecek.

1- Bakan Tüfenkci'den Sevgililer Günü alışverişi uyarısı: - "Sosyal medyada karşınıza çıkan tanıtım ve ilanlar aracılığıyla ulaşılan sitelerin taklit olması ihtimaline karşı satıcının kendi sitesinden ürün alın" - "Tüketiciler tarafından benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatı araştırılmalı, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmeli" - "İnternet üzerinden yapılacak alışverişlerde ödemenin SSL sertifikalı veya 3D security güvenli ödeme seçenekli kanallardan yapılmasına dikkat edilmeli" - "Tüketiciler, mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvurabilir"

- Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın ilk ayında hizmet alan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 772 bin 430 kişi arttı

- İki havalimanı, 7 milyon 949 bin 992 yolcuya ev sahipliği yaparken bir ayda 55 bin 352 sefer gerçekleştirildi

(İstanbul/İzzet Taşkıran)

3- "O caniler, Kürtlerin adını kullanmasın"

- PYD/PKK'nın Reyhanlı'da sivillere yönelik roketli saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kürt kökenli Rıfat Sinirli'nin eşi Aşune Sinirli, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vererek terör örgütünü lanetledi

- Aşune Sinirli:

- "68 yaşındaki eşim harekatın ilk gününde 'Ben de şehit olacağım, şimdi gönderseler şehit olana kadar dönmem' demişti"

- "Ben Kürt kızı Kürdüm, aslım Kürt. Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Türkiye'miz için her an canımızı veririz. Onlar asla bizi temsil edemez. Teröristler, 'Kürtleri vuruyorlar' diye bağırıyorlar. Eşim de Kürttü. O caniler, Kürtlerin adını kullanmasın. Kimse Kürdü vurmuyor ki teröristleri vuruyor"

(Erdal Türkoğlu/Hatay)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.