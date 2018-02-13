GÜNDEM / 13 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur'u kabul edecek.
(Ankara/11.30/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ürdün Dostluk Grubu Başkanı Muhammed Abu Setteh'le görüşecek.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Antarktika'ya 2. kez bilimsel sefere çıkacak heyeti kabul edecek.
- Yıldırım, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Erzincan 6. Olağan İl Kongresi'ne, Ordu Caddesi'nde "81 İl 81 Anaokulu Projesi" toplu açılış töreni ile Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde Basın Yayın Enformasyon Erzincan İl Müdürlüğünün açılış törenine katılacak.
(Ankara/10.30/Erzincan/13.00/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP ve MHP'nin Meclis grupları toplanacak.
(TBMM/13.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlıkta SGK ile Ziraat Bankası arasında gerçekleştirilecek "Emeklilik Hakkı Doğmuş Bağ-Kur'lu Esnafa Kredi Sağlanması Protokolü" imza törenine katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, The Green Park'ta düzenlenecek Kentsel Tasarım Semineri'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Michael Christidies ile görüşecek, Bulgar ve Türk basın kuruluşlarının turizm muhabirleriyle buluşacak, Bulgaristan düşünce kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İtalya'da DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TBMM'den
- Genel Kurulda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ele alınacak.
(TBMM/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika'ya 2. kez bilimsel sefere çıkacak heyeti kabul edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bakanlıkta "2017 Performans ve Başarı Ödülleri" programına katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım Zirvesi'ne katılacak.
(Kars/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TÜİK, Aralık 2017'ye ilişkin "sanayi ciro endeksi", "kümes hayvancılığı üretimi", "süt ve süt ürünleri üretimi" verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine Müsteşarlığınca üç tahvil ihalesi yapılacak.
(Ankara)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt'te "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda konuşma yapacak.
(Kuveyt) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava, Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 51'i tutuklu, 4'ü firari 132 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 332 sanığın yargılandığı dava, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi konferans salonunda sürecek.
(Siirt/09.00)
- Hatay'da darbe girişimine ilişkin dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat'ın da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu, 44 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Hatay/09.00)
2- CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan istinafta yeniden yargılandığı davaya devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, Basel-Manchester City ve Juventus-Tottenham maçlarıyla başlayacak.
(Basel/Torino/22.45)
2- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, Güney Kore'de devam ediyor.
(PyeongChang) (Fotoğraflı)
3- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Halkbank, deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak.
(Selanik/20.00)
ÖZEL HABER
1- Bakan Tüfenkci'den Sevgililer Günü alışverişi uyarısı:
- "Sosyal medyada karşınıza çıkan tanıtım ve ilanlar aracılığıyla ulaşılan sitelerin taklit olması ihtimaline karşı satıcının kendi sitesinden ürün alın"
- "Tüketiciler tarafından benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatı araştırılmalı, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmeli"
- "İnternet üzerinden yapılacak alışverişlerde ödemenin SSL sertifikalı veya 3D security güvenli ödeme seçenekli kanallardan yapılmasına dikkat edilmeli"
- "Tüketiciler, mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvurabilir"
(Deniz Çiçek/Ankara)
2- İstanbul havalimanları, 1 ayda 8 milyon yolcuyu ağırladı
- Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın ilk ayında hizmet alan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 772 bin 430 kişi arttı
- İki havalimanı, 7 milyon 949 bin 992 yolcuya ev sahipliği yaparken bir ayda 55 bin 352 sefer gerçekleştirildi
(İstanbul/İzzet Taşkıran)
3- "O caniler, Kürtlerin adını kullanmasın"
- PYD/PKK'nın Reyhanlı'da sivillere yönelik roketli saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kürt kökenli Rıfat Sinirli'nin eşi Aşune Sinirli, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vererek terör örgütünü lanetledi
- Aşune Sinirli:
- "68 yaşındaki eşim harekatın ilk gününde 'Ben de şehit olacağım, şimdi gönderseler şehit olana kadar dönmem' demişti"
- "Ben Kürt kızı Kürdüm, aslım Kürt. Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Türkiye'miz için her an canımızı veririz. Onlar asla bizi temsil edemez. Teröristler, 'Kürtleri vuruyorlar' diye bağırıyorlar. Eşim de Kürttü. O caniler, Kürtlerin adını kullanmasın. Kimse Kürdü vurmuyor ki teröristleri vuruyor"
(Erdal Türkoğlu/Hatay)
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