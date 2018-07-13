GÜNDEM / 13 Temmuz 2018

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1- İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Theresa May ile bir savunma tesisini ziyaret edecek, May ve Kraliçe İkinci Elizabeth ile ayrı ayrı görüşecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaralandığı Boğaziçi Köprüsüne darbecilere karşı koymayı sürdürmek için tedavisini yaptırarak geri dönen Suat Avcı, o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen vatandaşların canı pahasına gösterdiği kahramanlığı unutamıyor - Suat Avcı: - "Köprüye gittiğimde ürkütücü bir manzara vardı. Asker elbisesi giyerek kamufle olmuş o hainler halka ateş açıyordu. O gece 4 cenaze taşımak durumunda kaldım. Hiç kimse korkmadı, geri çekilmedi" - "Dikişlerimi ve pansumanımı yaptırdıktan sonra imza atarak, gönüllü şekilde hastaneden çıktım. Taksiye bindim, köprüye giderken darbeci askerlerin teslim olduğunu gördüm. Tekrar köprüye gittim, biz daha ölmediysek direnmemiz lazımdı" (İbrahim Erikan/Adana)

3- Avukatlar, darbe davalarını anlattı - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında halkın verdiği mücadeleyi duruşma salonlarında devam ettiren avukatlar, zorlu davaların aydınlatılması ve faillerin gerekli cezayı almasında önemli rol oynuyor

- Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Cavit Tatlı:

- "Bunlar basit davalar değil. Bu davalarda hemen hemen bütün arkadaşlarımız elinden gelenin çok çok fazlasını yapmaya çalışıyor"

- 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Avukat Mehmet Alagöz:

- "Onlar vatana sahip çıktılar. Bizim de bu darbe davalarına, suçluların cezalandırılması için sahip çıkmamız gerekiyordu. Bu bilinçle hareket ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. İyi, doğru taraftayız, bunun da haklı gururunu yaşıyoruz"

- Avukat Büşra Altunay:

- "Bu davalar bizim için 15 Temmuz destanının taçlandırılması ve o destanın sonuçsuz kalmaması için takibi zorunlu olan davalar. Tamamen vatan, millet savunması için şehit olan, gazi olan insanları savunuyoruz. O gece onların göreviydi, bugün bizim görevimiz"

(Murat Paksoy/İstanbul)

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