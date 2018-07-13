GÜNDEM / 13 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni ile eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.
- Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.30/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Başkanlık Divanı toplantısına katılacak, TBMM Genel Kurulunu yönetecek.
(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- TÜİK, mayıs ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Theresa May ile bir savunma tesisini ziyaret edecek, May ve Kraliçe İkinci Elizabeth ile ayrı ayrı görüşecek.
(Londra)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince sürecek.
(Ankara/09.30)
- Sakarya'da darbe girişimine ilişkin davada 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya/14.00)
- FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 45'i tutuklu 147 polisin yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda sürecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.
2- Fransa Bisiklet Turu 7. etapla devam ediyor.
3- Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Finlandiya'nın Tampere kentinde sürüyor.
4- Atletizmde IAAF Elmas Lig'in 9. ayak yarışları Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak.
5- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak.
(Edirne/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER 1- GRAFİKLİ - Darbeciler ihanetin bedelini yargı önünde ödedi
- Darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan karara bağlanan 194'ünde, 1624'ü ömür boyu olmak üzere darbeci 2381 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi
- Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan 734'ü ağırlaştırılmış müebbet, 890'ı ise müebbet hapis cezasına mahkum edildi
- Karara bağlanan davalarda 757 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi
- Darbe girişiminde aktif rol alan, darbeyi destekleyen sanıklar, ülkeye ihanetin bedeli olarak ağır cezalara mahkum edildi
(Serdar Açıl/Kemal Karadağ-Ankara)
2- Vatan aşkı "yara" dinlemedi
- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaralandığı Boğaziçi Köprüsüne darbecilere karşı koymayı sürdürmek için tedavisini yaptırarak geri dönen Suat Avcı, o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen vatandaşların canı pahasına gösterdiği kahramanlığı unutamıyor
- Suat Avcı:
- "Köprüye gittiğimde ürkütücü bir manzara vardı. Asker elbisesi giyerek kamufle olmuş o hainler halka ateş açıyordu. O gece 4 cenaze taşımak durumunda kaldım. Hiç kimse korkmadı, geri çekilmedi"
- "Dikişlerimi ve pansumanımı yaptırdıktan sonra imza atarak, gönüllü şekilde hastaneden çıktım. Taksiye bindim, köprüye giderken darbeci askerlerin teslim olduğunu gördüm. Tekrar köprüye gittim, biz daha ölmediysek direnmemiz lazımdı"
(İbrahim Erikan/Adana)
3- Avukatlar, darbe davalarını anlattı - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında halkın verdiği mücadeleyi duruşma salonlarında devam ettiren avukatlar, zorlu davaların aydınlatılması ve faillerin gerekli cezayı almasında önemli rol oynuyor
- Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Cavit Tatlı:
- "Bunlar basit davalar değil. Bu davalarda hemen hemen bütün arkadaşlarımız elinden gelenin çok çok fazlasını yapmaya çalışıyor"
- 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Avukat Mehmet Alagöz:
- "Onlar vatana sahip çıktılar. Bizim de bu darbe davalarına, suçluların cezalandırılması için sahip çıkmamız gerekiyordu. Bu bilinçle hareket ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. İyi, doğru taraftayız, bunun da haklı gururunu yaşıyoruz"
- Avukat Büşra Altunay:
- "Bu davalar bizim için 15 Temmuz destanının taçlandırılması ve o destanın sonuçsuz kalmaması için takibi zorunlu olan davalar. Tamamen vatan, millet savunması için şehit olan, gazi olan insanları savunuyoruz. O gece onların göreviydi, bugün bizim görevimiz"
(Murat Paksoy/İstanbul)
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