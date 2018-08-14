GÜNDEM / 14 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenecek "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"na katılacak.
- Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Haydar El-İbadi ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından basın toplantısı düzenleyecek.
- Erdoğan, Türk Kızılayı heyetini kabul edecek.
(Ankara/11.00/13.00/14.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek.
- Yıldırım, TBMM'de Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton'u ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/09.30/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" konulu oturumun açılışında konuşacak.
- Oturumda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da birer sunum yapacak.
(Ankara/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, haziran ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma yapacak.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.15/12.30) (Fotoğraflı- Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı- Görüntülü)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı- Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı dava İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları yapılacak.
- Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yenildiği Portekiz'in Benfica takımıyla Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: "Kaplan"
- Türk Hava Kuvvetleri'nin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu kaplan simgeli 192. Filo, Suriye ve Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatlarında terör hedeflerinin imha edilmesinde önemli rol üstlendi
- Türkiye'nin vurucu hava güçleri arasında yeri olan Kaplan Filo, diğer filolarla birlikte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, El Bab Harekatı ve Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda elde ettiği başarılarla teröristlere adeta göz açtırmadı
(Sergen Sezgin/Balıkesir)
2- Melek yatırımcılar, Türkiye'ye destek için yeniden İstanbul'da toplanacak
- Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş:
- "Türkiye'deki son gelişmeler dolayısıyla olağanüstü yönetim kurulu toplantısı talebinde bulundum. Bu sabah toplantımızı yaptık. Herkes şunda hemfikir oldu; 'Türkiye ekonomisi üzerinde bilinçli bir oyun oynanıyor.' Dolayısıyla biz 50 milyar dolarlık pazarı hem bu oyuna karşı durabilmek hem de girişimcilik ekosisteminin arkasında durmak adına bin 500 kişilik yatırımcı kadrosuyla İstanbul'da toplama kararı aldık"
- "Türkiye'deki girişimlerin yabancı yatırımcılardan çok fazla talep alacağını düşünüyorum"
(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)
3- "Mısır'a adalet bir gün gelecek"
- Mısır'ın Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur:
- "Rabiatu'l Adeviyye ve Nahda'da olanlar savaş suçuna daha yakın. Olanlar tam anlamıyla bir suçtu. Olayların çatışma ve karşılıklı ateş açma söylentileri yalan. Biz yüzlerce kişinin topluca katledildiği bir operasyonun önündeyiz"
- "(Mısır'da mahkemenin 75 kişi hakkında idam kararı vermesi) Ben liberal biri olarak idam hükümleri fikrini reddediyorum. Özellikle ülke siyasi davalarda sıkıntılı bir süreçten geçiyorsa. Bizler yüzlerce kişi hakkında idam kararı alınmış bir durum karşısındayız. Haklarında verilmiş suçlar sadece siyasi, kendi görüşlerini ifade etmekle alakalı suçlar"
- "Rabia şehitleri aileleri ve Mısır'da 25 Ocak'tan bu yana devrim şehitleri aileleri sabırlı olun, gökyüzünün adaleti biraz gecikebilir ama gelmeli. Mısır'a adalet elbet bir gün gelecek ve gerçekleşecek"
(Halis Akyıldız/İstanbul)
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