GÜNDEM / 14 Ağustos 2018

1- Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: "Kaplan" - Türk Hava Kuvvetleri'nin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu kaplan simgeli 192. Filo, Suriye ve Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatlarında terör hedeflerinin imha edilmesinde önemli rol üstlendi - Türkiye'nin vurucu hava güçleri arasında yeri olan Kaplan Filo, diğer filolarla birlikte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, El Bab Harekatı ve Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda elde ettiği başarılarla teröristlere adeta göz açtırmadı

(Sergen Sezgin/Balıkesir)

2- Melek yatırımcılar, Türkiye'ye destek için yeniden İstanbul'da toplanacak

- Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş:

- "Türkiye'deki son gelişmeler dolayısıyla olağanüstü yönetim kurulu toplantısı talebinde bulundum. Bu sabah toplantımızı yaptık. Herkes şunda hemfikir oldu; 'Türkiye ekonomisi üzerinde bilinçli bir oyun oynanıyor.' Dolayısıyla biz 50 milyar dolarlık pazarı hem bu oyuna karşı durabilmek hem de girişimcilik ekosisteminin arkasında durmak adına bin 500 kişilik yatırımcı kadrosuyla İstanbul'da toplama kararı aldık"

- "Türkiye'deki girişimlerin yabancı yatırımcılardan çok fazla talep alacağını düşünüyorum"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- "Mısır'a adalet bir gün gelecek"

- Mısır'ın Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur:

- "Rabiatu'l Adeviyye ve Nahda'da olanlar savaş suçuna daha yakın. Olanlar tam anlamıyla bir suçtu. Olayların çatışma ve karşılıklı ateş açma söylentileri yalan. Biz yüzlerce kişinin topluca katledildiği bir operasyonun önündeyiz"

- "(Mısır'da mahkemenin 75 kişi hakkında idam kararı vermesi) Ben liberal biri olarak idam hükümleri fikrini reddediyorum. Özellikle ülke siyasi davalarda sıkıntılı bir süreçten geçiyorsa. Bizler yüzlerce kişi hakkında idam kararı alınmış bir durum karşısındayız. Haklarında verilmiş suçlar sadece siyasi, kendi görüşlerini ifade etmekle alakalı suçlar"

- "Rabia şehitleri aileleri ve Mısır'da 25 Ocak'tan bu yana devrim şehitleri aileleri sabırlı olun, gökyüzünün adaleti biraz gecikebilir ama gelmeli. Mısır'a adalet elbet bir gün gelecek ve gerçekleşecek"

(Halis Akyıldız/İstanbul)

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