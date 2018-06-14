HABER

GÜNDEM /14 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek, Yenikapı'da sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen iftar programına katılacak.

(Yalova/15.00/İstanbul/20.44) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak, Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşacak, Çekmeköy Taşdelen Caddesi ile Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde halka seslenecek, iftar programında vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.30/15.30/17.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret edecek, "Adalet Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümünde "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik bilgilendirme faaliyetine katılacak, Fatih'te seçim koordinasyon merkezi, esnaf, dernek ve spor kulübü ziyaretleri yapacak, mitingde vatandaşlara hitap edecek, iftar programında bulunacak.

(İstanbul/10.00-20.44) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan'da "Vatandaşlarla Bayram Buluşması"na katılacak.

(Kayseri/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, esnaf ve vatandaşı ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Park AVM'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının programına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Malatya/11.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldıktan sonra Sakarya'da belediye ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin iftarına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/Sakarya/14.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şehitliği, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını, Ticaret Borsasını ve şehit ailelerini ziyaret edecek.

(Malatya/13.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile nisan ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası, A Grubu'nda Rusya ile Suudi Arabistan arasında yapılacak açılış maçıyla başlayacak.

(Moskova/18.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı FIVB Uluslar Ligi'nin beşinci haftası üçüncü ve son maçında Çin ile karşılaşacak.

(Stuttgart/18.30)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya'da düzenlenen CEV Altın Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Portekiz ile bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

(Karlovy Vary/17.00)

ÖZEL HABER

1- Tebriz-Van tren biletlerinin ücreti belli oldu
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:
- "18 Haziran'da yeniden başlayacak Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği, 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirilecek"
- "240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 avro olacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)2

2- Akıncı 2019 başında gökyüzünde olacak

- Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojilerinde sınıf atlatacak taarruzi İHA Akıncı, yoğun bir çalışmayla kısa sürede güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak
- Akıncı'nın yüksek faydalı yük kapasitesi sayesinde milli İHA'larda kullanılan yerli mühimmatlara yenileri eklenecek
- Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar:
- "Hedefimiz 2019'un ilk çeyreğinde ilk uçuşunu gerçekleştirmek. 2019 boyunca çok yoğun şekilde uçuş ve yer testleri yapmayı planlıyoruz. 2020'de de bu sistemi ülkemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz"
- "Akıncı, kendi sınıfında 3 sene içinde dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelecek"

(Göksel Yıldırım/İstanbul

3- "Bayramlaşmayı, dijitalleşmeye kurban etmeyin"
- Teknoloji kullanımının hızla artmasının bayramların içeriğini de etkilediği, toplum içinde yüz yüze temasın giderek azaldığı bu dönemde kişilerin akıllı telefon ve sosyal medya üzerinden bir yalnızlığa itildiği bildirildi
- Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Tuncay Di̇lci̇:
- "Son yıllarda özel günleri dijital nesnelerle kutlama çok karşımıza çıkıyor. Bayramın yanında cuma ve kandil geceleri kutlamaları resimler yoluyla yapılıyor. Bu aslında karşı tarafa verilen değerin ve duyulan samimiyetin bir ölçüsüdür"
- "Bayram ziyaretlerinde mümkün mertebe telefonları çantamızda kapalı veya sessize alarak tutmaya çalışalım. Bu aynı zamanda görgü adabıdır."
- USMED Yönetim Kurulu Üyesi Elif Hamamcı:
- "Tüm sosyal medya kullanıcılarını '#mesajıdeğilbayramıpaylaş' etiketi altında büyüklerinin elini öperken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmaya davet ediyoruz. Bu etkinlikle sosyal medya platformlarının gerçek bir bayram havasına dönüşmesini planlıyor ve el öpme geleneğini yaşamasına destek vermek istiyoruz"

(İzzet Taşkıran / İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Hatay bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)Hatay bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)
Tekirdağ bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)Tekirdağ bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM /14 Haziran 2018

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Leyla Bilginel'i sivrisinek ısırdı, hayatı karardı!

Leyla Bilginel'i sivrisinek ısırdı, hayatı karardı!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

İlginizi Çekebilir

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan kritik Münbiç görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan kritik Münbiç görüşmesi

Günlük burç yorumları: 14 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 14 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

İstanbul bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

İstanbul bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Zonguldak bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

Zonguldak bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

Yozgat bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

Yozgat bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.