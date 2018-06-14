GÜNDEM /14 Haziran 2018

- Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojilerinde sınıf atlatacak taarruzi İHA Akıncı, yoğun bir çalışmayla kısa sürede güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak - Akıncı'nın yüksek faydalı yük kapasitesi sayesinde milli İHA'larda kullanılan yerli mühimmatlara yenileri eklenecek - Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: - "Hedefimiz 2019'un ilk çeyreğinde ilk uçuşunu gerçekleştirmek. 2019 boyunca çok yoğun şekilde uçuş ve yer testleri yapmayı planlıyoruz. 2020'de de bu sistemi ülkemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" - "Akıncı, kendi sınıfında 3 sene içinde dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelecek"

(Göksel Yıldırım/İstanbul

3- "Bayramlaşmayı, dijitalleşmeye kurban etmeyin"

- Teknoloji kullanımının hızla artmasının bayramların içeriğini de etkilediği, toplum içinde yüz yüze temasın giderek azaldığı bu dönemde kişilerin akıllı telefon ve sosyal medya üzerinden bir yalnızlığa itildiği bildirildi

- Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Tuncay Di̇lci̇:

- "Son yıllarda özel günleri dijital nesnelerle kutlama çok karşımıza çıkıyor. Bayramın yanında cuma ve kandil geceleri kutlamaları resimler yoluyla yapılıyor. Bu aslında karşı tarafa verilen değerin ve duyulan samimiyetin bir ölçüsüdür"

- "Bayram ziyaretlerinde mümkün mertebe telefonları çantamızda kapalı veya sessize alarak tutmaya çalışalım. Bu aynı zamanda görgü adabıdır."

- USMED Yönetim Kurulu Üyesi Elif Hamamcı:

- "Tüm sosyal medya kullanıcılarını '#mesajıdeğilbayramıpaylaş' etiketi altında büyüklerinin elini öperken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmaya davet ediyoruz. Bu etkinlikle sosyal medya platformlarının gerçek bir bayram havasına dönüşmesini planlıyor ve el öpme geleneğini yaşamasına destek vermek istiyoruz"

(İzzet Taşkıran / İstanbul)

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