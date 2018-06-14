GÜNDEM /14 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek, Yenikapı'da sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen iftar programına katılacak.
(Yalova/15.00/İstanbul/20.44) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak, Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşacak, Çekmeköy Taşdelen Caddesi ile Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde halka seslenecek, iftar programında vatandaşlarla bir araya gelecek.
(İstanbul/13.30/15.30/17.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret edecek, "Adalet Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümünde "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala törenine katılacak.
(İstanbul/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik bilgilendirme faaliyetine katılacak, Fatih'te seçim koordinasyon merkezi, esnaf, dernek ve spor kulübü ziyaretleri yapacak, mitingde vatandaşlara hitap edecek, iftar programında bulunacak.
(İstanbul/10.00-20.44) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan'da "Vatandaşlarla Bayram Buluşması"na katılacak.
(Kayseri/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, esnaf ve vatandaşı ziyaret edecek.
(Afyonkarahisar/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Park AVM'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının programına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Malatya/11.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldıktan sonra Sakarya'da belediye ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin iftarına iştirak edecek.
(Ankara/10.00/Sakarya/14.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şehitliği, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını, Ticaret Borsasını ve şehit ailelerini ziyaret edecek.
(Malatya/13.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile nisan ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerini paylaşacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası, A Grubu'nda Rusya ile Suudi Arabistan arasında yapılacak açılış maçıyla başlayacak.
(Moskova/18.00) (Fotoğraflı)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı FIVB Uluslar Ligi'nin beşinci haftası üçüncü ve son maçında Çin ile karşılaşacak.
(Stuttgart/18.30)
3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya'da düzenlenen CEV Altın Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Portekiz ile bronz madalya için karşı karşıya gelecek.
(Karlovy Vary/17.00)
ÖZEL HABER
1- Tebriz-Van tren biletlerinin ücreti belli oldu
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:
- "18 Haziran'da yeniden başlayacak Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği, 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirilecek"
- "240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 avro olacak"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)2
2- Akıncı 2019 başında gökyüzünde olacak
- Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojilerinde sınıf atlatacak taarruzi İHA Akıncı, yoğun bir çalışmayla kısa sürede güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak
- Akıncı'nın yüksek faydalı yük kapasitesi sayesinde milli İHA'larda kullanılan yerli mühimmatlara yenileri eklenecek
- Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar:
- "Hedefimiz 2019'un ilk çeyreğinde ilk uçuşunu gerçekleştirmek. 2019 boyunca çok yoğun şekilde uçuş ve yer testleri yapmayı planlıyoruz. 2020'de de bu sistemi ülkemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz"
- "Akıncı, kendi sınıfında 3 sene içinde dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelecek"
(Göksel Yıldırım/İstanbul
3- "Bayramlaşmayı, dijitalleşmeye kurban etmeyin"
- Teknoloji kullanımının hızla artmasının bayramların içeriğini de etkilediği, toplum içinde yüz yüze temasın giderek azaldığı bu dönemde kişilerin akıllı telefon ve sosyal medya üzerinden bir yalnızlığa itildiği bildirildi
- Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Tuncay Di̇lci̇:
- "Son yıllarda özel günleri dijital nesnelerle kutlama çok karşımıza çıkıyor. Bayramın yanında cuma ve kandil geceleri kutlamaları resimler yoluyla yapılıyor. Bu aslında karşı tarafa verilen değerin ve duyulan samimiyetin bir ölçüsüdür"
- "Bayram ziyaretlerinde mümkün mertebe telefonları çantamızda kapalı veya sessize alarak tutmaya çalışalım. Bu aynı zamanda görgü adabıdır."
- USMED Yönetim Kurulu Üyesi Elif Hamamcı:
- "Tüm sosyal medya kullanıcılarını '#mesajıdeğilbayramıpaylaş' etiketi altında büyüklerinin elini öperken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmaya davet ediyoruz. Bu etkinlikle sosyal medya platformlarının gerçek bir bayram havasına dönüşmesini planlıyor ve el öpme geleneğini yaşamasına destek vermek istiyoruz"
(İzzet Taşkıran / İstanbul)
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