GÜNDEM / 14 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere’de
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşünce kuruluşu Chatham House’da katılımcılara hitap edecek, öğle yemeğinde Bloomberg’de yatırımcılarla bir araya gelecek, Galler Prensi Charles'la görüşecek.
(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 26. Dönem değerlendirme toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni ziyaret edecek, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katılacak, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Erzincan/12.00/Ankara/15.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Mersin İl Başkanlığının düzenlediği etkinlikte konuşacak, il başkanlığının yeni binasının açılışını yapacak.
(Mersin/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Yüksek Seçim Kurulunda, cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi tanıtım programına iştirak edecek.
(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya ve ilçesi Ereğli'de düzenlenecek mitinglere katılacak.
(Konya/17.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Mansion House'da Türkiye-Birleşik Krallık Üçüncü Ülkelerde Altyapı Alanında İşbirliği Toplantısı'na katılacak.
(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık Atatürk Konferans Salonu'nda yapılacak Tarıma Değer Katanlar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Grand Ankara Hotel'de PTT Esnaf Kart'ın tanıtım törenine katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TÜİK, mart ayı süt ve süt ürünleri üretimi, kümes hayvancılığı üretimi ve nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- ABD'nin Israil büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs'e taşıması takip edilecek.
(Kudüs/ Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail devletinin kuruluşunun ilan edilmesiyle topraklarını kaybederek sürgüne uğrayan Filistinlilerin Büyük Felaket (Nekbe) Günü gösterileri izleniyor.
(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye konulu 9. toplantının ön görüşmeleri izleniyor.
(Astana)(Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Avrasya Ekonomik Yüksek Düzey Konsey toplantısı, Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantıya katılan üye ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapacak.
(Soçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 534 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30)
- 15 Temmuz 2016'da, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 kişinin yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davaya İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- Meslekten ihraç edilen 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı Şırnak'taki darbe girişimi davası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.
(Adana/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, 1'i firari 15 sanığın yargılaması sürecek.
(Kocaeli/09.30)
- Düzce'de, FETÖ'nün üniversite yapılanması davasında 77 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Düzce/10.00)
- Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında darbe girişimi sırasındaki eylemlere ilişkin 32 sanığın yargılandığı dava, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edecek.
(Gaziantep/10.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta, Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Karabük/Kayseri/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki play-off final serisinin ilk maçı Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig play-off çeyrek final rövanşında Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor, Bandırmaspor-Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta ise Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor, Menemen Belediyespor-Keçiörengücü müsabakaları yapılacak.
(Gümüşhane/Balıkesir/16.00/Afyonkarahisar/İzmir/19.00)
4- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final ilk maçlarında Afyon Belediyespor-Selçuklu Belediyespor, Bursaspor Durmazlar-Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek.
(Afyonkarahisar/18.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS
Menderes'in sorgu fotoğrafını 100 bin liraya sattılar
- 1960 askeri darbesi sonrasında Başbakan Adnan Menderes'in fotoğrafları gazetelere önemli meblağlarla satıldı
- Dolmabahçe'de kurulan İrtibat Bürosunda yapılan fotoğraf müzayedesinde yargılananlara ait 37 fotoğraf için açık artırma düzenlendi
- Tartışmalara neden olan müzayedede Hürriyet gazetesi, Menderes'i sorgulandığı sırada terini silerken gösteren bir fotoğraf için zamanın parasıyla 100 bin lira ödedi
- Necip Fazıl Kısakürek'in kitabında anlattıklarına göre, Menderes'in Eskişehir'de yakalanıp Ankara'da havaalanına indirilmesinin de yer aldığı fotoğrafları getiren subaya 7 bin lira verildi
(Aynur Ekiz/Ankara)
2- Türkiye ilk çeyrekte 40 milyar lira daha biriktirdi
- Bankalardaki tasarruf mevduatı hesapları ilk çeyrekte 40 milyar lira artarak 970 milyar lirayı aştı
- Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü İstanbul'da birikirken, 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan ilde ilk çeyrekte 419 milyar liralık tasarruf edildi
- İlk çeyrek itibarıyla 75 ilin tasarruf mevduatı hesaplarındaki tutar artarken, 6 ilin tasarrufları azaldı
(Murat Birinci/İstanbul)
3- Engellilere dört koldan vergi avantajı
- Maliye Bakanlığınca, engellilere yönelik, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak ve engelli olmayanlarla aralarındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla pek çok vergi avantajı sağlanıyor
- Engelliler, alacakları taşıtlar için gümrük vergisi, ÖTV ve MTV ile konutlar için emlak vergisinden istisna tutuluyor
- Görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap, ortopedik engellilerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlarla özel bilgisayar programları da KDV'den muaf
(Deniz Çiçek/Ankara)
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