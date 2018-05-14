GÜNDEM / 14 Mayıs 2018

3- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni ziyaret edecek, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katılacak, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi tanıtım programına iştirak edecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Grand Ankara Hotel'de PTT Esnaf Kart'ın tanıtım törenine katılacak.

- 15 Temmuz 2016'da, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davaya İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda devam edilecek.

- Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

- Tartışmalara neden olan müzayedede Hürriyet gazetesi, Menderes'i sorgulandığı sırada terini silerken gösteren bir fotoğraf için zamanın parasıyla 100 bin lira ödedi

- Necip Fazıl Kısakürek'in kitabında anlattıklarına göre, Menderes'in Eskişehir'de yakalanıp Ankara'da havaalanına indirilmesinin de yer aldığı fotoğrafları getiren subaya 7 bin lira verildi

(Aynur Ekiz/Ankara)

2- Türkiye ilk çeyrekte 40 milyar lira daha biriktirdi

- Bankalardaki tasarruf mevduatı hesapları ilk çeyrekte 40 milyar lira artarak 970 milyar lirayı aştı

- Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü İstanbul'da birikirken, 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan ilde ilk çeyrekte 419 milyar liralık tasarruf edildi

- İlk çeyrek itibarıyla 75 ilin tasarruf mevduatı hesaplarındaki tutar artarken, 6 ilin tasarrufları azaldı

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Engellilere dört koldan vergi avantajı

- Maliye Bakanlığınca, engellilere yönelik, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak ve engelli olmayanlarla aralarındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla pek çok vergi avantajı sağlanıyor

- Engelliler, alacakları taşıtlar için gümrük vergisi, ÖTV ve MTV ile konutlar için emlak vergisinden istisna tutuluyor

- Görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap, ortopedik engellilerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlarla özel bilgisayar programları da KDV'den muaf

(Deniz Çiçek/Ankara)

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