GÜNDEM / 14 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih, Başakşehir ve Avcılar 6. Olağan İlçe kongrelerine katılacak. (İstanbul/15.00/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne iştirak edecek. (İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Savon Otel'de iş adamlarıyla kahvaltıda buluşacak, Kırıkhan'da şehitler Ömer Küçük ve Ahmet Bayram ile Reyhanlı'da şehitler Fatma Avlar, Fırat Sinirli ve Ahmet Şanverdi'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak. - Hassa'daki Afrin Harekat Noktası Sakız Karakolu'nu ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Programı'na katılacak, Ottoman Palace'da muhtarlarla bir araya gelecek. (Hatay/09.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik hava harekatıyla ilgili gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlıklı Kentler Birliğinin "Fiziksel Aktivite ve Kentsel Yaşam Kalitesi" konferansına iştirak edecek. (Erzurum/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Yenişehir Belediyesi Matay Spor Tesisleri'nin temel atma töreni, Yenişehir Belediyesi Bayanlar Spor Salonu'nin açılışıyla Almira Otel'de düzenlenecek 16. Kalite ve Başarı Sempozyumu ödül törenine katılacak. (Bursa/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması"nda yer alacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tomarza Doğalgaz Temel Atma Töreni'nde bulunacak, Kocasinan Belediyesi Mimar Sinan Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazaryeri'nin açılışını gerçekleştirecek, İncesu Belediyesinin toplu açılış ve temel atma programına iştirak edecek. (Kayseri/12.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Besicilik ve Kırmızı Et Üretimi İstişare Toplantısı'na katılacak. (Malatya/14.30/Antalya/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Göbeklitepe'de incelemelerde bulunacak, Şanlıurfa Müzesi ile Rızvaniye El Sanatları Külliyesi'ni ve Kapalı Çarşı'yı gezecek. (Şanlıurfa/10.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, STK Buluşması'na ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. (Yalova/12.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 8- MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, basın toplantısı düzenleyecek. (Ağrı/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibeleri ile desteklenen proje sözleşmeleri, temel atma ve açılış törenlerine, Battalgazi Belediyesi Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi'nin açılışına, 12. Malatya Tarım Fuarı'na ve Tüketici Hakları Derneği Malatya Şubesi'nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak.

(Malatya/10.00/11.00/12.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasına Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek. (İstanbul/13.30/Malatya/16.00/Sivas/19.00) (Fotoğraflı) 2- Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasına Denizlispor-Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep-Altınordu, Ümraniyespor-MKE Ankaragücü karşılaşmalarıyla devam edilecek. (Denizli/13.00/Gaziantep/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı) 3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit, Trabzonspor-Eskişehir Basket ve Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol maçlarına sahne olacak. (İstanbul/13.00/Trabzon/15.15/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı) 4- Hentbolda Kadınlar EHF Kupası yarı final rövanşında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın SCM Craiova takımıyla karşılaşacak. (Craiova/18.00) 5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 26. hafta maçlarıyla sona erecek. (Fotoğraflı)

6- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin ilk gününde Beşiktaş Mogaz-SELKA Eskişehir Hentbol ve Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Göztepe maçları oynanacak. (Bolu/16.00/18.00) (Fotoğraflı) 7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisi ikinci maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı) 8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off beşincilik serisi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı konuk edecek. (Bursa/15.00) (Fotoğraflı) 9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 23. haftanın ilk maçları oynanacak. (Fotoğraflı) 10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 31. hafta maçları başlayacak. ÖZEL HABER 1- Antarktika'dan Ankara'ya sefer notları - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında gerçekleştirilen 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nde ekibimiz günde 12 saat çalışıyor. Kıtaya bilim üssü kurulması için 68. güney enlemindeki alanda fizibilite çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor ve seferin ay sonuna doğru tamamlanması bekleniyor"

- "Kıtada en düşük eksi 9 olarak ölçülen sıcaklık, rüzgar hızıyla birlikte eksi 25 derece hissediliyor ve zaman zaman şiddetli kar yağışı nedeniyle güç anlar yaşanıyor. Denizde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar 8 metreyi aşıyor" - "Mevsim itibariyle şu anda güney kutbunda sadece penguen ve foklar yaşıyor, bu canlıların beslenme dönemi olduğu için çok fazla balık çeşitine rastlanmıyor. Gemi ekibinde yer alan 18 ve kamp halindeki 10 araştırmacı, ağırlıklı olarak balık ve patates yiyerek besleniyor" (Mehtap Yılmaz/Ankara) 2 - "Diziler, tarihte yolculuk yaptığımız milletlere hatırlatmada bulunuyor" - Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan: - "Günümüzde televizyon, bilgisayar veya diğer elektronik vasıtalar, çeşitli bilim dallarının öğretiminde olduğu gibi tarih konusunda da önem kazandı" - "Diziler sayesinde Türk kültürel mirasının başka milletler tarafından tanınmasına da olanak sağlanıyor. Bu duruma çok seviniyoruz. Tarih içinde beraber yolculuk yaptığımız bazı milletlere bu şekilde bazı hatırlatmalar da gerçekleştiriliyor"