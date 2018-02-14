GÜNDEM / 14 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siemens CEO'su Joe Kaeser'i kabul edecek.
- Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrow onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/15.00/16.30/16.45/17.30/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüşecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulanacağı Belarus'un başkenti Minsk'e hareket ediyor.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Şehit Kemal Yıldırım Kızılay Anaokulu açılış törenine katılacak.
(Sivas/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Karargahı'ndaki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın Savunma Bakanları Oturumu'na iştirak edecek.
- Canikli, aralarında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı James Mattis, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal'in de bulunduğu ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.
- Adalet Komisyonunda, İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ele alınacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek.
(TBMM14.00/11.00/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİSAD'ın "Türkiye'nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü Raporu"nun tanıtım toplantısına katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kooperatifçilik e-Sertifika Programı (Koop-ES) tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, ocak ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı'nda konuşacak.
(Kuveyt) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" adlı dramatik sahne gösterisini izleyecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edilecek. Duruşma Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün avukatlık yapılanması kapsamında, tutuklu eski savcı avukat Gültekin Avcı'nın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına, Çağlayan'da başlanacak.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 51'i tutuklu, 4'ü firari 132 sanığın yargılanmasına, Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava, Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi konferans salonunda devam edilecek.
(Siirt/09.00)
2- Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasına Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30) 3- Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlıyor.
(İstanbul/09.00)
SPOR
1- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında Estonya ile Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
2- Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası maçları İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. İlk gün Eskişehir Basket-Darüşşafaka ve Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes maçları yapılacak.
(İstanbul/16.00/20.00) (Fotoğraflı)
3- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, Güney Kore'de devam ediyor.
(PyeongChang) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid-Paris Saint Germain ve Porto-Liverpool maçları oynanacak.
(Madrid/Porto/22.45) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Arkas Spor, Belçika'nın Noliko takımını konuk edecek.
(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nda Maliye Piyango, Bulgaristan'ın Montana Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Ankara/18.30) (Fotoğraflı)
7- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)
8- Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Afyon Belediyesi Yüntaş, İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak.
(Afyon/17.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Tasarruf mevduatları 1 trilyon liraya gidiyor
- Türkiye'de tasarruf mevduatları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artarak 930,3 milyar liraya ulaştı
- Kişi başı tasarruf miktarı geçen yıl 11 bin 500 lirayı aştı
- İstanbul, 15 milyonu aşkın nüfusuyla dünyada 129 ülkeyi geride bırakırken, geçen yıl biriken 400,6 milyar liralık tasarruf miktarıyla da 81 kentin lideri oldu
- Geçen yıl kişi başı tasarrufta İstanbul 26 bin 658 lirayla ilk, Muş ise bin 341 lirayla son sırada yer aldı
- Kişi başına tasarruf miktarı tüm kentlerde bin liranın üzerine çıkarken, 13 ilde de 10 bin lirayı aştı
(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)
2- Türkiye 87 bin yabancıya iş kapısı oldu
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca geçen yıl 87 bin yabancıya çalışma izni verildi
- Çalışma izni verilenler arasında 20 bin 970 kişiyle Suriyeliler ilk sırada yer alırken, Suriyelileri sırasıyla Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Çin uyruklular izledi
(Özcan Yıldırım/Ankara)
3- "PYD/PKK'lılar evleri arayarak gençleri alıp zorla götürüyor"
- Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü PYD/PKK'nın baskılarından kurtulmak için ailesinin bir kısmını alarak Türkiye'ye sığınan Halil Muhammed, örgütün baskılarını anlattı
- Zulümden kaçan Muhammed: "Önce Esed, sonra DEAŞ, son olarak da PYD/PKK'nın keyfi uygulamalarına dayanamadık. Ailemin bir kısmını mecburen köyde bırakmak zorunda kaldım"
- "Bu teröristler ailemi paramparça etti. Çocuklarımın bir kısmı Suriye'de bir kısmı yanımda bir kısmı da başka yerlerde"
- "PYD/PKK evleri tek tek arayarak gençleri alıp zorla götürüyor. İki oğlum kaçınca engelli kardeşlerine bakmak için 17 yaşında bir oğlum mecburen köyde kaldı ancak PYD/PKK sık sık evimizi basarak oğlumu almak istiyor. O da PYD/PKK saflarına katılmamak için samanlık ve ahır gibi yerlerde saatlerce saklanmak zorunda kalıyor"
(Müslüm Etgü/Şanlıurfa)
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