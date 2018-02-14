GÜNDEM / 14 Şubat 2018

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 51'i tutuklu, 4'ü firari 132 sanığın yargılanmasına, Silivri'de devam edilecek.

- Çalışma izni verilenler arasında 20 bin 970 kişiyle Suriyeliler ilk sırada yer alırken, Suriyelileri sırasıyla Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Çin uyruklular izledi

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- "PYD/PKK'lılar evleri arayarak gençleri alıp zorla götürüyor"

- Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü PYD/PKK'nın baskılarından kurtulmak için ailesinin bir kısmını alarak Türkiye'ye sığınan Halil Muhammed, örgütün baskılarını anlattı

- Zulümden kaçan Muhammed: "Önce Esed, sonra DEAŞ, son olarak da PYD/PKK'nın keyfi uygulamalarına dayanamadık. Ailemin bir kısmını mecburen köyde bırakmak zorunda kaldım"

- "Bu teröristler ailemi paramparça etti. Çocuklarımın bir kısmı Suriye'de bir kısmı yanımda bir kısmı da başka yerlerde"

- "PYD/PKK evleri tek tek arayarak gençleri alıp zorla götürüyor. İki oğlum kaçınca engelli kardeşlerine bakmak için 17 yaşında bir oğlum mecburen köyde kaldı ancak PYD/PKK sık sık evimizi basarak oğlumu almak istiyor. O da PYD/PKK saflarına katılmamak için samanlık ve ahır gibi yerlerde saatlerce saklanmak zorunda kalıyor"

(Müslüm Etgü/Şanlıurfa)

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