GÜNDEM / 14 Temmuz 2018

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Havalimanı'nda halka hitap edecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İzmir Tarım ve Orman Sektör Buluşması'na katılacak.

- "O gece çıplak elle hayat kurtarmak, çıplak elle cana dokunmak ve onların bir kısmının yaşama tutunmasına vesile olmak, benim hayatımdaki dönüm noktalarından birisidir"

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan Ersoy Diler ve Ümit Uluocaklı'nın hayatını kurtaran Dr. Sezai Çelik, o gün yaşadıklarının hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı

7- Avrupa Erkekler 20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde başlayacak, Türkiye, 2. Grup'taki ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

- Gazi Ümit Uluocaklı:

- "15 Temmuz'da bizi köprüye getiren şey, vatan, millet, bayrak, din sevgisidir. Biz buraya inancımızdan dolayı geldik, o gece bizi sokağa davet eden sıradan bir insan değildi, bu ülkenin Cumhurbaşkanıydı, biz Allah rızası için çıktık"

- Gazi Ersoy Diler:

- "Davalara katılıyoruz, yakından takip ediyoruz. Bu işi o kadar iyi planlamışlar ki başarılı olsalar ne yapacaklar, başarısız olsalar ne yapacaklar, hepsini hesaplamışlar"

(İsmail Özdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- "Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz" - TANIKLAR ANLATIYOR

- 15 Temmuz'un efsane andını okutan Yusuf Özgün:

- "Allah benim kalbimden korkuyu aldı. Benim orada yaptığım konuşmalarım, insanları sokağa dökmek ve toplamak benim bilinçli bir şekilde yaptığım bir şey değildi. Yüce Allah beni sebep kılmıştı orada"

- "Bizim insanımıza köprüde veya diğer yerlerde ateş edenler, kesinlikle Türk askeri değildi. Çünkü Türk askeri merhametlidir, şereflidir, yaşatmak için vardır. Türk askeri, öldürmek için yoktur. Onlar, o şerefli üniformayı çalan, bu milletin askeri olmayan, siyonistlere, emperyalistlere ruhunu satmış FETÖ mensuplarıydı"