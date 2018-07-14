GÜNDEM / 14 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Havalimanı'nda halka hitap edecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İzmir Tarım ve Orman Sektör Buluşması'na katılacak.
(İzmir/12.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile İngiltere üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.
(Saint Petersburg/17.00) (Fotoğraflı)
2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finali oynanacak.
(Londra/16.00)
3- Fransa Bisiklet Turu 8. etapla sürüyor. (Fotoğraflı)
4- 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası, İspanya'nın Barcelona kentinde başlayacak. (Fotoğraflı)
5- Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Finlandiya'nın Tampere kentinde sürüyor.
6- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Avrupa Erkekler 20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde başlayacak, Türkiye, 2. Grup'taki ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.
(Kortrijk/16.00)
8- 20 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.
(Chemnitz/16.45)
ÖZEL HABER
1- "Çıplak elle hayat kurtarmak, hayatımdaki dönüm noktalarından"
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan Ersoy Diler ve Ümit Uluocaklı'nın hayatını kurtaran Dr. Sezai Çelik, o gün yaşadıklarının hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı
- Doktor Sezai Çelik:
- "O gece çıplak elle hayat kurtarmak, çıplak elle cana dokunmak ve onların bir kısmının yaşama tutunmasına vesile olmak, benim hayatımdaki dönüm noktalarından birisidir"
- Gazi Ümit Uluocaklı:
- "15 Temmuz'da bizi köprüye getiren şey, vatan, millet, bayrak, din sevgisidir. Biz buraya inancımızdan dolayı geldik, o gece bizi sokağa davet eden sıradan bir insan değildi, bu ülkenin Cumhurbaşkanıydı, biz Allah rızası için çıktık"
- Gazi Ersoy Diler:
- "Davalara katılıyoruz, yakından takip ediyoruz. Bu işi o kadar iyi planlamışlar ki başarılı olsalar ne yapacaklar, başarısız olsalar ne yapacaklar, hepsini hesaplamışlar"
(İsmail Özdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- "Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz" - TANIKLAR ANLATIYOR
- 15 Temmuz'un efsane andını okutan Yusuf Özgün:
- "Allah benim kalbimden korkuyu aldı. Benim orada yaptığım konuşmalarım, insanları sokağa dökmek ve toplamak benim bilinçli bir şekilde yaptığım bir şey değildi. Yüce Allah beni sebep kılmıştı orada"
- "Bizim insanımıza köprüde veya diğer yerlerde ateş edenler, kesinlikle Türk askeri değildi. Çünkü Türk askeri merhametlidir, şereflidir, yaşatmak için vardır. Türk askeri, öldürmek için yoktur. Onlar, o şerefli üniformayı çalan, bu milletin askeri olmayan, siyonistlere, emperyalistlere ruhunu satmış FETÖ mensuplarıydı"
- "15 Temmuz'u, bu topraklarda emperyalist hakimiyetinin sona erdiği gün, bir milletin yeniden dirilişi, küfrün yıkılışı, hakkın galip geldiği gün olarak görüyorum"
(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- "Her sela okuduğumda 15 Temmuz aklıma geliyor"
- İzmir'in Torbalı ilçesinde FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan din görevlisi Ekrem Kara, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor
- Ekrem Kara:
- "Her sela okuduğumda 15 Temmuz, o gece vatanı için şehit olan vatandaşlarımız aklıma geliyor"
- "İman, birlik ve beraberlik duygusuyla şanlı ecdadın şanlı torunları göğsünü F-16'lara, tanklara, mermilere siper ederek bu hayasızca girişime engel oldu"
(Tezcan Ekizler/İzmir)
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