GÜNDEM /15 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Başbakan Binali Yıldırım, Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek. (Tunceli/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum Yakutiye Medresesi'nde Valilik ve AK Parti İl Başlanlığının düzenlediği bayramlaşma törenlerine katılacak. (Erzurum/11.30/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret edecek. (İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak. (Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova mitinginde konuşacak. (Yalova/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Valilikte, AK Parti İl Başkanlığında, Yığılca, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde bayramlaşma programlarına katılacak. (Düzce/11.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Hilton Oteli ile Nikah Sarayı'nda düzenlenen bayramlaşma programlarına iştirak edecek. (Malatya/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelecek ve ikili görüşmelerinin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Belçika, Hollanda, İsviçre ve İtalya'da Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy kullanmaya başlayacak. (Brüksel/Rotterdam/Cenevre/Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Darülaceze sakinleriyle bayramlaşıyor. (İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR 1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor. - Organizasyonun ikinci gününde A Grubu'nda Mısır-Uruguay, B Grubu'nda Fas-İran ve Portekiz-İspanya karşı karşıya gelecek. (Ekaterinburg/15.00/Saint Petersburg/18.00/Soçi/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) ÖZEL HABER 1- Dev kargo şirketleri İstanbul Yeni Havalimanı'nda yerini alıyor - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketleri başvuruda bulunmaya başladı. UPS, DHL, FEDEX gibi dünyanın önde gelen kargo şirketleri yer kiralamak için başvuruda bulundu" - "Hava kargo taşımacılığı her geçen gün gelişirken, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete girmesiyle kent, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargo taşımacılığının da merkezi olacak" (Arife Yıldız Ünal/Ankara) 2- Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları çözülüyor - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Şu anda Polatlı'da çok güzel bir proje ortaya çıktı. Dalga dalga bu projeleri hem Ordu'ya hem Eskişehir'e hem de diğer illere yapıyoruz. Bütün tarım işçilerine, sağlık, eğitim ve insan haklarını düşünerek çok güzel konutlar yaptık"

- "Hükümetimiz tarım işçilerine de ürüne de her türlü desteği vermektedir ve vermeye devam edecektir. Amacımız, tüm araziler sulandığında, Şanlıurfalı kardeşlerim örneğin Harran'dan en çok Siverek'e, Viranşehir'e gidecekler ama kendi illerinde kalacaklar" (Halil Fidan/Şanlıurfa) 3- Dar gelirli kadınlara "mikrokredi" desteği 750 milyon lirayı aştı - Dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunması amacıyla geliştirilen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile 2003'ten bu yana kullandırılan mikrokredi tutarı 750 milyon lirayı aştı - Program aracılığıyla kadınların kullandığı mikrokredilerin yüzde 37,9'u el işi ürünleri üretiminde değerlendirildi - Mikrokredi kullanıcılarından Fatma Balık: - "Sermaye arayışı içindeyken arkadaşlarımdan mikrokredi uygulamasını öğrendim. 2010'da 700 liralık mikrokredi kullanarak malzeme aldım ve el işine başladım. Geçim sıkıntısını atlattıktan sonra hayal ettiğim işi kurmaya karar vererek kuru temizleme dükkanı açtım. Şu anda aylık ortalama 3 bin lira kazancım var ve bu mikrokredi sayesinde gerçekleşti"