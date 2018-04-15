GÜNDEM / 15 Nisan 2018

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vakıf Şehir Lefkoşa Turu Yürüyüşü"ne katılacak, basın mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

- Ülke genelinde 1 Ocak'tan bu yana örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evleri ile öğrenci evlerine yönelik 27 il merkezli 51 operasyonda, "şike hakimi", firari eski "HSYK Genel Sekreteri"nin de aralarında bulunduğu 600 şüpheli yakalandı, bunlardan 225'i tutuklandı

- "İlerleyen dönemde de altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarına düzenli bir şekilde devam edeceğiz"

- "Hazine'nin yeni bir enstrüman olarak ortaya koyduğu altın tahviline vatandaşımız güvendi ve ilgi gösterdi. İkinci talep toplama döneminde ilk 3 hafta sonunda 7 bin 100 vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına yatırdı"

- Operasyonlarda 300 civarında "gaybubet evi" ortaya çıkarıldı

- "Mahrem imamlar"a yönelik operasyonlarda ise gözaltına alınan 257 zanlıdan 56'sı cezaevine gönderildi

- Operasyonlarla örgütün "askeri mahrem yapılanması"na da büyük darbe vuruldu

(Hüseyin Yeşilkavak/Bursa)

3- Batının yaptırımlarının Rusya'ya etkisi

- ABD'nin Rusya'ya Kırım'ın işgalinden sonra uygulamaya başladığı yaptırımlar çerçevesinde bugüne kadar toplamda 439 kurum ve 206 kişi listeye alındı

- Ülke ekonomisi, düşen petrol gelirleri ve rubledeki değer kaybıyla çökerken, GSYH 2015 yılında 1,366 trilyon ve 2016 yılında 1,283 trilyon dolara geriledi

- ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Oktay Tanrısever:

- "Rusya yaptırımların etkisini en az düzeyde tutabilmeyi başarabildi. Bundan dolayı henüz bu yaptırımların ülke ekonomisini yapısal bir krize sokabilecek kadar etkili olduğunu söylenemez"

- "Putin'in batının yaptırımlarına karşı daha etkili karşı tedbirler almamasındaki en önemli neden, bu tedbirlerin Rusya’yı Batıdan daha da uzaklaştıracak ve Batılı ülkeleri de Rusya'ya karşı daha da güçlü bir şekilde kenetleyecek olmasındandı"

(Gülbin Yıldırım–Bahattin Gönültaş/Washington–Ankara)

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