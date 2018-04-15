GÜNDEM / 15 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Maltepe, Beykoz ve Üsküdar 6. Olağan ilçe kongrelerine katılacak.
(İstanbul/14.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısı ile Tire Atıksu Arıtma Tesisi ve Tire Stadyumu açılış törenlerine katılacak.
(Antalya/11.00/İzmir/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vakıf Şehir Lefkoşa Turu Yürüyüşü"ne katılacak, basın mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak, Valilik ziyaretinde bulunacak, İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.
(Iğdır/12.00/13.00/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Edremit İlçe Kadın Kolları Kongresi'ne, Vodafone Çağrı Merkezi Açılış Töreni'ne, AK Parti Tuşba İlçe Kadın Kolları Kongresi'ne ve İş Dünyası Temsilcileriyle İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Van/11.00/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suudi Arabistan'da 29. Arap Birliği Zirvesi düzenlenecek.
(Zahran)
2- ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik düzenlediği operasyonun ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Washington/Moskova/Londra/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Karadağ'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu yapılacak.
(Podgorica) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya, Kayserispor-Gençlerbirliği, Antalyaspor-Atiker Konyaspor, Göztepe-Bursaspor, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.
(Kayseri/13.30/Antalya/İzmir/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Ardeşen Gençlik, deplasmanda Polonya'nın MKS Perla takımıyla karşılaşacak.
(Lublin/19.00)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftaya, Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes, TOFAŞ-Pınar Karşıyaka maçlarıyla devam edilecek.
(Uşak/13.00/Sakarya/15.15/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)
4- Spor Toto 1. Lig'de 31. haftaya, Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor, Eskişehirspor-Samsunspor, Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok müsabakalarıyla devam edilecek.
(Elazığ/Eskişehir/13.00/Manisa/15.30/Giresun/18.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabı yedincilik serisi ikinci maçında Halkbank ile Nilüfer Belediyespor, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Mogaz ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
(Bolu/16.00)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 23. hafta maçları tamamlanacak.
8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 31. hafta maçları yapılacak.
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'si koşulacak.
(Şanghay/09.10)
ÖZEL HABER
1- Altın tahviline vatandaşın ilgisi yüksek
- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:
- "Hazine'nin yeni bir enstrüman olarak ortaya koyduğu altın tahviline vatandaşımız güvendi ve ilgi gösterdi. İkinci talep toplama döneminde ilk 3 hafta sonunda 7 bin 100 vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına yatırdı"
- "Böylelikle geçen yılki ihraçla beraber toplam 683 milyon lira değerinde 3,8 tonluk altın toplanmış oldu"
- "İlerleyen dönemde de altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarına düzenli bir şekilde devam edeceğiz"
(Zeynep Akyıl/Ankara)
2- FETÖ'nün hücre evlerine darbe
- Ülke genelinde 1 Ocak'tan bu yana örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evleri ile öğrenci evlerine yönelik 27 il merkezli 51 operasyonda, "şike hakimi", firari eski "HSYK Genel Sekreteri"nin de aralarında bulunduğu 600 şüpheli yakalandı, bunlardan 225'i tutuklandı
- Operasyonlarda 300 civarında "gaybubet evi" ortaya çıkarıldı
- "Mahrem imamlar"a yönelik operasyonlarda ise gözaltına alınan 257 zanlıdan 56'sı cezaevine gönderildi
- Operasyonlarla örgütün "askeri mahrem yapılanması"na da büyük darbe vuruldu
(Hüseyin Yeşilkavak/Bursa)
3- Batının yaptırımlarının Rusya'ya etkisi
- ABD'nin Rusya'ya Kırım'ın işgalinden sonra uygulamaya başladığı yaptırımlar çerçevesinde bugüne kadar toplamda 439 kurum ve 206 kişi listeye alındı
- Ülke ekonomisi, düşen petrol gelirleri ve rubledeki değer kaybıyla çökerken, GSYH 2015 yılında 1,366 trilyon ve 2016 yılında 1,283 trilyon dolara geriledi
- ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Oktay Tanrısever:
- "Rusya yaptırımların etkisini en az düzeyde tutabilmeyi başarabildi. Bundan dolayı henüz bu yaptırımların ülke ekonomisini yapısal bir krize sokabilecek kadar etkili olduğunu söylenemez"
- "Putin'in batının yaptırımlarına karşı daha etkili karşı tedbirler almamasındaki en önemli neden, bu tedbirlerin Rusya’yı Batıdan daha da uzaklaştıracak ve Batılı ülkeleri de Rusya'ya karşı daha da güçlü bir şekilde kenetleyecek olmasındandı"
(Gülbin Yıldırım–Bahattin Gönültaş/Washington–Ankara)
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