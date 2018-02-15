GÜNDEM / 15 Şubat 2018

3- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, Savunma Bakanları Çalışma Oturumuna katılacak, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ve İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinorti ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Reyhanlı Tayfur Sökmen Lisesini, Reyhanlı Jandarma Komutanlığını, çarşı esnafını ve Davutpaşa köyünü ziyaret edecek, muhtarlarla bir araya gelecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ele alınacak.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

1- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve beraberindeki heyetle çalışma kahvaltısında bir araya geliyor.

3- Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasına Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

- Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla, Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

- TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen eli tetikte 24 saat esasına göre nöbet tutuyor - Teknolojinin tüm imkanlarını kullanan ve gece görüşlü dürbünlerle gözetleme yapan askerler, oluşturulan mevzilerde teröristlerin sızma girişimlerine anında karşılık veriyor

2- Polisliği Türkiye'de öğreniyorlar - Türk Polis Akademisi, ülkeler arası iş birliği anlaşmaları kapsamında farklı devletlerden polis adaylarını profesyonel şekilde yetiştiriyor - Bu kapsamda 86'sı polis, 156'sı polis adayı 242 Afgan kadın, Polis Akademisi Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde zorlu eğitimlerden geçiyor - Teorik ve uygulamalı eğitim programını başarıyla tamamlayarak ülkelerinde güvenliği sağlamayı amaçlayan Afgan kadınlar, eğitim sürecinde düzenlenen gezilerle Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor - Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak: - "5 bin 300 Suriye polisini eğittik. Şu anda Irak ve Somali'ye yönelik çalışmalarımız var, bu çerçevede bazı planlamalar yaptık. Temel polislikle ilgili Irak ve Somali polisine destek olacağız" - "Hedefimiz, bölgede polis eğitiminde lider ülke olmak, şu anda da bunda ciddi bir mesafe katettik. Özellikle Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Asya'dan gelen talepler bunun bir göstergesi. Avrupa ile zaten AB projeleri çerçevesinde çok sıkı çalışıyoruz"

(Serhat Zafer-Halife Yalçınkaya/Sivas)

3- Türkiye'ye yatırım artışında liderlik İspanya'nın

- Türkiye'ye geçen yıl 7 milyar 437 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşirken, sermaye girişi 1 milyar 133 milyon dolar artan İspanya, Türkiye'ye yatırımı en fazla artan ülke oldu

- Doğrudan yabancı yatırımlarda Avrupa 4 milyar 964 milyon dolarla başı çekti

- Hollandalı yatırımcılar 1 milyar 768 milyon dolarla liderliğini korurken, Rusya ise 719 milyon dolarla doğrudan yatırımı en çok azalan ülke oldu

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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