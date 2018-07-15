GÜNDEM / 15 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- 15 Temmuz'un ikinci yılı
- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camisi'nde "Hatm-i Şerif Merasimi"ne katılacak, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halka hitap edecek.
(Ankara/13.00/14.00/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKSAT Genel Müdürlüğünde düzenlenecek programa ve Kızılay Meydanı'ndaki etkinliğe katılacak. TÜRKSAT'taki programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da iştirak edecek.
(TBMM/19.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenecek programa katılacak.
(Ankara/19.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- TBMM'de "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı fotoğraf sergisi açılacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ödemiş ilçesinde temaslarda bulunacak, Ödemiş Belediyesini ziyaret edecek.
(İzmir/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri dünya genelinde takip ediliyor.
(Washington/Brüksel/Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası, Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.
(Moskova/18.00) (Fotoğraflı)
2- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final müsabakalarıyla tamamlanacak. (Fotoğraflı)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkekler finaliyle sona erecek.
(Londra/16.00)
4- Fransa Bisiklet Turu 9. etapla sürüyor.
ÖZEL HABER
1- "Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz" - TANIKLAR ANLATIYOR
- Darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan kamyon şoförü Mehmet Köse:
- "Ben bugün o geceyi anlatıyorum ama o akşam yanlış bir düğmeye bassaydım, belki de bugün vatan hainiydim"
- "Araçları garajları bıraktıktan sonra komiser bana 'Bir yere ayrılma Üsküdar'da sekiz tank daha var" dedi. Ben de 'Sorun değil, nasıl olsa öğrendik' dedim. Komiser şaşırdı, 'Nasıl yani' dedi. Ben de ilk defa tank sürdüğümü, araçları garaja bıraktıktan sonra söylemiş oldum"
- Gazeteci Nedim Şener:
- "Askerler savunmalarında her ne kadar 'Biz darbe için değil, terör saldırısı için oraya gittik, güvenlik almak amacıyla gittik.' dese de bir televizyon yayınının kesilmesi, içeride hiçbir terörist yokken sadece televizyoncuların, yayıncıların o kanaldan dışarıya çıkarılması, hele hele bu girişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokağa çağırdığı yayını gerçekleştiren kanala yapılmış olması, açık bir suç ve darbe girişiminin çok açık bir belgesidir"
- "Uzun yıllar, FETÖ'nün bir cemaat, tarikat değil, bir örgüt olduğunu anlatmaya çalıştım. O günlerde kendimi oldukça yalnız hissederken, meslektaşlarım dahil olmak üzere birçok kişi 'Bunlarla uğraşma, başına bela olurlar.' derken, bugün topyekun FETÖ'yle mücadele ediyoruz. Bu benim için çok kıymetli ve değerini bilemem gereken bir hazine"
(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 23 bin şehit yakını ve gazi kamuda istihdam edildi
- Hükümetin yaptığı yasal düzenlemeler ve iyileştirmeler kapsamında son 4 yıllık dönemde 23 bin 58 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edildi
- 2002'ye kadar istihdam hakkından yararlananların sayısı 6 bin 315 olurken bu tarihten sonra atılan adımlarla geçmişten bugüne kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 39 bin 552'ye ulaştı
- Şehit yakınları ve gazilerin de yararlandığı "ücretsiz seyahat" uygulaması kapsamında toplu ulaşım hizmeti sunan işletmecilere son üç yılda 440 milyon lira gelir desteği ödemesi yapıldı
- Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için istihdamın yanı sıra ücretsiz seyahat hakkı, ÖTV muafiyeti, faizsiz konut kredisi, yılda iki kez olan şehit gazi atama süre kısıtlamasına son verilmesi, gazilerin istihdamındaki 45 yaş sınırının kaldırılması gibi birçok yeni uygulama hayata geçirildi
(Burcu Çalık/Ankara)
3- İmar Barışı'nda başvurunuzun iptal olmaması için dikkat
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesi kapsamında toplanan para 500 milyon liraya yaklaşırken, yaklaşık 100 bin yapı için de Yapı Kayıt Belgesi verildi
- Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı avukat Ali Yüksel:
- "İmar Barışı düzenlemesine başvurularda en çok yapılan hata binanın oturumunu, kat sayısını ve katların metrekaresini yanlış ölçülmesi"
- "Bu nedenle başvurular ileride iptal olabilir. Gelecekte sıkıntı yaşamamak için uzmanlardan destek alınmalı"
- "İmarlı bir arsada bulunan binanın ise ne kadarı imar hakları içinde, ne kadarı dışında olduğunu iyi analiz etmek gerekiyor"
(Uğur Aslanhan/İstanbul)
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