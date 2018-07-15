GÜNDEM / 15 Temmuz 2018

- Darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan kamyon şoförü Mehmet Köse:

- "Ben bugün o geceyi anlatıyorum ama o akşam yanlış bir düğmeye bassaydım, belki de bugün vatan hainiydim"

- "Araçları garajları bıraktıktan sonra komiser bana 'Bir yere ayrılma Üsküdar'da sekiz tank daha var" dedi. Ben de 'Sorun değil, nasıl olsa öğrendik' dedim. Komiser şaşırdı, 'Nasıl yani' dedi. Ben de ilk defa tank sürdüğümü, araçları garaja bıraktıktan sonra söylemiş oldum"

- Gazeteci Nedim Şener:

- "Askerler savunmalarında her ne kadar 'Biz darbe için değil, terör saldırısı için oraya gittik, güvenlik almak amacıyla gittik.' dese de bir televizyon yayınının kesilmesi, içeride hiçbir terörist yokken sadece televizyoncuların, yayıncıların o kanaldan dışarıya çıkarılması, hele hele bu girişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokağa çağırdığı yayını gerçekleştiren kanala yapılmış olması, açık bir suç ve darbe girişiminin çok açık bir belgesidir"

- "Uzun yıllar, FETÖ'nün bir cemaat, tarikat değil, bir örgüt olduğunu anlatmaya çalıştım. O günlerde kendimi oldukça yalnız hissederken, meslektaşlarım dahil olmak üzere birçok kişi 'Bunlarla uğraşma, başına bela olurlar.' derken, bugün topyekun FETÖ'yle mücadele ediyoruz. Bu benim için çok kıymetli ve değerini bilemem gereken bir hazine"