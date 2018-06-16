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GÜNDEM /16 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 09:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyhan Bulvarı'nda düzenlenecek mitinge katılacak.

(Antalya/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Tokat ve Sivas'ta düzenlenecek mitinglere iştirak edecek, Wow Otel'de Alevi kanaat önderleri ile bayramlaşacak.

(Tokat/13.00/Sivas/16.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kağıthane'de partisinin ilçe teşkilatı ile bayramlaşacak, Darülacaze'yi, Sivas Kangal Külekli Köyü, Ordu Mesudiye Musalı Köyü ve Sivas Doğanşehir Söbüller Köyü derneklerini ziyaret edecek, yeni oy kullanacak seçmenlerle görüşecek ve kafeterya ziyaretleri gerçekleştirecek.

(İstanbul/12.00-21.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da bayramlaşma programına, Beşiktaş'ta Karanfilköy ve Dikilitaş mahalle mitinglerine katılacak, Arnavutköy Boğaziçi Spor Kulübü'nü ziyaret edecek, Arnavutköy-Bebek-Ortaköy sahilinde vatandaşlarla buluşacak, Ortaköy'de mahalle mitingi ve esnaf ziyareti yapacak.

(İstanbul/12.00-22.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Güngören, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçe başkanlıklarınca düzenlenecek bayramlaşma programlarına katılacak.

(İstanbul/10.00-12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe ve Pendik'te miting düzenleyecek.

(İstanbul/13.30/14.30/16.30/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.

(Ankara)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin Boğaziçi belde teşkilatı, Beyköy belde teşkilatı, Önder ve Akçakoca ilçe teşkilatı bayramlaşma programlarına katılacak.

(Düzce/12.30/-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Pütürge Uzuntaş Camisi'nin açılışı, Pütürge Sünnet Şöleni ve Futbol Turnuvası'nın finaline katılacak, Doğanyol ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak ve bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Malatya/12.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya başlayacak.

(Saraybosna/Üsküp/Sofya/Londra/Stockholm/Bükreş/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

SPOR

1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor.

- Organizasyonun üçüncü gününde C Grubu'nda Fransa-Avustralya, Peru-Danimarka, D Grubu'nda da Arjantin-İzlanda, Hırvatistan-Nijerya karşı karşıya gelecek.

(Kazan/13.00/Saransk/19.00/Moskova/16.00/Kaliningrad/22.00)

ÖZEL HABER

1- Siber saldırılara karşı sandıklara "SEÇSİS" kalkanı

- Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay:

- "HAVELSAN tarafından geliştirilen ve 12 seçimdir kullanılan SEÇSİS, güvenli bir sistem"

- "Önümüzdeki dönemde yapılacak seçimde siber saldırı girişimi olsa dahi yaratacağı bir risk olduğunu düşünmüyorum. Buna ilişkin gerekli tedbirler alınmıştır"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Bankaların tarıma desteği 100 milyar liraya yaklaştı

- Türk bankacılık sektörünün tarım sektörüne sağladığı kredi desteği, nisan sonu itibarıyla 93 milyar 560 liraya yükseldi

- Bankalar, üreticilerin mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, yem ve ekipman ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi için "ön ödemesiz", "hasatta öde" ve "esnek ödeme" gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları sunuyor

- Balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesi, bu yılın nisan sonu itibarıyla 2 milyar 161 milyon liraya ulaştı

(Murat Birinci/İstanbul)

3- İstanbul, 5 aylık yolcuda 161 ülkenin nüfusunu geçti

- Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, bu yılın ilk 5 ayında 40 milyon 451 bin 498 yolcuyu ağırladı

- Yılın ilk beş ayında İstanbul'daki iki havalimanında misafir edilen yolcu sayısı Polonya, Sudan, Cezayir, Irak, Kanada, Uganda, Fas, Peru, Malezya, Özbekistan, Suudi Arabistan, Venezuela, Nepal ile Yemen'in de aralarında bulunduğu 161 ülkenin nüfusunu geride bıraktı

(İzzet Taşkıran / İstanbul)

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Anahtar Kelimeler:
16 Haziran 2018 AA GÜNDEMİ

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