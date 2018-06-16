GÜNDEM /16 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyhan Bulvarı'nda düzenlenecek mitinge katılacak. (Antalya/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Başbakan Binali Yıldırım, Tokat ve Sivas'ta düzenlenecek mitinglere iştirak edecek, Wow Otel'de Alevi kanaat önderleri ile bayramlaşacak. (Tokat/13.00/Sivas/16.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kağıthane'de partisinin ilçe teşkilatı ile bayramlaşacak, Darülacaze'yi, Sivas Kangal Külekli Köyü, Ordu Mesudiye Musalı Köyü ve Sivas Doğanşehir Söbüller Köyü derneklerini ziyaret edecek, yeni oy kullanacak seçmenlerle görüşecek ve kafeterya ziyaretleri gerçekleştirecek. (İstanbul/12.00-21.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da bayramlaşma programına, Beşiktaş'ta Karanfilköy ve Dikilitaş mahalle mitinglerine katılacak, Arnavutköy Boğaziçi Spor Kulübü'nü ziyaret edecek, Arnavutköy-Bebek-Ortaköy sahilinde vatandaşlarla buluşacak, Ortaköy'de mahalle mitingi ve esnaf ziyareti yapacak.

(İstanbul/12.00-22.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Güngören, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçe başkanlıklarınca düzenlenecek bayramlaşma programlarına katılacak. (İstanbul/10.00-12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe ve Pendik'te miting düzenleyecek. (İstanbul/13.30/14.30/16.30/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 5- Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek. (Ankara) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin Boğaziçi belde teşkilatı, Beyköy belde teşkilatı, Önder ve Akçakoca ilçe teşkilatı bayramlaşma programlarına katılacak. (Düzce/12.30/-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Pütürge Uzuntaş Camisi'nin açılışı, Pütürge Sünnet Şöleni ve Futbol Turnuvası'nın finaline katılacak, Doğanyol ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak ve bayramlaşma programına iştirak edecek. (Malatya/12.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ 1- Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya başlayacak. (Saraybosna/Üsküp/Sofya/Londra/Stockholm/Bükreş/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) SPOR 1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor. - Organizasyonun üçüncü gününde C Grubu'nda Fransa-Avustralya, Peru-Danimarka, D Grubu'nda da Arjantin-İzlanda, Hırvatistan-Nijerya karşı karşıya gelecek. (Kazan/13.00/Saransk/19.00/Moskova/16.00/Kaliningrad/22.00) ÖZEL HABER 1- Siber saldırılara karşı sandıklara "SEÇSİS" kalkanı - Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay: - "HAVELSAN tarafından geliştirilen ve 12 seçimdir kullanılan SEÇSİS, güvenli bir sistem" - "Önümüzdeki dönemde yapılacak seçimde siber saldırı girişimi olsa dahi yaratacağı bir risk olduğunu düşünmüyorum. Buna ilişkin gerekli tedbirler alınmıştır"