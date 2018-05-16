GÜNDEM / 16 Mayıs 2018

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenecek "Kadın Destek (KADES) Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşecek, Lefkoşa Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bakanlıkları arasında maden ve enerji teknolojisi alanında eğitim tesislerinin yapımına ilişkin protokole imza atacak.

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

- FETÖ/PDY'ye ilişkin, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda sürecek.

- 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından kurulan özel mahkemede Cumhurbaşkanı Bayar, Afgan Kralı'nın kendisine hediye ettiği ve değeri bilirkişi tarafından bin lira olarak tespit edilen köpeği, hayvanat bahçesine 20 bin liraya satmakla suçlandı

- Kamuoyunda "Köpek Davası" olarak bilinen davanın mahkeme tutanaklarına göre, köpeğin satışından elde edilecek parayla İzmir'de çeşme yapılması talimatı verdiğini ispatlayan Bayar, mahkeme heyetini ikna edemedi

- Avukatların, köpeğin değerinin takdir edilmesi için yaptığı başvuru da mahkeme tarafından reddedildi

(Aynur Ekiz/Ankara)

2- "AFAD artık bir iyilik köprüsü"

- AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu:

-"İnsani yardım konusunda ülkemiz ve milletimiz adına AFAD, artık bir iyilik köprüsü, mazlum ve mağdurların yanında olan bir yardım eli haline geldi"

-"Cerablus bölgesine gelen insanları bir yerde toplamak adına 22 bin 500 kişi kapasiteli yeni ve büyük bir kamp çalışmamız başladı"

-"AFAD olarak sınırın öbür tarafında, hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı bölgesindeki yürütülen hizmetler bizleri sürekli diri ve teyakkuz halinde olamaya zorluyor"

(İzzet Mazı / Kilis)

3- Elektrik dağıtımına 5,9 milyar liralık yatırım yapıldı

- EPDK verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl elektrik dağıtım şirketlerinin abonelerine daha kaliteli hizmet götürmek amacıyla yaptığı yatırım miktarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,6 artarak 5 milyar 929 milyon liraya yükseldi

- Geçen yıl sonu itibarıyla elektrik tüketicilerinin sayısı yüzde 3,5 artışla 42,5 milyona ulaştı

- Elektrik dağıtım sektörüne en yüksek yatırım yapan şirket, 703 milyon lira ile Toroslar EDAŞ oldu

(Muhsin Barış Tiryakioğlu/Ankara)

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