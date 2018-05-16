GÜNDEM / 16 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcısı" olduğu "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 25. Yıldönümü: Meclis Başkanları Zirvesi"ne katılacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşecek, Lefkoşa Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenecek "Kadın Destek (KADES) Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Engelli Bireylerin İş Gücüne Katılımını Destekleyecek Eğitim ve İstihdam Projesi İmza Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bakanlıkları arasında maden ve enerji teknolojisi alanında eğitim tesislerinin yapımına ilişkin protokole imza atacak.
- Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK'te düzenlenecek Eğitim Fakültesi Dekanları Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TBMM Genel Kurulunda, bazı kanunlarda değişiklik yapan "torba teklif" üzerinde görüşmeler başlayacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- TÜİK, mart ayı sanayi üretimi ve ciro endeksleri ile "İstatistiklerle Gençlik-2017" bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından yaşanan gelişmeler, Filistinlilerin gösterileri ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik saldırıları takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 521 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- 15 Temmuz sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanması, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 kişinin yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda sürecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ/PDY'ye ilişkin, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Bursa/10.00)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanması sürecek.
(Kocaeli/09.30)
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Marsilya takımıyla İspanya'nın Atletico Madrid ekibi karşılaşacak.
(Lyon/21.45) (Fotoğraflı)
2- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçlarında Afyon Belediyespor-Selçuklu Belediyespor, Bursaspor Durmazlar-Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek
(Afyonkarahisar/18.00/Bursa/18.30) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS
Afgan Kralı'nın hediyesi köpek Cumhurbaşkanı Bayar'ı yargılattı
- 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından kurulan özel mahkemede Cumhurbaşkanı Bayar, Afgan Kralı'nın kendisine hediye ettiği ve değeri bilirkişi tarafından bin lira olarak tespit edilen köpeği, hayvanat bahçesine 20 bin liraya satmakla suçlandı
- Kamuoyunda "Köpek Davası" olarak bilinen davanın mahkeme tutanaklarına göre, köpeğin satışından elde edilecek parayla İzmir'de çeşme yapılması talimatı verdiğini ispatlayan Bayar, mahkeme heyetini ikna edemedi
- Avukatların, köpeğin değerinin takdir edilmesi için yaptığı başvuru da mahkeme tarafından reddedildi
(Aynur Ekiz/Ankara)
2- "AFAD artık bir iyilik köprüsü"
- AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu:
-"İnsani yardım konusunda ülkemiz ve milletimiz adına AFAD, artık bir iyilik köprüsü, mazlum ve mağdurların yanında olan bir yardım eli haline geldi"
-"Cerablus bölgesine gelen insanları bir yerde toplamak adına 22 bin 500 kişi kapasiteli yeni ve büyük bir kamp çalışmamız başladı"
-"AFAD olarak sınırın öbür tarafında, hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı bölgesindeki yürütülen hizmetler bizleri sürekli diri ve teyakkuz halinde olamaya zorluyor"
(İzzet Mazı / Kilis)
3- Elektrik dağıtımına 5,9 milyar liralık yatırım yapıldı
- EPDK verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl elektrik dağıtım şirketlerinin abonelerine daha kaliteli hizmet götürmek amacıyla yaptığı yatırım miktarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,6 artarak 5 milyar 929 milyon liraya yükseldi
- Geçen yıl sonu itibarıyla elektrik tüketicilerinin sayısı yüzde 3,5 artışla 42,5 milyona ulaştı
- Elektrik dağıtım sektörüne en yüksek yatırım yapan şirket, 703 milyon lira ile Toroslar EDAŞ oldu
(Muhsin Barış Tiryakioğlu/Ankara)
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