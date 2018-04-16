GÜNDEM / 16 Nisan 2018

1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ve Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek, Katar Ulusal Kütüphanesinin açılışına iştirak edecek.

2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası'nda "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu panel ve Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek "Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi" ile partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantısına katılacak.

- Çavuşoğlu ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor'un yeni yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul edecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelecek, toplantının ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenleyecek.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, SGK ile Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) arasında imzalanacak protokol törenine iştirak edecek.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

- Hatay'da, darbe girişimine ilişkin dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında olduğu 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı dava, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- Türkiye'de pek çok alanda kalıcı birçok projeye imza atan Özal, "Bireyin devlet için değil, devletin birey için var olduğu" anlayışını savundu

- Türk siyasi hayatının en renkli isimlerinden 8. Cumhurbaşkanı Özal, 66 yıllık ömrünü, Türkiye'nin özgür, demokratik ve sivil bir yapıya kavuşması için adadı

- Özal, döneminin sorunlarına farklı bakış açılarıyla yaklaştı, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağladı

- Kurucusu olduğu Anavatan Partisi 1987'deki genel seçimlerden birinci parti çıktıktan sonra Özal, kitlelere ulaşmak için "orta direk" temasını kullandı

- İlk olarak ekonomiye yönelik adımlar atan Özal, bu alandaki sınırlamaları kaldırmaya odaklandı

(Mehmet Tosun/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Nisanın ilk yarısında 1034 FETÖ zanlısı yakalandı

- FETÖ'ye yönelik nisan ayının ilk 15 gününde yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 1034 şüpheli gözaltına alındı

- Şüphelilerin çoğunluğunu FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasında yer alanlar oluştururken, örgütün çok sayıda hücre evi de ortaya çıkarıldı

- MİT'in operasyonuyla örgütün Afrika yapılanmasına da büyük darbe vuruldu

(Mustafa Yıldırım/İzmir)

3- 250 Bin Düve Projesi'nde geri sayım başladı

- Et ithalatını önlemek ve Türkiye'nin büyükbaş dişi hayvan varlığını artırmak amacıyla başlatılan 250 Bin Düve Projesi'ne 7 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek

- Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz:

- "Proje kapsamında bu yıl 100 bin büyükbaş hayvan dağıtmayı amaçlıyoruz. Tedarik sürecinini başlattık, en erken haziran ayında üreticilere hayvanlarını teslim etmeyi hedefliyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.