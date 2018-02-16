GÜNDEM / 16 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu kabul edecek. (TBMM/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Binali Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da çeşitli temaslarda bulunacak. - Yıldırım, konferans kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. (Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ağrı Gençlik Merkezini ziyaret edecek. (Ağrı/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde yapılacak caminin temel atma törenine katılacak. (Bursa/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit ailelerini ziyaret edecek, Reyhanlı'da terör mağduru ailelerle görüşecek, basın açıklaması gerçekleştirecek, esnafı ziyaret edecek, şehit ailesine yapacağı taziyenin ardından Valiliğe ziyarette bulunacak. (Kilis/11.45-12.30/Hatay/14.30-17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Sağlıklı Yaşam Merkezi açılışını gerçekleştirecek, esnaf ziyareti yapacak, Sorgun kışlasına ziyarette bulunacak. (Bitlis/13.00-18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Eczacılar Odası ile Akpınar esnafını ziyaret edecek, parti teşkilatı ve partili belediye başkanları ile bir araya gelecek, Battalgazi ilçesi muhtarları ile toplantı yapacak. (Malatya/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, Marriott Hotel'de, ihracatçılarla istişare toplantısına katılacak. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TÜİK, 2016 yılı sektörel su ve atıksu istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- TOBB, ocak ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- AB Bakanı Çelik, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılacak ve "Güvenlik ve Savunma Alanında İş Birliği" başlıklı oturumda konuşacak, ikili görüşmelerde bulunacak. (Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı başlıyor - İlk oturumunun başlığı "Transatlantik İlişkiler" olan konferansa çok sayıda lider katılacak. (Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı görüşecek. (Berlin) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Habib-i Neccar Camisi'nde "Cihad: Allah Yolunda Can ve Mal İle Mücadele'' konulu cuma hutbesi irat edecek. (Hatay/10.00/12.55) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ davaları - MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin açılan ve daha sonra "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ayrılan dosya kapsamında sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun yargılanmasına Çağlayan'da devam edilecek. (İstanbul/14.30) - Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edilecek. Duruşma Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) - Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla, Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Bolu'da, FETÖ'nün eğitim yapılanması davasında 24'ü tutuklu 71 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Bolu/10.00) 3- Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasına Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitim" temalı 4. kısa film yarışması gala ve ödül törenine katılacak. (İstanbul/20.00) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen "Atletizmde 2017 Yılının En İyileri" ödül törenine katılacak (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, Atiker Konyaspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(Konya/20.00) (Fotoğraflı) 3- Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu-Samsunspor ve MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmaları yapılacak. (İzmir/Ankara/18.00) (Fotoğraflı) 4- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, Güney Kore'de devam ediyor. (PyeongChang) (Fotoğraflı-Görüntülü) ÖZEL HABER 1- Teknolojiye İzmir'de "ayrıcalıklı" üs kurulacak

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü:

- "İzmir Teknoloji Üssü'ne içerik ve yapısal anlamda ayrıcalıklı bir özellik kazandıracağız. (Vergisel avantajlar) Bize gelen öneriler arasında bu da var. Başbakanımıza arz edeceğiz, Bakanlar Kurulu'nun vereceği kararlar çerçevesinde son şeklini alacak"

- "Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı şirketler var, bunların bir kısmıyla geçen hafta görüştük. Bunlara 'Bir araştırma merkezinizi de Türkiye'ye, İzmir'e kurun' diyeceğiz" (Tolga Albay/İzmir) 2- GAP'ın enerji hedefinde sona yaklaşıldı

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:

- "Projede enerji konusunda önemli bir noktaya gelindi. Son barajımızın da tamamlanmasıyla, enerjide hedefimizin yüzde 90'ına ulaşmış olacağız"

- "Mevcut iki sulama barajımızı yakın zamanda tamamlayacağız. Böylece sulamada yüzde 70 rakamına ulaşacağız"