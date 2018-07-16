GÜNDEM / 16 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşecek. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı) EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu il başkanlarını kabul edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TÜİK, Nisan Ayı İşgücü İstatistikleri ile Haziran Ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile özel zirvede bir araya gelecek. (Helsinki) (Fotoğraflı) 2- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla toplanacak. (Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL 1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince sürecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri, Finlandiya'da başlayacak. 2- 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası, İspanya'nın Barselona kentinde sürüyor. 3- Avrupa Erkekler 20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde devam ediyor. Türkiye, 2. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak. (Kortrijk/21.00) 4- 20 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki üçüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. (Chemnitz/14.30) ÖZEL HABER 1- Havacılıkta ilklerin adamı: Vecihi Hürkuş - TUSAŞ/TAI tarafından üretilen yeni nesil temel eğitim uçağına adını veren, Türk havacılığında adını hep ilklere yazdıran Vecihi Hürkuş, vefatının ardından 49 yıl geçmesine rağmen Türk milletinin hafızasından silinmedi

- Cumhuriyet döneminde zor şartlar ve çeşitli engellere rağmen imzasını attığı "Vecihi" serisi uçaklarla, okulunda yetiştirdiği öğrencilerle tanınan Hürkuş, yaşadığı dönemde, "Ona kapıyı ver, üstüne çıkar onu da uçurur." cümlesiyle anılırdı - Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Gürer: - "Vecihi Hürkuş, döneminde kasıtlı ve kasıtsız engel veya engellemelerle karşılaşmıştı. Dolayısıyla bu engellemeler de belli bir döneme has değil" - "İlk Türk otomobili Devrim 1961 yılında yapılıp yerde yürümeden 37 sene önce Vecihi Bey, 1924'te 'Vecihi K6' uçağını imal etmiş, tamamlamış ve 28 Ocak 1925 günü de uçmuştur" (İzzet Taşkıran / İstanbul) 2- AB ülkelerine otomotiv ihracatı yüz güldürüyor - Türk otomotiv sektörünün ihracatı, ocak-haziran döneminde toplamda yüzde 14,5 artarken, AB ülkelerinde yüzde 15,37 büyüdü - Yılın ilk yarısında 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşen sektör ihracatının 12,9 milyar dolarlık kısmı AB ülkelerine yapıldı - OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: