GÜNDEM/ 17 Mayıs 2018

(Ayşenur Sağlam/Ankara) 2- İsrail'in enerji denkleminde kilit ülke Ürdün - Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbonlar Müdürü Dr. Sohbet Karbuz: - "İsrail'in enerji denkleminde Ürdün kilit rol oynayabilir. Ürdün İsrail'in enerji ilişkisi içinde olduğu ülkelerden en önemlisi" - "Eğer Ürdün, Filistin'de yaşananların ardından İsrail ile imzaladığı doğalgaz anlaşmasını iptal ederse, İsrail gazının gidebileceği bir yer kalmaz. Bu nedenle İsrail enerji geliri anlamında büyük kayıplar yaşar" - "Ürdün bu anlaşmayı çöpe atarsa, vay Leviathan sahasını geliştiren şirketlerin haline. Çünkü bu şirketlerin yaptıkları büyük yatırımları geri kazanmak için bel bağladıkları en önemli yer Ürdün"

(Muhsin Barış Tiryakioğlu/Ankara)

3- Suriyeli kadınların "Hayal"i marka oldu

- Hayata ekonomik, sosyal ve psikolojik uyum sağlamak amacıyla KADEM Sığınmacı Kadınlar Merkezindeki kurslara katılan savaş mağduru Suriyeli kadınların hayallerini işlediği el emeği ürünleri markalaştı

- KADEM Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz:

- "Sığınmacı kadınlar aldıkları eğitimle hayallerini ve umutlarını sanatla buluşturarak el emekleriyle üretmeye başladı. Bizler de sığınmacı kadınlardan aldığımız ilhamla bir marka oluşturduk ve adını 'Hayal' koyduk. Böylelikle onların hayalleri gerçek oldu ve el emeklerinden oluşan ürünler 'Hayal' markasıyla şimdiden yurt içi ve yurt dışı birçok platformda satış ve beğeniye sunuldu"

- Eşinin vefatının ardından İstanbul'a gelen Suriyeli Emel Greyr:

- "Daha önce biraz yün işlerini yapabiliyordum. Burada da becerimi geliştiriyorum. Öğrenmek, meslek edinmek amacıyla kursa geliyorum. Benim öğrendiğim gibi İstanbul'daki Suriyeli kadınların da bu kurslara gelerek el işlerini öğrenmelerini isterim. 'Hayal' markası zaten bize bir umut oldu"

- Bir çocuk annesi Büşra Aşur:

- "Yaptığımız ürünleri satarak ev harçlığımızı çıkarıyoruz. Burası umutlarımızı, hayallerimizi gerçek kıldı. Hayal ile hayata daha güçlü tutunuyoruz. Suriyeli kadınlara bu kurslara gelmelerini tavsiye ediyorum. Farklı şeyler öğrenirler hem de ev harçlıklarını çıkarırlar"

(Hanife Sevinç / İstanbul)

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