GÜNDEM/ 17 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekillerine AK Parti Genel Merkez'de iftar verecek.
(Ankara/20.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Genç Çiftçi Projesi kapsamında işletme ziyareti gerçekleştirecek, Tarımsal Destekler Hibe Programı imza törenine katılacak.
(Gaziantep/09.45/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın hizmete veriliş törenine iştirak edecek.
(Kars/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
4- TÜİK, mart ayı perakende satış endekslerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadını oluşturan sivil toplum kuruluşları, TOBB'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Selçuk Üniversitesinde konferans verecek, Mevlana Türbesi ve çevresindeki esnafı ziyaret edecek.
(Konya/15.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesi, Bulgaristan'da düzenlenecek.
(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından yaşanan gelişmeler, Filistinlilerin gösterileri ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik saldırıları takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde devam edilecek.
(Ankara)
- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda sürecek.
(Ankara)
- Darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara)
- Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 kişinin yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli / 09.30)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yer alacak Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova, Zalgiris ve Real Madrid'in teknik adam ve oyuncuları basın toplantısına katılacak.
- Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris maçının hazırlıklarını Stark Arena'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(Belgrad/13.00/19.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Türkiye genç nüfusuyla 20 AB ülkesini solladı
- Avrupa'nın "en genç ülkesi" olarak dikkati çeken Türkiye, 13 milyona ulaşan genç nüfusuyla Belçika'dan Yunanistan'a İsveç'ten Macaristan'a AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
- Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,1'ini oluştururken, bu oran AB'de yüzde 10,9 olarak gerçekleşti
(Ayşenur Sağlam/Ankara) 2- İsrail'in enerji denkleminde kilit ülke Ürdün
- Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbonlar Müdürü Dr. Sohbet Karbuz:
- "İsrail'in enerji denkleminde Ürdün kilit rol oynayabilir. Ürdün İsrail'in enerji ilişkisi içinde olduğu ülkelerden en önemlisi"
- "Eğer Ürdün, Filistin'de yaşananların ardından İsrail ile imzaladığı doğalgaz anlaşmasını iptal ederse, İsrail gazının gidebileceği bir yer kalmaz. Bu nedenle İsrail enerji geliri anlamında büyük kayıplar yaşar"
- "Ürdün bu anlaşmayı çöpe atarsa, vay Leviathan sahasını geliştiren şirketlerin haline. Çünkü bu şirketlerin yaptıkları büyük yatırımları geri kazanmak için bel bağladıkları en önemli yer Ürdün"
(Muhsin Barış Tiryakioğlu/Ankara)
3- Suriyeli kadınların "Hayal"i marka oldu
- Hayata ekonomik, sosyal ve psikolojik uyum sağlamak amacıyla KADEM Sığınmacı Kadınlar Merkezindeki kurslara katılan savaş mağduru Suriyeli kadınların hayallerini işlediği el emeği ürünleri markalaştı
- KADEM Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz:
- "Sığınmacı kadınlar aldıkları eğitimle hayallerini ve umutlarını sanatla buluşturarak el emekleriyle üretmeye başladı. Bizler de sığınmacı kadınlardan aldığımız ilhamla bir marka oluşturduk ve adını 'Hayal' koyduk. Böylelikle onların hayalleri gerçek oldu ve el emeklerinden oluşan ürünler 'Hayal' markasıyla şimdiden yurt içi ve yurt dışı birçok platformda satış ve beğeniye sunuldu"
- Eşinin vefatının ardından İstanbul'a gelen Suriyeli Emel Greyr:
- "Daha önce biraz yün işlerini yapabiliyordum. Burada da becerimi geliştiriyorum. Öğrenmek, meslek edinmek amacıyla kursa geliyorum. Benim öğrendiğim gibi İstanbul'daki Suriyeli kadınların da bu kurslara gelerek el işlerini öğrenmelerini isterim. 'Hayal' markası zaten bize bir umut oldu"
- Bir çocuk annesi Büşra Aşur:
- "Yaptığımız ürünleri satarak ev harçlığımızı çıkarıyoruz. Burası umutlarımızı, hayallerimizi gerçek kıldı. Hayal ile hayata daha güçlü tutunuyoruz. Suriyeli kadınlara bu kurslara gelmelerini tavsiye ediyorum. Farklı şeyler öğrenirler hem de ev harçlıklarını çıkarırlar"
(Hanife Sevinç / İstanbul)
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