GÜNDEM / 17 Nisan 2018

ÖZEL HABER

1- "Süper teşvik"te teknoloji damgası

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

- "Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında, teşviklerin yüzde 75'i yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlere sağlanacak. Elektrikli bataryadan ilaçlı stende, enerji sistemlerinden hibrit motor üretimine kadar toplam 95 milyar 642 milyon liralık yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırım çeşitli teşviklerden faydalanacak"

- "Teşvik sistemi kapsamında yatırım projelerine konu ürünlerle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolarlık olumlu etki yaratılması öngörülürken, sadece yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımların cari açığa katkısının yıllık 16 milyar 59 milyon dolar olacağını tahmin ediyoruz"

- "Teknoloji seviyesi yüksek yatırımlarla 29 bin 671 kişiye doğrudan, 113 bin 664 kişiye dolaylı istihdam sağlanması bekleniyor"

(Dilara Zengin/Ankara)

2- 1915 Çanakkale Köprüsü simgelerin köprüsü olacak"

- İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak Çanakkale Köprüsü, kırmızı-beyaz renklerle Türk bayrağını temsil edecek, köprünün üst bağlantı noktalarında Seyit Onbaşı'nın hatırasını yaşatmak için top mermilerini anlatan figürler bulunacak

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:

- "Bu köprü, Türkiye'nin de dünyanın da en iyi ve en estetik, en güvenlikli köprülerinden biri olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü simgelerin köprüsü olacak"

- "İstiyoruz ki köprümüz bir an önce bitsin ve buradaki tarıma, turizme ve sanayiye önemli bir katkı sağlasın"