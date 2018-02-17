GÜNDEM / 17 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar ve Eskişehir il kongreleri ile Eskişehir Modern Sanat Müzesi temel atma törenine katılacak. (Afyonkarahisar/12.00/Eskişehir/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı 1. ve 2. Hazine Sergi Salonlarının açılışına iştirak edecek. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Başbakan Yıldırım Almanya'da - Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansı ana oturumunda katılımcılara hitap edecek. - Yıldırım, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile bir araya gelecek. (Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi hazırlık toplantısına katılacak. (Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret edecek. (Ordu/10.00/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, MÜSİAD TÜİD İstişare Toplantısına katılacak, Bal-Göç Orhangazi şubesi açılışını gerçekleştirecek, şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal için Hatuniye Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak, AK Parti İznik, Orhangazi ve Nilüfer teşkilatını ziyaret edecek. (Bursa/10.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti İmamoğlu ve Yüreğir ilçe kongrelerine katılacak. (Adana/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısına iştirak edecek. (Tokat/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağaçeli köyünde taziye ziyaretinde bulunacak, geleneksel Hasarek Festivali'ne katılacak.

(Bingöl/12.40/13.40) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Yeşilyurt ilçe teşkilatını ziyaret edecek, Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisleri temel atma törenine iştirak edecek, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin ailelerine ziyarette bulunacak. (Malatya/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Siirt Havalimanı'nda incelemede bulunacak ve ziyaretler gerçekleştirecek. (Siirt/11.15-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Reyhanlı ilçesinde şehit ailesini ziyaret edecek, KYK öğrencileriyle bir araya gelecek. (Hatay/11.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonunca düzenlenen "Geleneksel Sporların İhyası Forumu"nun açılışına katılacak. (Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor-Kayserispor, Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor ve Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçları yapılacak.

(Antalya/13.30/Sivas/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı) 3- Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantepspor, Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor ve Grandmedical Manisaspor-Adanaspor karşılaşmaları oynanacak. (Balıkesir/Erzurum/13.00/Giresun/Manisa/15.30) (Fotoğraflı) 4- Basketbol PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes-Darüşşafaka ve Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ maçları yapılacak. (İstanbul14.00/18.00) (Fotoğraflı) 5- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, Güney Kore'de devam ediyor. (PyeongChang) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Bornova Beckerspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ-Canik Belediyespor, İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor ve Yakın Doğu Üniversitesi-Galatasaray maçlarına sahne olacak. (İzmir/13.00/Ankara/14.00/İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı) 7- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray-Beşiktaş, Eczacıbaşı VitrA-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank-Seramiksan maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/15.00/17.00) (Fotoğraflı) 8- Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş-Ziraat Bankası, Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Fenerbahçe, Jeopark Kula Belediyespor-Arkas Spor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango karşılaşmaları yapılacak. (İstanbul/13.00/Ankara/Gümüşhane/Manisa/14.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı) 9- Hentbol Erkekler Challenge Kupası son 16 turu rövanşında Göztepe, deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. (Atina/16.00) ÖZEL HABER 1- 21. YILINDA 28 ŞUBAT MAĞDURLARI - Postmodern darbenin izleri hafızalardan silinmedi - Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve dönemin generalleri tarafından "bin yıl süreceği" iddia edilen 28 Şubat süreci bin yıl sürmedi ancak o dönemde yaşanan mağduriyetlerin etkisi 21 yıl geçmesine karşın hafızalardan silinmedi - 28 Şubat sürecinde "irticai fikirleri ve faaliyetleri" olduğu ileri sürülen binlerce kişi hakkında ya soruşturma açıldı ya da bu kişiler işlerinden atıldı, bazıları ise başörtülü olan eşleri ve işleri arasında tercih yapmaya zorlandı

- Öğrenciler "ikna odalarında" başörtülerini çıkarmaları için özel görüşmelere maruz kaldı, MGK kararları doğrultusunda 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulaması nedeniyle imam hatip ve meslek lisesi öğrencileri mağdur edildi - 28 Şubat mağduru eski yüzbaşı Sadık Güray Balatekin: - "Nizamiyelerde eşini arabanın bagajına koyarak geçenler oldu. Arka koltuğa yatırdığı eşinin üzerini battaniyeyle örterek lojmanına girenler oluyordu" - Başörtüsü gerekçesiyle istifaya zorlanan Dr. Münevver Akbaş: - "Bir gün Adana'da görev yaptığım hastanenin başhekimi bizi yanına çağırdı. Odasına gittiğimizde ‘Saat 16.00'da Ankara'ya faks çekeceğim, başınızı açıyor musunuz yoksa memuriyetten ayrılıyor musunuz?’ dedi. Tabii biz bunu duyunca donduk kaldık. Ben yıllık iznimi kullandım, daha sonra kamudan istifa etmek zorunda kaldık" (Ekip/Ankara) 2- Bakanlıktan din istismarcılarına önlem - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ve bazı radyo kanallarında vatandaşlarımızın dini duygularını istismar ederek ağrı kremi, dua kitabı, Kabe kokusu ve çörek otu kremi gibi ürünleri pazarlayan din istismarcıları hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor"