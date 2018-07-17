GÜNDEM / 17 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anıtkabir'i ziyaret edecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşacak. (TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/15.00) (Fotoğraflı) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi'nin sunumuna katılacak ve proje kapsamındaki meyve bahçelerinde incelemelerde bulunacak. (Yozgat/12.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TÜİK, mayıs ayı sanayi üretim ile ciro endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Irak'ın güneyinde ve başkentte kamu hizmetlerindeki yetersizlik, işsizlik ve elektrik kesintileri nedeniyle başlayan gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı dava, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin istişare toplantısına katılacak. - Toplantıda Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu da yer alacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Finlandiya'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye, B Grubu'nda ilk maçında İngiltere ile karşılaşacak. (Seinajoki/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 2018-2019 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak. (İstanbul/15.30) 4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanş maçları başlayacak. 5- UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanş maçları start alacak. 6- Fransa Bisiklet Turu 10. etapla devam ediyor. ÖZEL HABER 1- FİSKOBİRLİK üreticinin elindeki tüm fındığa talip - FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: - "Bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok" - "FİSKOBİRLİK'in bugün itibarıyla aldığı fındık, kendi fabrikasında işleyeceği fındığı yetmiyor. Daha çok fındık almamız lazım, kapasitemiz buna müsait" (Gültekin Yetkin/Giresun) 2- Meslek hastalıklarına karşı "erken uyarı" sistemi devrede

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının meslek hastalıklarının hızlı teşhisi için hazırladığı "İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi", 1 Temmuz itibarıyla devreye girdi - Meslek hastalıkları için erken uyarı niteliğindeki sistem, oluşturulacak risk haritasıyla iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşın önlem alınmasını sağlayacak - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç: - "Sistemden ilk verileri almaya başladık. Önümüzdeki süreçte bu verileri anlamlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz, bu çalışmalarla meslek hastalıklarını önlemek" (Özcan Yıldırım/Ankara) 3- Engelli milli sporcu babasının böbreğiyle yaşama tutundu - Doğumsal omurilik gelişim bozukluğu olan Spida Bifida ile dünyaya gelen ve hastalık nedeniyle yürüme yetisini kaybeden 18 yaşındaki milli sporcu Gürkan Taş, uzun süredir mücadele ettiği böbrek yetmezliğinden babasının böbreğiyle kurtuldu - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş RMK Marine'de forma giymenin yanı sıra milli sporcu olarak Türkiye'yi dünyada da temsil eden Taş, yeniden sahalara döneceği günü bekliyor