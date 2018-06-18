GÜNDEM / 18 Haziran 2018

1- 80 yıllık unutulmuşluk mega projelerle ortadan kalktı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "80 yıllık unutulmuşluğu ortadan kaldırmak için ülkenin dört bir yanında binlerce proje başlattık. Bu kadar projeyi aynı anda devam edebilmek için özel sektör dinamiği ve finansmanı ile Kamu Özel İşbirliğine gittik. Ülkenin hayati projelerini, geleceğe bırakmak yerine şimdi yapmayı tercih ettik" - "Devleti doğrudan borçlandırmadan, kamu özel ortaklığıyla dünyanın gıptayla baktığı projeleri gerçekleştiriyoruz. Muharrem Bey şunu da hesaba katmıyor; bütün projeler işletme süresi sonunda devlete geçecek, milyarlarca liralık yatırımla yapılan bu projeler devletin olacak" - "Bugüne kadar muhalefetin yaptığı doğru olan her eleştiriden kendimize pay çıkardık ancak köprü geçişleriyle ilgili Sayın İnce'nin kullandığı rakamlar iftira niteliğindedir. Özal'ın ve Demirel'in yaptığı köprülerin geçiş fiyatlarına ve bayramlarda ücretsiz oluşuna da biz karar veriyoruz" (Arife Yıldız Ünal/Ankara)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Yenikapı mitingindeki konuşmasında faytonlarda kullanılan atlarla ilgili gerekli adımları attıklarını belirtmesi, hayvan hakları savunucuları tarafından sevinçle karşılandı - Hayvan Hakları Federasyonu Genel Başkanı Kemal Şenpolat: - "Cumhurbaşkanı 'atlar olmasın' dediyse kesinlikle hemfikiriz, teşekkür ediyorum" - Empati Platformu Başkanı Barış Şengün: - "Cumhurbaşkanının açıklaması çok sevindirici. Sayın Cumhurbaşkanından bu sözünü gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ayakları kesilen yavru köpekle ilgili de kendisi devreye girdi sağolsun. Umut verici" - Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz: - "Yıllardır kurumlara ve hükümete bu zulmün bitmesi için yalvarıyoruz. Umuyorum ki bu akşamdan itibaren onların da bir şekilde bilgisi dahilinde oldu. Onlar da artık bu zulme 'dur' demek istediler. Bir an önce bu işin sonlanması için adım atılmasını bekliyorum" - Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık: - "Devlet, kendi gücünü gösterdikten sonra oradaki faytoncularla, sivil toplum kuruluşlarını eşit güç olarak masaya oturtup, çözümü birlikte getirmesi lazım"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

3- Terör mağdurlarının yarasını devlet sardı

- Şırnak'ta terör olaylarından zarar gördüğünü gerekçe gösteren 69 bin 282 kişiye 1 milyar 300 milyon lira tazminat ödendi

- Kent merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde, son 3 yılda ayrıca terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu mağduriyet yaşayan toplam 57 bin 664 kişiye yaklaşık 700 milyon lira kira yardımı yapıldı, eşya bedeli ödendi

- Terör mağduru vatandaşlar, kendilerine şefkat eli uzatan devletin sağladığı imkanlardan memnuniyet duyuyor

- Terör mağdurlarından Bahar Hazar:

- "Devletimizden başka kimseden destek görmedik. Devletimiz hep yanımızda durdu, yaralarımızı sardı, bize sahip çıktı. Devletimiz yanımızda oldu, biz de devletimizin yanında olacağız"

- Zeynep Barlık:

- "Hızla konutlarımız yapılıyor, daha ne isteyebiliriz ki? Bizim devlet kadar büyük ve halkını seven bir devlet olamaz. Bütün fakirlerin yanında olan bir devlet var. Devletimizden çok memnunuz"

(Ekrem Payan/Şırnak)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

