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GÜNDEM / 18 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı ve 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenecek mitinglere katılacak.

(Samsun/14.00/Ordu/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Bağcılar'da halka hitap edecek, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ile STK temsilcileriyle buluşacak.

- Yıldırım, Bayraklı Sevgi Yolu'nda halka seslenecek.

(İstanbul/13.45/15.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşacak.

(Kırıkkale/ 14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Hınıs ilçesi ile Yağan beldesine halka hitap edecek.

(Erzurum/13.00/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bayrampaşa'da fabrikaları, esnafı, Kartaltepe Spor Kulübünü, Malatyalılar Derneğini ve bir aileyi ziyaret edecek.

(İstanbul/12.30-20.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı Müzesi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ile "Baklava Alayı" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Sandıklı mitingine katılacak, Sandıklı, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te düzenlenecek mitinglerde konuşacak.

(Kahramanmaraş/14.00/Gaziantep/17.00/Kilis/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Akçadağ'da AK Parti ilçe teşkilatı üyeleriyle bir araya gelecek, mahalle ziyaretlerinde bulunacak.

(Malatya/11.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, bu yılın nisan ayı perakende satış endeksleri ile mart ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye Anayasa Komisyonunun kurulması için Türkiye, Rusya ve İran'dan üst düzey yetkililerle BM Cenevre Ofisi'nde bir araya gelecek.

(Cenevre)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davaya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor. Organizasyonun beşinci gününde F Grubu'nda İsveç-Güney Kore, G Grubu'nda da Belçika-Panama, Tunus-İngiltere maçları oynanacak.

(Nizhny Novgorod/15.00/Soçi/18.00/Volgograd/21.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- 80 yıllık unutulmuşluk mega projelerle ortadan kalktı
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:
- "80 yıllık unutulmuşluğu ortadan kaldırmak için ülkenin dört bir yanında binlerce proje başlattık. Bu kadar projeyi aynı anda devam edebilmek için özel sektör dinamiği ve finansmanı ile Kamu Özel İşbirliğine gittik. Ülkenin hayati projelerini, geleceğe bırakmak yerine şimdi yapmayı tercih ettik"
- "Devleti doğrudan borçlandırmadan, kamu özel ortaklığıyla dünyanın gıptayla baktığı projeleri gerçekleştiriyoruz. Muharrem Bey şunu da hesaba katmıyor; bütün projeler işletme süresi sonunda devlete geçecek, milyarlarca liralık yatırımla yapılan bu projeler devletin olacak"
- "Bugüne kadar muhalefetin yaptığı doğru olan her eleştiriden kendimize pay çıkardık ancak köprü geçişleriyle ilgili Sayın İnce'nin kullandığı rakamlar iftira niteliğindedir. Özal'ın ve Demirel'in yaptığı köprülerin geçiş fiyatlarına ve bayramlarda ücretsiz oluşuna da biz karar veriyoruz"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Erdoğan'ın müjdesi hayvanseverleri sevindirdi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Yenikapı mitingindeki konuşmasında faytonlarda kullanılan atlarla ilgili gerekli adımları attıklarını belirtmesi, hayvan hakları savunucuları tarafından sevinçle karşılandı
- Hayvan Hakları Federasyonu Genel Başkanı Kemal Şenpolat:
- "Cumhurbaşkanı 'atlar olmasın' dediyse kesinlikle hemfikiriz, teşekkür ediyorum"
- Empati Platformu Başkanı Barış Şengün:
- "Cumhurbaşkanının açıklaması çok sevindirici. Sayın Cumhurbaşkanından bu sözünü gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ayakları kesilen yavru köpekle ilgili de kendisi devreye girdi sağolsun. Umut verici"
- Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz:
- "Yıllardır kurumlara ve hükümete bu zulmün bitmesi için yalvarıyoruz. Umuyorum ki bu akşamdan itibaren onların da bir şekilde bilgisi dahilinde oldu. Onlar da artık bu zulme 'dur' demek istediler. Bir an önce bu işin sonlanması için adım atılmasını bekliyorum"
- Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık:
- "Devlet, kendi gücünü gösterdikten sonra oradaki faytoncularla, sivil toplum kuruluşlarını eşit güç olarak masaya oturtup, çözümü birlikte getirmesi lazım"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

3- Terör mağdurlarının yarasını devlet sardı
- Şırnak'ta terör olaylarından zarar gördüğünü gerekçe gösteren 69 bin 282 kişiye 1 milyar 300 milyon lira tazminat ödendi
- Kent merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde, son 3 yılda ayrıca terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu mağduriyet yaşayan toplam 57 bin 664 kişiye yaklaşık 700 milyon lira kira yardımı yapıldı, eşya bedeli ödendi
- Terör mağduru vatandaşlar, kendilerine şefkat eli uzatan devletin sağladığı imkanlardan memnuniyet duyuyor
- Terör mağdurlarından Bahar Hazar:
- "Devletimizden başka kimseden destek görmedik. Devletimiz hep yanımızda durdu, yaralarımızı sardı, bize sahip çıktı. Devletimiz yanımızda oldu, biz de devletimizin yanında olacağız"
- Zeynep Barlık:
- "Hızla konutlarımız yapılıyor, daha ne isteyebiliriz ki? Bizim devlet kadar büyük ve halkını seven bir devlet olamaz. Bütün fakirlerin yanında olan bir devlet var. Devletimizden çok memnunuz"

(Ekrem Payan/Şırnak)

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GÜNDEM / 18 Haziran 2018

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