GÜNDEM / 18 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- İslam ülkeleri liderleri Filistin için toplanıyor
- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
- ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de barışçıl gösteri yapan masum Filistinlilerin katledilmesiyle ortaya çıkan gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra bazı devlet ve hükümet başkanları katılacak.
(İstanbul/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlenecek.
- Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenecek mitinglerde konuşacak.
(Kırklareli/12.00/Tekirdağ/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Adalet Yürüyüşü" sırasında Almanya'da üretilen bir program üzerinden çoğunlukla CHP'li yöneticilerin ve milletvekillerinin dinlendiği iddiasına ilişkin Ankara Adliyesinde suç duyurusunda bulunacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aktepe Mahallesi'nde iftar programına katılacak, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle bir araya gelecek.
(Denizli/20.15/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, 2017 yılı doğum istatistikleri ile nisan ayı konut satış verilerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
3- TOBB, nisan ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile mayıs ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'da bir araya gelecek.
(Soçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insan hakları durumuna ilişkin özel oturum yapacak.
(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından yaşanan gelişmeler, Filistinlilerin gösterileri ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik saldırıları takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan 39 öğretmenin yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya / 09.00)
- Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri’nde meydana gelen olaylarla ilgili tutuklu 65 sanığın yargılanmasına İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda sürecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas ve CSKA Moskova-Real Madrid maçlarıyla başlayacak.
(Belgrad/19.00/22.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor, Trabzonspor-Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği-Bursaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor maçları yapılacak.
(Antalya/Malatya/Trabzon/Ankara/Manisa/18.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'de play-off yarı finali, Gümüşhanespor-Sakaryaspor ve Afjet Afyonspor-Keçiörengücü maçlarıyla start alacak.
(Gümüşhane/16.00/Afyonkarahisar/19.00)
ÖZEL HABER
1- Brunson'un FETÖ'nün üst düzey isimleriyle bağlantıları
- Terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık ABD uyruklu din adamı Brunson'un bağlantısı olduğu öne sürülen bazı isimlerin FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden olması dikkati çekiyor
- Brunson'un çok sık görüştüğü iddia edilen isimler arasında FETÖ'nün sözde Ege Bölgesinden sorumlu imamı Bekir Baz ve bu kişinin yardımcısı Murat Safa, "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden avukat Taner Kılıç, darbe girişiminin ardından yurt dışına firar eden Ömer Karagöz, KHK ile kapatılan Karabağlar Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Oğuzhan Türkkan, KHK ile kapatılan Şanlıurfa'daki Ortadoğu Sağlık Merkezi'nin sahibi ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden firari sanık İbrahim Halil Baysal bulunuyor
- Firari Baz'ın eşi Ebru Baz ile ilgili ifade veren bazı tanıklar, bu kişinin FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin eşlerinin katıldığı toplantılarda yer aldığını anlattı
- Sanık Kılıç'ın eniştesi olan kapatılan Zaman gazetesi genel yayın yönetmen yardımcısı firari Mehmet Kamış, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında sanık olarak yer alıyor
(Ömer Süt / İzmir)
2- ABD'ye "karşı tedbir" cevabı
- Türkiye, ABD'nin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle demir-çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 gümrük vergisi alınması kararına karşı tedbir uygulayacak
- Bu kapsamda ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünleri ithalatında uygulanacak karşı tedbirler 266,5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak
(Mehtap Yılmaz/Ankara)
3- "Türkiye güçlendikçe, finansal spekülasyonlar arttı"
- SETA'nın "Finansal Spekülasyonlar" raporu:
- "Türkiye, 2010'dan itibaren tam bağımsız bir ülke ve yerel güç olma yolunda önemli adımlar attıkça, ABD ve onun yörüngesinde bulunan AB eksenli 'asimetrik finansal ultra tüzel organizma'nın askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel hamleleriyle karşılaştı"
- "Gezi Parkı şiddet eylemleriyle başlayan saldırı dalgası, 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte zirveye ulaştı ve sonraki süreçte de devam etti"
(Mücahid Eker/İstanbul)
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