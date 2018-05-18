GÜNDEM / 18 Mayıs 2018

- ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de barışçıl gösteri yapan masum Filistinlilerin katledilmesiyle ortaya çıkan gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra bazı devlet ve hükümet başkanları katılacak.

2- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Adalet Yürüyüşü" sırasında Almanya'da üretilen bir program üzerinden çoğunlukla CHP'li yöneticilerin ve milletvekillerinin dinlendiği iddiasına ilişkin Ankara Adliyesinde suç duyurusunda bulunacak.

- Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda devam edilecek.

1- Brunson'un FETÖ'nün üst düzey isimleriyle bağlantıları - Terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık ABD uyruklu din adamı Brunson'un bağlantısı olduğu öne sürülen bazı isimlerin FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden olması dikkati çekiyor - Brunson'un çok sık görüştüğü iddia edilen isimler arasında FETÖ'nün sözde Ege Bölgesinden sorumlu imamı Bekir Baz ve bu kişinin yardımcısı Murat Safa, "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden avukat Taner Kılıç, darbe girişiminin ardından yurt dışına firar eden Ömer Karagöz, KHK ile kapatılan Karabağlar Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Oğuzhan Türkkan, KHK ile kapatılan Şanlıurfa'daki Ortadoğu Sağlık Merkezi'nin sahibi ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden firari sanık İbrahim Halil Baysal bulunuyor - Firari Baz'ın eşi Ebru Baz ile ilgili ifade veren bazı tanıklar, bu kişinin FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin eşlerinin katıldığı toplantılarda yer aldığını anlattı - Sanık Kılıç'ın eniştesi olan kapatılan Zaman gazetesi genel yayın yönetmen yardımcısı firari Mehmet Kamış, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında sanık olarak yer alıyor

(Ömer Süt / İzmir)

2- ABD'ye "karşı tedbir" cevabı

- Türkiye, ABD'nin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle demir-çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 gümrük vergisi alınması kararına karşı tedbir uygulayacak

- Bu kapsamda ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünleri ithalatında uygulanacak karşı tedbirler 266,5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak

(Mehtap Yılmaz/Ankara)

3- "Türkiye güçlendikçe, finansal spekülasyonlar arttı"

- SETA'nın "Finansal Spekülasyonlar" raporu:

- "Türkiye, 2010'dan itibaren tam bağımsız bir ülke ve yerel güç olma yolunda önemli adımlar attıkça, ABD ve onun yörüngesinde bulunan AB eksenli 'asimetrik finansal ultra tüzel organizma'nın askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel hamleleriyle karşılaştı"

- "Gezi Parkı şiddet eylemleriyle başlayan saldırı dalgası, 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte zirveye ulaştı ve sonraki süreçte de devam etti"

(Mücahid Eker/İstanbul)

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