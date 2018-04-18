GÜNDEM / 18 Nisan 2018

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı ve Türkiye Projesi - İklim Değişikliği ve Fırsatları" ile İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın Düşünce Platformunun "Şehir ve Medeniyet" konulu konferansına katılacak.

-FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

- "Haber bültenlerinde 3. sayfa haberleri çok fazla veriliyor. Akşam haberlerine bakıyorsunuz, hep bir kadının düşmesi, tecavüz, kavga sahnesi, cinayet... 10'ar tane haber, toplam 45 dakika sürüyor ve haberler bittiğinde siz de bitmiş oluyorsunuz. Pelte gibi koltuğunuza yığılıp kalıyorsunuz. Böyle yapmamak lazım"

1- Yabancı plakalı araçlar artık ücretsiz geçemeyecek - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Yabancı plakalı araçlar ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde, belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek" - "Geçiş ücretlerinin ve idari para cezalarının tahsilinin gümrük kapıları, maliye vezneleri, PTT şubeleri, ağırlık kontrol merkezleri ve elektronik sistemler üzerinden online yapılması planlanıyor" - "Söz konusu sistemin bu yıl hizmete alınması öngörülüyor"

- "Birinin raylardan trenin önüne atlaması, çok feci bir parçalanma ve onu 20-30 defa veriyor. Bu haberciliğe uymaz ki sen reyting alacağım diye bunu verme"

- "Anne, baba, çocuk ve dede yani üç kuşak bir arada oturup yüzünüz kızarmadan izleyebiliyorsanız bu program iyi bir programdır"

(Burcu Çalık/Ankara)

3- GRAFİKLİ-Suriye'nin kuzeyi yasadışı sol terör örgütlerinin yuvası oldu

- Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD kontrolünde bulunan bölgeler, yabancı teröristler ve sözde siyasi ittifak halindeki sol partilerin illegal silahlı yapılarının eğitim kamplarıyla terör yuvası işlevi görüyor - Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içerisinde yer alan ve Türkiye’de legal görünümlü siyasi partileri ile dernekleri bulunan bu terör örgütleri, Suriye’nin kuzeyinin birçok bölgesinde üyelerine terör eğitimi veriyor

- Yasadışı silahlı sol terör örgütlerinin, terör kampları ise Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan Rasulayn (Serekaniye), Kobani ve Kamışlı bölgelerinde yoğunlaşıyor

- Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar:

- "Biz, Suriye'deki iç savaşla ilgili hep radikal örgütler veya mikro milliyetçiliği esas alan terör örgütü PKK/YPG üzerinden gittik ama aslında PKK/YPG ile beraber hareket eden çok önemli bir payda var. O da yasadışı silahlı sol terör örgütleridir"

- "Bu terör örgütleriyle, PKK/PYD arasındaki ilişkinin Suriye'de iç savaşla birlikte büyük bir ivme kazandığını, bir saha pratiğine ve gerçeğine dönüştüğünü, Suriye’de şekillenen terör ittifaklarının Türkiye'yi de etkileyecek bir şekle dönüştüğü görülüyor"

(Ekip/TBMM)

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