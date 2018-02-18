GÜNDEM / 18 Şubat 2018

2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bitlis Eren Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenecek AK Parti Bitlis İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Çukurova ve Kozan olağan ilçe kongrelerine katılacak.

- Kongreye Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da iştirak edecek.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 6. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Siyer Vakfınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "4. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın galası ve ödül törenine iştirak edecek.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti, MHP ve CHP il başkanları ile kahvaltı programına iştirak edecek.

ÖZEL HABER

1- Hazine, ilk 2 ayda piyasaları rahatlattı

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

- "Hükümetin aldığı tedbirlerin de etkisiyle Hazine, 2018 yılına iç borç çevirme oranını yüzde 100’ün altına indirerek ve piyasaları rahatlatarak başladı. Yabancı yatırımcılar ilk 5 haftalık dönemde 1,5 milyar dolarlık tahvil satın aldı"

- "Hem iç borç çevirme oranlarının düştüğü, hem de yabancı yatırımcıların ilgisinin devam ettiği bu dönemde Hazine’nin borçlanma stratejisi, faiz oranlarını da olumlu etkiliyor"

- "Tek Hazine Hesabı'nın genişletilmesiyle de Hazine çok daha güçlü bir nakit rezervini yönetmeye başlayacak"

(Zeynep Akyıl-Ankara)

2- Terör mağduru ailelere devlet şefkati

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK'lı teröristlerce sınır hattındaki yerleşim yerlerine düzenlenen roketli ve havanlı saldırılarda ev ve iş yerleri zarar gören sivillere maddi-manevi destek sağlıyor

- Bakan Fatma Betül Sayan Kaya:

- "Roketlerden zarar gören evlerin kapıları, camları tamir ediliyor ve ailelerimizin tüm ihtiyaçları ivedilikle gideriliyor. Vatandaşlarımızın yanındayız, aileleri, bize şehitlerimizin emanetidir"