GÜNDEM / 19 Mayıs 2018

- Anıtkabir’de düzenlenecek resmi törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında, 81 il ve KKTC’den gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve Bakanlık çalışanlarından oluşacak heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak ve saygı duruşunda bulunacak.

1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak.

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılacak. Partisinin il teşkilatı toplantısına ve iftar yemeğine iştirak edecek olan Ağbal, esnafı ziyaret edecek.

2- Müze ve ören yerlerini 6 milyon kişi ziyaret etti

- Yükseköğretimde ise 2002'de yüzde 13 olan kız öğrencilerin okullaşma oranı son verilere göre yüzde 44'ün üzerine çıktı

- Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini bu yılın ilk dört ayında 6 milyon 400 bin 957 kişi ziyaret etti.

- Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzeler, 830 bin 588 kişiyle İstanbul'daki Topkapı Sarayı Müzesi, 775 bin 161 kişiyle Ayasofya Müzesi ve 717 bin 158 ziyaretçiyle de Konya Mevlana Müzesi oldu

- En çok müze ziyaretinin gerçekleştiği iller ise 2 milyon 63 bin 486 kişiyle İstanbul, 757 bin 993 kişiyle Konya ve 699 bin 805 kişiyle de Nevşehir olarak belirlendi

(Burcu Çalık-Ankara)

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