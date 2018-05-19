GÜNDEM / 19 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençler ve sporcularla iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/20.07) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Anıtkabir’de düzenlenecek resmi törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında, 81 il ve KKTC’den gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve Bakanlık çalışanlarından oluşacak heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak ve saygı duruşunda bulunacak.
(Ankara/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 55 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla düzenlenen "Filistin'e Umut Ol Yardım Kampanyası Tanıtım Programı"na iştirak edecek.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlık tarafından düzenlenen "Şehit Yakınları İftar Buluşması"na katılacak.
(İstanbul/20.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bayramyeri Meydanı Seçim Ofisi'nin açılışına ve Akkonak Mahallesi İftar Programı'na katılacak.
(Denizli/15.00/20.16) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Yeşilyurtlular Yardımlaşma Derneğinin iftarına katılacak.
(İstanbul/20.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılacak. Partisinin il teşkilatı toplantısına ve iftar yemeğine iştirak edecek olan Ağbal, esnafı ziyaret edecek.
(Bayburt/10.30-22.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu Göztepe-Galatasaray, Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/İstanbul/İstanbul/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak.
(Bursa/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçlarında Selçuklu Belediyespor-Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Durmazlar karşı karşıya gelecek.
(Konya/İstanbul/14.00)
ÖZEL HABER
1- Liselerde kızların okullaşma oranı 15 yılda yüzde 40 arttı
- Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre, 2002'de yüzde 45 olan liselerde kızların net okullaşma oranı yüzde 83'e yükseldi
- Yükseköğretimde ise 2002'de yüzde 13 olan kız öğrencilerin okullaşma oranı son verilere göre yüzde 44'ün üzerine çıktı
- Yükseköğretimde kızların okullaşma oranı erkek öğrencileri geçti
(Selma Kasap-Ankara)
2- Müze ve ören yerlerini 6 milyon kişi ziyaret etti
- Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini bu yılın ilk dört ayında 6 milyon 400 bin 957 kişi ziyaret etti.
- Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzeler, 830 bin 588 kişiyle İstanbul'daki Topkapı Sarayı Müzesi, 775 bin 161 kişiyle Ayasofya Müzesi ve 717 bin 158 ziyaretçiyle de Konya Mevlana Müzesi oldu
- En çok müze ziyaretinin gerçekleştiği iller ise 2 milyon 63 bin 486 kişiyle İstanbul, 757 bin 993 kişiyle Konya ve 699 bin 805 kişiyle de Nevşehir olarak belirlendi
(Burcu Çalık-Ankara)
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