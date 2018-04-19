GÜNDEM / 19 Nisan 2018

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüşecek, Meclis Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa İsen ve komisyon üyeleri ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'u ayrı ayrı kabul edecek.

- Genel Kurulda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

- "Biz şuna inanıyoruz, Afganistan'da yaşananlar ve Afganistan'dan ülkemize gerçekleşen göç, Afganistan, İran ve Türkiye'nin krizi değil bir insanlık krizidir. Esas sorumluluk Afganistan'da 40 yıldır devam eden iç savaşa sebep olan ülkelerindir"

- "Yakın zamanda İran Göç Genel Müdürü, Genel Müdürlüğümüze bir ziyarette bulundu. Genel olarak göçle ilgili konuları konuştuk. Önümüzdeki dönemde göçteki son durumu konuşmak için İran'a bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Genel Müdürlük olarak düzensiz göç konusunu İranlı mevkidaşlarımızla değerlendireceğiz"

- "Önümüzdeki iki hafta içinde ülkesine dönen Afganistanlıların sayısının 10 bini geçeceğini düşünüyoruz. Bu iki hafta içinde 10 charter uçuşumuz var. Bu hafta Ağrı ile Van'dan 4 charter uçağı kalkacak. Daha sonra Erzurum ve Adana'dan kalkacak uçaklar var. Edirne ve Kırklareli'nden ise tarifeli uçuşlar olacak"

(Muhammed Boztepe/Ankara)

2- İstanbul modern kalelerle daha güvenli

- İstanbul'da olayların yoğun olarak yaşandığı 6 bölgede faaliyete geçirilen "Kalekol" projesi, suç ve suçluyla mücadelede lokomotif görevi görüyor

- Son bir yılda, 418 olaya suçüstü baskın yapan kalekol ekipleri, 223 bin kişiye GBT kontrolü, 85 bin araçta arama gerçekleştirdi

- Çalışmalar kapsamında, 330'u terör suçundan ve 596'sı suçüstü olmak üzere 2 bin 374 şüpheli yakalanırken, bin 210 çalıntı araç, 391 silah ve 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

(Halil Demir / İstanbul)

3- Turizmde erken rezervasyon kampanyasına rağbet

- TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler:

- "7 Aralık'ta başlayan kampanya, bu ay son bulacak. Erken rezervasyonda bu yıl hedefimiz 6 milyondu. İç turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan ve avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatları sunan erken rezervasyonda şu ana kadar 5 milyon sayısına yaklaşıldı. Cazip imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın ellerini çabuk tutması gerekiyor"

- "En fazla sevindirici gelişme Rusya ve İngiltere'de yaşanıyor. Bu iki ülkeden gelen turist sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz. En azından şu anda yapılan rezervasyonlar bunu gösteriyor. Bölgedeki siyasi ve jeopolitik gelişmeler ne olursa olsun Türkiye, Akdeniz'in vazgeçilmez bir ülkesidir"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

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