GÜNDEM / 19 Şubat 2018

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davanın görülmesine Sincan'daki Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Kral 2. Abdullah tarafından kabul edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 51'i tutuklu, 4'ü firari 132 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

- Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 21'i tutuklu 427 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında "Sultanbeyli-Mehmetçik Vakfı" olarak bilinen olaylarla ilgili 3'ü rütbeli, 2'si er, 116'sı öğrenci olan 121 sanığın bulunduğu tefrik edilen dava Silivri'de görülecek.

ÖZEL HABER 1- "Yatırımcı iyileştirme kanunuyla rahat nefes alacak" - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Yatırımcımız şirket kuruluşlarını kolaylaştırmıştık, şimdi daha kolay hale getirdik. İşlemlerin tamamını ticaret sicille yapabilir hale getirdik. Defter tasdik, kuruluş ve imza beyannameleri de dahil olmak üzere bütün işlemleri ticaret sicilde yapar hale getirdik" - "Yine bu yatırım ortamını iyileştirme yasasıyla geçici depolama ve ardiyelerin ücretlerinin tabanını belirleme yetkisi alarak özellikle yatırımcılarımızın bu alanda çekmiş oldukları sıkıntıların ve haksız kazançların önüne geçtik" - "İnanıyorum ki bu yapılan düzenlemelerle beraber yatırımcımız biraz daha rahat nefes alacak"

- Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar: - "(KDV Reform Paketi) Paketin, bu yılki büyümeye pozitif katkısı olacağını, yatırımları hızlandıracağını düşünüyorum. Bekleyen KDV'ler şirketler için önemli bir yük. Kamu tarafında iade nakli ya da mahsup sisteminin devreye alınması reel sektöre önemli bir dolaylı kaynak girişi anlamına gelecek" - "Yurt içindeki yeni, önemli ve ölçekli yatırımlar için birtakım talep sahibi kurumlara, bu ay sonuna doğru Cumhurbaşkanımızın bir programı olacağına ilişkin duyum aldık. Ülkeye katma değer yaratacak, yeni yatırım seferberliği gibi" - "(Faizlerin düşmesi için) Bankaların, Merkez Bankasında tuttuğu karşılıklarda birtakım iyileştirmeler olabilir. Bankaların topladığı mevduatın belirli bir oranını sanayi üretimi yapan kitleye verilmesi için sınırlar getirilebilir. Kalkınma Bankası gibi bir banka kurulabilir. Böyle bir bankanın kurulmasıyla sanayicinin yeni yatırımlarına orta vadeli kaynak sağlanabilir" - "Türkiye'nin müteşebbisi ülkesini düşünüyor. Herkes bu mücadelenin bir tarafından tutmak durumunda. Bu da yeni yatırım, aktivite, yeni istihdam alanları demek. Demoralize olmadan bunları yapmamız lazım" - "Bu yıldan itibaren sanayide büyük bir dönüşüm hamlesine girilecek. Türkiye, yakın çevremizdeki karmaşa süreci biraz iyileşmeye ve mutabakatlara doğru giderse bölgenin parlayan yıldızı olacak" (Hasan Arslan /İstanbul)

3- 3 milyonu aşkın bebeğe doğum yardımı - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca son 2 buçuk yıllık dönemde doğum yardımı alan bebeklerin sayısı 3 milyonu geçti

- Bakanlık, yeni doğan bebekleri için 2 milyon 849 bin 369 anneye toplam 1 milyar 269 milyon 822 bin 149 lira destekte bulundu

(Burcu Çalık/Ankara)

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