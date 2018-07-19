GÜNDEM / 19 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü münasebetiyle 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşmayla başlayacak.
(Lefkoşa)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polis Akademisi Arnavutköy POMEM 21. Dönem Mezuniyet Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Adalet Komisyonunda terörle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.
(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/14.30 )
3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık tüketici kredileri ile kredi kartı harcamalarına ilişkin istatistikleri duyuracak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya-Azerbaycan İş Forumu'na katılacak.
(Bakü)
2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyükelçiler toplantısına katılacak.
(Moskova)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- İstanbul'da FETÖ kapsamında haklarında dava açılan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyidoğlu'nun yargılanması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(İstanbul/11.00)
- İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında dosyası ayrılan 142 sanığın yargılanması devam edecek.
(İzmir/09.30)
- Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanması sürecek.
(Sakarya/09.30)
- Bolu'da FETÖ/PDY'nin "Emniyet yapılanması" kapsamında açılan davada 28'i tutuklu 71 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Bolu/10.00)
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak. Kupada 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibini belirleyecek eşleşmede Karadağ temsilcisi Titograd, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı konuk edecek.
(Podgorica/21.30)
2- Fransa Bisiklet Turu 12. etapla devam ediyor.
3- Dünya Eskrim Şampiyonası Çin'de başlayacak.
(Wuxi)
4 - Almanya'daki 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde ev sahibi ülke ile karşılaşacak.
(Chemnitz/21.15)
ÖZEL HABER
1- "Değerini verebilecek birini bulabilirsek, her firma satılabilir"
- TMSF Başkanı Muhiddin Gülal:
- "(Eski Boydak Holding yöneticilerinin hisselerinin müsadere kararı) Sonuçta bunların hepsi birer ticari meta. Satılabilir mi evet. Eğer değerini verebilecek birini bulabilirsek, buradaki her firma satılabilir"
- "Bir takvim söylemek kolay değil ama genel olarak satmayı planladığımız firmalarda şunu arıyoruz, ekonomik devamlılığında bir tehlike söz konusuysa satış gündeme gelebiliyor. Ancak bugün Boydak'ta böyle bir sorun yok, Aydınlı'da yok, Hasırcı'da, Işık Ahşap'ta yok. Hakeza diğer gruplarda da yok"
- "Geride kalan 2 yıla baktığımızda, firmaları toplam olarak yüzde 12 seviyesinde aktif olarak büyüttük. Özellikle büyük 16-17 firmada kayyum arkadaşlar çok ciddi başarılar elde etti"
(Kerem Kocalar / Gaziantep) (Fotoğraflı / Görüntülü)
2- ByLock'tan "itirafçıları tespit etme yöntemlerini" anlatmış
- Malatya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada "örgüt ablası" olduğu iddiasıyla yargılanan F.B'nin ByLock'tan, SODES soruşturmalarında izlenmesi gereken yol haritası ve itirafçı olma ihtimali bulunanlarla ilgili çalışma yapılması talimat verdiği belirlendi
- F.B'nin ByLock yazışmalarından:
- "(SODES projeleri) Örgüte para aktarma sorulursa, 'ben örgüt bilmem, varsa deliliniz görmek istiyorum (delilleri varsa da göstermiyorlar) Burada amaç örgütlü suç oluşturmak. Bu açıdan kimse birbirini kesinlikle suçlamamalı, isim vermemeli"
- "Sen devlet memurusun, yakma kendini itirafçı ol, sana dokunulmayacak.' Buna kanarsak işte o zaman işler arapsaçına döner"
(Volkan Kaşik / Malatya)
3- Hindistanlı turistler Türkiye'yi keşfedecek
- Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya:
- "Yakın zamanda Türkiye’de festival düzenlemek istiyoruz, iki kültür arasındaki bağları ve farklılıkları gösterecek olan bu festivalin ardından daha çok Hindistanlı turistin Türkiye’ye geleceğini düşünüyoruz. Hem Hindistan'daki hem de dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Hindistanlılar Türkiye'yi daha çok tercih edecektir."
- "Düğün organizasyonunda Hintliler Antalya'yı turizmin başkenti olarak görüyorlar. Hint aileler büyük, dolayısıyla bütün akraba ve arkadaşlar geldiğinde çok büyük kapasitesi olan otellere, bin kişinin aynı anda konaklayabileceği tesislere ihtiyaç oluyor, Antalya'daki tesisler bu konuda ihtiyaçlarımıza cevap veriyor."
(Behçet Alkan / Nevşehir) (Fotoğraflı / Görüntülü)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler
19 Temmuz 2018 bugün Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edildiler
Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Bu şehir yaza hasret!
Okuyucu Yorumları 0 yorum