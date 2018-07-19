GÜNDEM / 19 Temmuz 2018

- "Bir takvim söylemek kolay değil ama genel olarak satmayı planladığımız firmalarda şunu arıyoruz, ekonomik devamlılığında bir tehlike söz konusuysa satış gündeme gelebiliyor. Ancak bugün Boydak'ta böyle bir sorun yok, Aydınlı'da yok, Hasırcı'da, Işık Ahşap'ta yok. Hakeza diğer gruplarda da yok"

- "(Eski Boydak Holding yöneticilerinin hisselerinin müsadere kararı) Sonuçta bunların hepsi birer ticari meta. Satılabilir mi evet. Eğer değerini verebilecek birini bulabilirsek, buradaki her firma satılabilir"

- "Sen devlet memurusun, yakma kendini itirafçı ol, sana dokunulmayacak.' Buna kanarsak işte o zaman işler arapsaçına döner"

- "(SODES projeleri) Örgüte para aktarma sorulursa, 'ben örgüt bilmem, varsa deliliniz görmek istiyorum (delilleri varsa da göstermiyorlar) Burada amaç örgütlü suç oluşturmak. Bu açıdan kimse birbirini kesinlikle suçlamamalı, isim vermemeli"

- Malatya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada "örgüt ablası" olduğu iddiasıyla yargılanan F.B'nin ByLock'tan, SODES soruşturmalarında izlenmesi gereken yol haritası ve itirafçı olma ihtimali bulunanlarla ilgili çalışma yapılması talimat verdiği belirlendi

- "Geride kalan 2 yıla baktığımızda, firmaları toplam olarak yüzde 12 seviyesinde aktif olarak büyüttük. Özellikle büyük 16-17 firmada kayyum arkadaşlar çok ciddi başarılar elde etti"

- Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya:

- "Yakın zamanda Türkiye’de festival düzenlemek istiyoruz, iki kültür arasındaki bağları ve farklılıkları gösterecek olan bu festivalin ardından daha çok Hindistanlı turistin Türkiye’ye geleceğini düşünüyoruz. Hem Hindistan'daki hem de dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Hindistanlılar Türkiye'yi daha çok tercih edecektir."

- "Düğün organizasyonunda Hintliler Antalya'yı turizmin başkenti olarak görüyorlar. Hint aileler büyük, dolayısıyla bütün akraba ve arkadaşlar geldiğinde çok büyük kapasitesi olan otellere, bin kişinin aynı anda konaklayabileceği tesislere ihtiyaç oluyor, Antalya'daki tesisler bu konuda ihtiyaçlarımıza cevap veriyor."

(Behçet Alkan / Nevşehir) (Fotoğraflı / Görüntülü)

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