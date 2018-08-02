GÜNDEM / 2 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Yüksek Askeri Şura toplanıyor - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. - Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. - Başkan Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyelerine akşam yemeği verecek. (Ankara/14.00/14.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu evinde ziyaret edecek. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış törenine katılacak, toplantı çerçevesinde katılımcı ülkelerden bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak. (Singapur) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- ABD Hazine Bakanlığının, Türk yargısına müdahale ederek Adalet ve İçişleri bakanlarına yönelik yaptırım kararı almasının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (İstanbul/11.00) - Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek. (İstanbul/11.00)

- Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal teşebbüsü ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (İstanbul/11.00) 2- Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen ve 100 kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısına ilişkin 36 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçları yapılacak. Beşiktaş, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta konuk edecek. (İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) ÖZEL HABER 1- Doğalgaz dağıtımında EPDK sistemi

- Doğalgazın ulaştığı bütün il ve ilçelerde güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde ve aynı hassasiyetle uygulanmasını öngören taslağa göre, yurt genelinde aynı uyarı levhaları asılacak, bakım ve onarım personeli aynı eğitimden geçecek, tek tip kıyafet giyecek

- EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz:

- “Bakanlığımız ve sektörle birlikte 81 ilimizin tamamına doğalgaz ulaştırma hedefine ulaşma yolunda artık günleri sayıyoruz''

- ''Bir kente veya bir ilçeye doğalgaz ulaştırmakla işimiz bitmiyor. Doğalgazın ulaştığı her noktada maksimum hizmet kalitesini sağlamak için standartları doğru belirlemek gerekiyor"

(Muhsin Barış Tiryakioğlu/Ankara) 2- GRAFİKLİ - "Bebek katili" PKK'ya temmuzda ağır darbe

- Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik temmuz ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 290 terörist etkisiz hale getirilerek, örgüte ağır darbe indirildi

- Etkisiz hale getirilen teröristler arasında kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" C.D ile hava harekatında öldürülen PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak da bulunuyor

- Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda 300'e yakın terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

- Masum insanları ve bebekleri dahi öldürmekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK, temmuz ayında Diyarbakır'da baba ve oğlunu, Hakkari'de ise asker eşini ve 11 aylık bebeğini şehit etti