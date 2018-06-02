GÜNDEM / 2 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Selçuklu Kültür Merkezi'nde partisinin Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısına katılacak. - Yıldırım, Bolu Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek, valiliği ziyaret edecek, Düzce Anıt Park Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek, valiliğe ziyarette bulunacak. - Başbakan Yıldırım, Vahdettin Köşkü'nde medya temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek. (Ankara/11.00/Bolu/13.30/15.00/Düzce/16.00/17.30/İstanbul/20.35) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çamlıdere Mahallesi Mülkiyet Mağdurları" ile bir araya gelecek, Balkan Ülkeleri Diplomatik Misyon Temsilcileri ve Anadolu Bosna Sancak Dernek Başkanları ile toplantı gerçekleştirecek, sokak iftarına katılacak. (İstanbul/16.30/18.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İncesu Sosyal Yaşam Merkezi ile Yahyalı Meydanı açılışlarına katılacak. (Kayseri/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Ulucami'de öğle namazını kılarak cemaatle sohbet edecek, taksicilerle bir araya gelecek, dernek ziyaretleri yapacak, esnafı ziyaret edecek. - Soylu, "Gençler geleceğe yürüyor" sevgi yürüyüşüne katılacak, Telsizler Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapacak, sokak iftarına ve jandarma iftarına katılacak, Kağıthane'de vatandaşlara hitap ettikten sonra Hasbahçe etkinlik alanını ziyaret edecek. (İstanbul/12.30/13.15/14.30/17.15/18.00/19.45/20.36/23.00/23.40) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolvadin'de iftar programına iştirak edecek. (Afyonkarahisar/20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Nevşehir, Adıyaman ve Malatya mitinglerinde halka hitap edecek. (Nevşehir/14.00/Adıyaman/16.00/Malatya/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, esnaf ziyareti yapacak, kasap pazarını ziyaret edecek, iftar programına, kadın kolları ev toplantısına ve site toplantısına katılacak.

(Malatya/11.00/13.00/19.00/21.00/22.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Denizli ilçe belediye başkanları ile toplantı yapacak, Denim Sanayici ve İşadamları Derneği (DENİMDER) üyeleri ile buluşacak, Honaz'da muhtarlarla toplantı yapacak, iftar programı ve yüzme havuzu açılışına katılacak, Serinhisar Yatağan'da teravih sonrası çay sohbetine katılacak. (Denizli /14.00-23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kışla Caddesi, Ayakkabıcılar Çarşısı ile Peynirciler ve Kadayıfçılar Çarşısı'nda esnafı ziyaret edecek, öğrencilerle buluşacak ve Kale ilçesindeki iftar davetine katılacak. (Malatya/11.00/13.00/14.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ardahan Assisstt Çağrı Merkezi'nin açılış törenine katılacak, Tuzluca ve Iğdır'da esnafı ziyaret edecek. Karakoyunlu'da halk ile buluşma programına ve Iğdır Vefa İftarı'na katılacak Arslan, esnafla bir araya gelecek. (Ardahan/11.30-Iğdır/14.00/16.30/17.30/19.40/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Milli Eğitim Bakanlığınca liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanacak merkezi sınav, iki bölüm halinde yapılacak. (09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize il merkezinde esnafı ziyaret edecek, AK Parti Ayder Seçim İrtibat Ofisinde gençlerle iftar yapacak. (Rize/15.00/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Altın Avrupa Ligi'nde deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak. (Sliedrecht/18.00) 3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Almanya ile karşılaşacak. (Gummersbach/17.00) 4- Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı Ülker Stadı Fenerium Tribünü'nde başlayacak. Kongrenin ilk gününde raporlar ve gündemdeki tüm maddeler görüşülecek, başkanlık seçimi yarın yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) ÖZEL HABER 1- "Türkiye her zaman krizlerden büyüyerek çıkan bir ülkedir" - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "(TİM'in ihracat verileri) Türkiye her zaman krizlerden büyüyerek çıkan bir ülkedir. Türk girişimcisi de zor zamanları fırsatlara çevirerek yoluna devam etmiştir. Türkiye'de bir kriz algısı oluşturmaya çalışanlar bu rakamlar açıklandıkça mahcup olmaya devam edecekler" - "Küçük, orta ve büyük ölçekli sanayilerimizin çarkları dönüyor. Sanayi üretimi her ay artarak devam ediyor. Bu sağlıklı bir işaret. 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçirdiğimizde Türkiye bu algılara, operasyonlara maruz kalmayacak" - "Ben inanıyorum ki hem döviz hem kur hem de enflasyon düşme eğiliminde olacak. Bu üçü birbirine bağlı bir sarmal oluşturuyor. Bu sarmalı kırmak bizlerin elinde" (Emrah Gökmen/Malatya) 2- Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan:

- "8 Haziran da dahil olmak üzere o tarihten bayrama kadar olan otobüs biletlerinin hepsi tükendi. O tarihten bayrama kadar ek sefer koymaya ve bu seferlerin biletlerini satmaya başladık. Onlar da yavaş yavaş dolmaya başladı" - "(Günlük) 1500-1600 sefere ek olarak 8 Haziran sonrası ilk günler için 400-500 sefer koyduk. Bayramdan önceki 3 gün için de 600 sefer koyduk. Onların biletleri de hızlı bir şekilde satılıyor" - "Yolcularımız mutlaka ve mutlaka otogardan kalkan otobüs firmalarından biletlerini alsın" (Ali Ata/Uğur Aslanhan / İstanbul) 3- Tasarruf teşvikleri ekonomiye 3,2 milyar lira kazandırdı - Tasarrufların artırılmasına yönelik 2016'nın ikinci çeyreğinden uygulanan politikaların katkısıyla konut ve çeyiz hesapları, Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi ve altına dayalı menkul kıymet yatırımları aracılığıyla yaklaşık 3,2 milyar lira ekonomiye kazandırıldı - Çeyiz ve konut hesabı bulunan müşteri sayısı şubat itibarıyla toplam 38,3 bini aşarken, hesaplarda biriken miktar 133 milyon liraya ulaştı