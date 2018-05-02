GÜNDEM / 2 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını sürdürdüğü Güney Kore'de Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile görüşecek. - Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda mevkidaşı Moon Jae-in tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katılacak. (Seul) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- MHP TBMM Grubu, cumhurbaşkanı adayına ilişkin grup kararı almak üzere toplanacak. (TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde vakfın 20. kuruluş yıldönümü etkinliğine katılacak. (Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Üsküdar Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesince düzenlenen Engelli Sporcular Atletizm Yarışması'na ve İstanbul Gençlik Festivali'ne iştirak edecek. (İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı'na ve Abant Gölü'ne balık salımına katılacak. (Bolu/09.30/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- TBMM'den - Genel Kurulda, yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin kanun tasarısı görüşülecek. - Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkan Yardımcısı ve Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Başkanı Murat Sönmez, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna WEF'in çalışmaları hakkında sunum yapacak. - Japonya Devlet Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukuı, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Habib Soluk ile görüşecek. - KİT Komisyonunda, Elektrik Üretim AŞ ve Soma Elektrik Üretim AŞ ile Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları ele alınacak. (TBMM/14.00/11.00/14.00/15.00/11.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bomonti Hilton Otel'de düzenlenecek Bloomberg HT Tarım ve Gıda Zirvesi’ne katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TÜİK mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 143 sanığın yargılanması, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/10.00) - 15 Temmuz'a ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanması Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek. (İstanbul/10.00) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Gençlik Festivali'nin açılışına katılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor. (Kaspiysk) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalya'nın Roma takımıyla İngiltere'nin Liverpool ekibi, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. (Roma /21.45) (Fotoğraflı)

4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, Garanti Koza Park'ta sürüyor. (İstanbul/12.30) (Fotoğraflı) 5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.30) (Fotoğraflı) 6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Çukurova Basketbol'u Caferağa Spor Salonu'nda konuk edecek. (İstanbul/ 19.00) (Fotoğraflı) 7- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında İtalyan ekipleri Umana Reyer ile Sidigas Scandone Avellino karşı karşıya gelecek. (Venedik/21.30) 8- Hentbol Kadınlar Süper Lig 23. hafta erteleme maçlarında Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik karşılaşacak. (Kastamonu/15.00/Bursa/16.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Türkiye'nin terörle mücadelesi Brüksel'de anlatılacak

- TBMM'den 3 kişilik milletvekili heyeti, Küresel Terörle Mücadele Forumu adı altında AB ve 21 ülkenin katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilecek çalıştayda, Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü faaliyetleri anlatacak

- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Benli:

- "Küresel Terörizm Endeksinde, Türkiye, AGİT ülkeleri arasındaki en fazla terör mağduru ülke sıralamasında birinci sırada gösterilmektedir"

- "Terörle mücadele tek başına bir ülkenin kaldırabileceği bir yük değil. Sınırlarınızı korusanız bile başka ülkelerden turist gibi gelen ve bu terör eylemlerini gerçekleştiren kişilere karşı savunma yapabilmek için diğer ülkelerle istihbarat paylaşımında bulunmak zorundayız

- "Avrupa ya Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili gerekli maddi yardımı yapmalı ya da Türkiye'nin, Suriye'de daha fazla yeri güvenli bölge haline getirmesini sağlamasında yardımcı olmalıdır. Aksi durumda onların o mültecileri almamak adına ördükleri o duvarlar, çektikleri dikenli teller bu insanları engelleyemeyecektir"

(İsmail Çimen/TBMM) 2- İstanbul'daki "kara nokta"lara dikkat - İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 2017 yılında 15 bin 374 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 186 kişi yaşamını yitirirken, 21 bin 598 kişi yaralandı - İstanbul Emniyet Müdürlüğünce "kara nokta"ların tespit edildiği çalışmada, trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında D-100 karayolunun Haramidere-Edirnekapı arası yer alırken, bunu D-100 karayolunun Harem-Tuzla arası ile TEM otoyolunun Çamlıca ile Mahmutbey gişeleri arasındaki bölge takip etti - Emniyet yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını, özellikle de araçta bulunanların emniyet kemerlerini takmalarını istedi (Arif Yakıcı / İstanbul) 3- EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - "Oğlum benim dünyam" - Türk Sanat Müziğinin güçlü seslerinden şarkıcı Safiye Soyman, yatağa mahkum MS hastası 35 yaşındaki oğlu için hem bir anne hem de sanatçı olarak mücadele veriyor - Soyman: "Oğlum benim dünyam. Oğluma bir şey olursa ben yaşayamam"