GÜNDEM / 2 Nisan 2018

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışına, Basın İlan Kurumu Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı Sertifika Töreni'ne ve sağlık merkezinin temel atma merasimine katılacak.

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da partisinin MYK toplantısında yer alacak.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Yürüyüşü'ne iştirak edecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 14'ü tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasına İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, biri firari 122 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

1- Bakan Fakıbaba'dan "erken destek" müjdesi - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Tarımsal desteklemeler eskiden altıncı ve yedinci aylarda verilirdi, bu yıl şubatta verildi, seneye de aynısını yapacağız. Her gittiğim yerde çiftçi arkadaşlarım 'Allah razı olsun, biz eskiden haziranda, temmuzda bu destekleri alırken, şimdi şubat ayında alıyoruz' diyor, teşekkür ediyorlar" - "Bütün halkımızın emrindeyiz ve hizmetkarıyız. AK Parti'den almış olduğumuz talimat budur. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan sürekli hizmet talimatı alıyoruz" - "Hafta'da en az üç yere gidiyorum, gerekli çalışmaları yapıyorum. Yapabileceklerimiz için söz veriyoruz, yapamayacaklarımız için ise özür diliyoruz. İnşallah her geçen gün daha iyiye doğru gidiyoruz"

(Rauf Maltaş / Şanlıurfa) (Fotoğraflı / Görüntülü)

2- "Yılda 1,1 milyar dolar ciroluk uçak bakım merkezi"

- Dünyada sayılı uçak bakım ve onarım şirketleri arasında yer alan THY Teknik A.Ş, yerli hava araçlarının ve komponentlerinin bakım, onarım, modifikasyon ve tasarım hizmetlerinin yanı sıra, yabancı havayolu firmalarına da hizmet sağlıyor

- THY Teknik, uluslararası sertifikalara uygun şekilde yaklaşık 700 uçağın her türlü bakım ve onarımını titizlikle yapıyor

- THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman:

- "Bizim senelik ciromuz 1,1 milyar dolar. Eğer THY Teknik olmasa bu paranın tamamı dışarı gidecek"

- "Biz bakım merkeziyiz. Bize gelen herkesin uçağını tamir ederiz. Yaklaşık 35 firmaya hizmet veriyoruz. Şu anda biz 700 uçağa bakıyoruz"

- "Yıldırım çarpmalarında uçağı kontrol için yeni bir sistem getiriyoruz. Drone ile kontrol edeceğiz"

(İstanbul/İzzet Taşkıran)

3- "Türkiye'de büyümenin yüzde 4-5 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz"

- Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt:

- "2018-2019 yıllarında Türkiye'de büyümenin yüzde 4-5 arasında ılımlı bir şekilde gerçekleştirmesini bekliyoruz"

- "İleriye dönük olarak Türk şirketlerinin daha yüksek fiyatlar talep eden ürün ve servislerin inovasyonunda ve bu ürün ve servislerde daha fazla gömülü teknoloji sağlamada daha iyi iş çıkarmaları gerekiyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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