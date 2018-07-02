GÜNDEM / 2 Temmuz 2018

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’i ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya-Meksika ve Belçika-Japonya karşı karşıya gelecek.

(Samara/17.00/Rostov-On-Don/21.00) (Fotoğraflı)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

ÖZEL HABER

1- "Ekonomide Türkiye yeni bir şahlanışa, destana imza atacak"

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "Ekonomik anlamda Türkiye yeni bir şahlanışa, yeni bir destana imza atacak. Türkiye'yi iki kat büyütme adına gerek etkin yönetim, gerek kararlı duruş, gerekse pratik uygulamalarla Türkiye, hem yatırım hem istihdam hem de ihracat anlamında büyümelerine devam edecek. Bunun tabana yayılan bir anlayışla da her kesim tarafından hissedileceği bir döneme geçmiş olacağız"

- "Eğitim, adalet ve demokrasi noktasında da yeni dönem gerçekten farklı olacak"

- "Önümüzdeki dönem için olmazsa olmaz önceliklerimizden birisi güvenlik. Terörle mücadele yeni sistemde de birinci önceliklerimiz arasında olacak ve terörün kökü kazınana kadar onlarla olan mücadelemiz devam edecek"