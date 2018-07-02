GÜNDEM / 2 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Zahit Gürdal'ın cenaze törenine katılacak.
(İstanbul/13.14) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlığı ile Yeşilay arasında gerçekleştirilecek "Bağımlılıkla Mücadelede Güç Birliği: ASPB Sosyal Uyum Birimi YEDAM Uygulaması" protokol imza törenine iştirak edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Seçim Kurulu mazbata törenine katılacak, Valilik, Malatya Ticaret Borsası, İl Emniyet Müdürlüğü, MÜSİAD, esnaf ve taziye ziyaretlerinde bulunacak.
(Malatya/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyet, Bangladeş'in Cox’s Bazar bölgesindeki Arakanlı mültecileri ziyaret edecek.
(Cox's Bazar)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anılacak.
(Sivas/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin yaralandığı, Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin 15 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’i ziyaret edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya-Meksika ve Belçika-Japonya karşı karşıya gelecek.
(Samara/17.00/Rostov-On-Don/21.00) (Fotoğraflı)
2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.
ÖZEL HABER
1- "Ekonomide Türkiye yeni bir şahlanışa, destana imza atacak"
- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:
- "Ekonomik anlamda Türkiye yeni bir şahlanışa, yeni bir destana imza atacak. Türkiye'yi iki kat büyütme adına gerek etkin yönetim, gerek kararlı duruş, gerekse pratik uygulamalarla Türkiye, hem yatırım hem istihdam hem de ihracat anlamında büyümelerine devam edecek. Bunun tabana yayılan bir anlayışla da her kesim tarafından hissedileceği bir döneme geçmiş olacağız"
- "Eğitim, adalet ve demokrasi noktasında da yeni dönem gerçekten farklı olacak"
- "Önümüzdeki dönem için olmazsa olmaz önceliklerimizden birisi güvenlik. Terörle mücadele yeni sistemde de birinci önceliklerimiz arasında olacak ve terörün kökü kazınana kadar onlarla olan mücadelemiz devam edecek"
(Volkan Kaşik/Malatya)
2- Savunmanın ihracatı büyüdü
- Savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 14 arttı
- Geçen yılın ilk yarısında 795 milyon 705 bin dolar olan ihracat, bu yıl aynı döneminde 906 milyon 407 bin dolara çıktı
- İlk 3'te ABD, Almanya ve Umman yer alırken Çin'e ihracat 37, Senegal'e 24, Hollanda'ya 6, Azerbaycan'a 4, İsviçre, Katar ve Ukrayna'ya 3, Filipinler'e 2 katına ulaştı
(Göksel Yıldırım/Ankara)
3- Bankalar fon toplama yarışına girdi
- Kredi ve mevduat faizlerindeki artış sürerken haziran itibarıyla faizler 9,5 yılın en yüksek seviyesini gördü
- Haziran 2018 itibarıyla aylık bazda ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,02'ye, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1,86'ya ve ticari kredi faiz oranı yüzde 1,90'a yükseldi
- Aynı dönemde 1 ve 3 ay vadeli mevduat faizi yıllık bazda yüzde 14,25 ve yüzde 16,40'a ulaştı
- Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü İnan Sözer:
- "Enflasyonun yükselişinin sürmesi nedeniyle faizlerdeki yükselişin bir müddet daha devamı beklenebilir"
(Murat Birinci/İstanbul)
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