GÜNDEM / 20 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Bosna Hersek'e hareket edecek.
- Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic tarafından karşılanacak Erdoğan, İzetbegovic ile Devlet Başkanlığı Konseyi binasına geçecek.
- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Erdoğan, 6. UETD Genel Kuruluna ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesince tevdi edilecek fahri doktora törenine katılacak.
(Ankara/11.00/Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Yenişehir İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek "Büyük Kudüs Mitingi"ne iştirak edecek ve Bingöl Şehir Stadyumu'nda vatandaşlarla iftarda buluşacak.
(Diyarbakır/16.30/Bingöl/19.34) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Masalpark otoparkı ile Uğur Mumcu Meydanı'nda miting düzenleyecek.
(Osmaniye/14.00/Adana/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak.
(İstanbul/19.05) (Fotoğraflı)
2- Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid karşılaşması yapılacak.
- Üçüncülük müsabakasında ise CSKA Moskova ile Zalgiris karşı karşıya gelecek.
(Belgrad/21.00/18.00) (Fotoğraflı)
3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu ilk maçında Ukrayna ile karşılaşacak.
(Şanlıurfa/15.30) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- KOBİ'lerin alacaklarını koruyacak yeni model geliyor
- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:
- "KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruyacak alacak sigortasını yaygınlaştırmak amacıyla, devlet destekli yeni modeli hayata geçiriyoruz. Buna ilişkin taslağı Başbakanlığa sunduk"
- "Bu kapsamda Halk Sigorta AŞ'yi Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM) olarak görevlendirdik. Devlet tarafından ORYM'ye reasürans koruması sağlanacak"
(Zeynep Akyıl/Ankara)
2- Türk markalarına binlerce dolarlık reklam desteği
- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:
- "Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye'de çekilmiş ve yurt dışında gösterimi, satışı yapılmış sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatlarına verilen reklam giderlerini yüzde 50 oranında ve 100 bin dolara kadar destekliyoruz"
- "TİM, TOBB, DEİK, sektörel dernek, birlik veya konsey gibi işbirliği kuruluşları için ise desteklerimiz yüzde 70'e ve 200 bin dolara kadar çıkıyor"
(Mehtap Yılmaz/Ankara)
3- Otomotiv şirketleri borsada ralli yaptı
- Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 8 şirketin toplam net karı yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı
- Otomotiv şirketlerinin toplam aktifleri ilk çeyrekte 40 milyar lira sınırına yükselirken, öz kaynakları ise 10 milyar liraya yaklaştı
- Ford Otosan, 432,3 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan şirket olurken, Doğuş Otomotiv ise ilk çeyrekte karını yüzde 187 artırarak kar artış oranı sıralamasında zirvede yer aldı
(Bekir Gürdamar/İstanbul)
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