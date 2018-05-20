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GÜNDEM / 20 Mayıs 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 09:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Bosna Hersek'e hareket edecek.

- Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic tarafından karşılanacak Erdoğan, İzetbegovic ile Devlet Başkanlığı Konseyi binasına geçecek.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, 6. UETD Genel Kuruluna ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesince tevdi edilecek fahri doktora törenine katılacak.

(Ankara/11.00/Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Yenişehir İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek "Büyük Kudüs Mitingi"ne iştirak edecek ve Bingöl Şehir Stadyumu'nda vatandaşlarla iftarda buluşacak.

(Diyarbakır/16.30/Bingöl/19.34) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Masalpark otoparkı ile Uğur Mumcu Meydanı'nda miting düzenleyecek.

(Osmaniye/14.00/Adana/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak.

(İstanbul/19.05) (Fotoğraflı)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid karşılaşması yapılacak.

- Üçüncülük müsabakasında ise CSKA Moskova ile Zalgiris karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/21.00/18.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu ilk maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

(Şanlıurfa/15.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- KOBİ'lerin alacaklarını koruyacak yeni model geliyor

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

- "KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruyacak alacak sigortasını yaygınlaştırmak amacıyla, devlet destekli yeni modeli hayata geçiriyoruz. Buna ilişkin taslağı Başbakanlığa sunduk"

- "Bu kapsamda Halk Sigorta AŞ'yi Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM) olarak görevlendirdik. Devlet tarafından ORYM'ye reasürans koruması sağlanacak"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

2- Türk markalarına binlerce dolarlık reklam desteği

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

- "Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye'de çekilmiş ve yurt dışında gösterimi, satışı yapılmış sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatlarına verilen reklam giderlerini yüzde 50 ora​nında ve 100 bin dolara kadar destekliyoruz"

- "TİM, TOBB, DEİK, sektörel dernek, birlik veya konsey gibi işbirliği kuruluşları için ise desteklerimiz yüzde 70'e ve 200 bin dolara kadar çıkıyor"

(Mehtap Yılmaz/Ankara)

3- Otomotiv şirketleri borsada ralli yaptı

- Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 8 şirketin toplam net karı yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı

- Otomotiv şirketlerinin toplam aktifleri ilk çeyrekte 40 milyar lira sınırına yükselirken, öz kaynakları ise 10 milyar liraya yaklaştı

- Ford Otosan, 432,3 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan şirket olurken, Doğuş Otomotiv ise ilk çeyrekte karını yüzde 187 artırarak kar artış oranı sıralamasında zirvede yer aldı

(Bekir Gürdamar/İstanbul)

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