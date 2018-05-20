GÜNDEM / 20 Mayıs 2018

3- 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Yenişehir İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek "Büyük Kudüs Mitingi"ne iştirak edecek ve Bingöl Şehir Stadyumu'nda vatandaşlarla iftarda buluşacak.

- Erdoğan, 6. UETD Genel Kuruluna ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesince tevdi edilecek fahri doktora törenine katılacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic tarafından karşılanacak Erdoğan, İzetbegovic ile Devlet Başkanlığı Konseyi binasına geçecek.

- Üçüncülük müsabakasında ise CSKA Moskova ile Zalgiris karşı karşıya gelecek.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- "KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruyacak alacak sigortasını yaygınlaştırmak amacıyla, devlet destekli yeni modeli hayata geçiriyoruz. Buna ilişkin taslağı Başbakanlığa sunduk"

- "Bu kapsamda Halk Sigorta AŞ'yi Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM) olarak görevlendirdik. Devlet tarafından ORYM'ye reasürans koruması sağlanacak"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

2- Türk markalarına binlerce dolarlık reklam desteği

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

- "Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye'de çekilmiş ve yurt dışında gösterimi, satışı yapılmış sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatlarına verilen reklam giderlerini yüzde 50 ora​nında ve 100 bin dolara kadar destekliyoruz"

- "TİM, TOBB, DEİK, sektörel dernek, birlik veya konsey gibi işbirliği kuruluşları için ise desteklerimiz yüzde 70'e ve 200 bin dolara kadar çıkıyor"

(Mehtap Yılmaz/Ankara)

3- Otomotiv şirketleri borsada ralli yaptı

- Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 8 şirketin toplam net karı yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı