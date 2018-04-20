GÜNDEM / 20 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katılacak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul edecek, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/15.00/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin seçim önergesi görüşülecek.
- Başbakan Binali Yıldırım da görüşmelere katılacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çankaya Köşkü’nde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenler, Bayrampaşa, Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da AK Parti 5. Kadın Kolları Olağan İlçe Kongrelerine katılacak.
(İstanbul/10.00/12.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Perakendede Kadının Gücü" temalı programın ardından "Bacıyan-ı Rum Türkiye'nin Üreten Kadınları Ödül Töreni"ne iştirak edecek.
(İstanbul/09.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak Üniversitesi Şehircilik Zirvesi ile İdil'de Toplu Tesis Açılış Töreni'ne katılacak, Toplum Yararına Çalışma kapsamında İdilli kadınları ziyaret edecek, 15 Temmuz Parkı ile Mesire Alanı açılışını gerçekleştirecek.
(Şırnak/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Turizm Yılı kapsamında düzenlenecek Anadolu Ateşi dans gösterisinden önce basın toplantısı yapacak.
(Şanghay) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir aileye taziye ziyaretinde bulunacak, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Kongresi'ne ve Afyonkarahisar Kitap Fuarı açılışına katılacak.
(Afyonkarahisar/11.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MEB Şura Salonu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa" adlı müzikalin özel gösterimine katılacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Şimşek, ABD'de Uluslararası Para Fonu-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında temaslarını sürdürecek
- Şimşek, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "KOBİ’lerde Dönüşüm Zirvesi" ile Bakanlıkta "KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile TSE Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İş birliği Protokolü"nün imza törenine katılacak.
(Ankara/09.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Halkalı ve Çerkezköy tren istasyonlarını ziyaret edecek. Arslan ve Bulc, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapacak.
- Arslan, Türk Sivil Havacılık Akademisinin açılış törenine de katılacak.
(İstanbul/09.45/11.30/12.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
5- TÜİK, mart ayı konut satış istatistikleri ile yurt dışı üretici fiyat endeksini ve nisan ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
6- TOBB, mart ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
7- Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi, DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleri ile bir araya gelecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Şair Cemal Safi, Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğleyin düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde, Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 askerin yargılanması İstanbul 27 Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimine ilişkin, İstanbul Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu, 43 sanığın yargılanması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesinde sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 36 sanığın yargılanmasına Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Gaziantep/09.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Kayserispor karşılaşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası, Altınordu-Grandmedical Manisaspor maçıyla başlayacak.
(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Dinamo Kursk-UMMC Ekaterinburg ve Sopron-Yakın Doğu Üniversitesi maçlarıyla start alacak.
(Sopron/18.00/21.00)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe-Baskonia ve Olympiakos-Zalgiris maçları oynanacak.
(İstanbul/20.45/Atina/21.15) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk konuğu çocuklar oldu
- Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk ziyaretçileri, Türkiye’nin yedi bölgesinden gelen 70 çocuk oldu
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklara havalimanını gezdirerek, bilgi verdi
- Bakan Arslan:
- "Biz attığımız her adımda, bu havalimanında olduğu gibi geleceğimizi ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızı düşünüyoruz"
- "Amacımız çocuklarımıza gelişmiş ve daha temiz bir Türkiye bırakmak"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- 81 il emniyetine "İHA Büro Amirliği"
- Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il emniyet müdürlüğüne, "İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği" kurmaları için talimat yazısı gönderdi
- Çalışma kapsamında Havacılık Daire Başkanlığı tarafından başta Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere 40'ın üzerindeki ilde, belirlenen şartları taşıyan personele drone eğitimleri veriliyor
- Haziran ayı sonunda eğitimlerin tamamlanmasıyla drone ve İHA pilotu olmayan il emniyet müdürlüğü kalmayacak
(Sertaç Bulur-Orhan Onur Gemici/Ankara)
3- Sosyal medyada kullanıcıların "telifle" imtihanı
- Sosyal medyada paylaşılan her türlü ses, görüntü ve veri içeriğinin ABD'de kabul edilen "Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası"na (DMCA) göre denetlendiği, herhangi bir hak ihlalinin tespiti halinde ülke kanunlarına bakılmadan ilgili içeriğin kaldırılabildiği ve söz konusu hesapların kapatılabildiği kaydedildi
- Dijital İletişim Uzmanı Ali Murat Kırık:
-"Telif haklı bir içeriğin kaldırılabilmesi için mutlak suretle telif hakkına sahip kullanıcı tarafından bildirimin gerçekleştirilmesine gerek yoktur. Herhangi bir kullanıcının da bu şikayeti yapması içeriğin kaldırılmasını sağlamaktadır"
-"Twitter olası bir telif hakkı ihlali durumunda, söz konusu içerikleri otomatik olarak silmek yerine hesapları askıya alma yoluna gidiyor, hatta kullanıcıya bildirim göndermeden doğrudan silebiliyor"
- Avukat Burçak Ünsal:
-"Başvuruyu yapanın telif hakkının gerçek sahibi olup olmadığını anlamaları gerekiyor. Bunun için Youtube'un özel bir sistemi var. Telif hakkı sahipleriyle içerik sözleşmesi yapıyor. Bu sayede içeriğin o kişiye ait olup olmadığını teyit edebiliyor fakat Twitter'ın bildiğim kadarıyla böyle bir yöntemi yok"
(İzzet Taşkıran/İstanbul)
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