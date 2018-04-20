GÜNDEM / 20 Nisan 2018

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenler, Bayrampaşa, Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da AK Parti 5. Kadın Kolları Olağan İlçe Kongrelerine katılacak.

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çankaya Köşkü’nde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

2- TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin seçim önergesi görüşülecek.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katılacak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul edecek, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir aileye taziye ziyaretinde bulunacak, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Kongresi'ne ve Afyonkarahisar Kitap Fuarı açılışına katılacak.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Turizm Yılı kapsamında düzenlenecek Anadolu Ateşi dans gösterisinden önce basın toplantısı yapacak.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak Üniversitesi Şehircilik Zirvesi ile İdil'de Toplu Tesis Açılış Töreni'ne katılacak, Toplum Yararına Çalışma kapsamında İdilli kadınları ziyaret edecek, 15 Temmuz Parkı ile Mesire Alanı açılışını gerçekleştirecek.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Perakendede Kadının Gücü" temalı programın ardından "Bacıyan-ı Rum Türkiye'nin Üreten Kadınları Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Halkalı ve Çerkezköy tren istasyonlarını ziyaret edecek. Arslan ve Bulc, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapacak.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "KOBİ’lerde Dönüşüm Zirvesi" ile Bakanlıkta "KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile TSE Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İş birliği Protokolü"nün imza törenine katılacak.

- Şimşek, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.

7- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MEB Şura Salonu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa" adlı müzikalin özel gösterimine katılacak.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleri ile bir araya gelecek.

5- TÜİK, mart ayı konut satış istatistikleri ile yurt dışı üretici fiyat endeksini ve nisan ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

- Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

- Darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

- Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk ziyaretçileri, Türkiye’nin yedi bölgesinden gelen 70 çocuk oldu - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklara havalimanını gezdirerek, bilgi verdi - Bakan Arslan: - "Biz attığımız her adımda, bu havalimanında olduğu gibi geleceğimizi ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızı düşünüyoruz" - "Amacımız çocuklarımıza gelişmiş ve daha temiz bir Türkiye bırakmak"

- Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il emniyet müdürlüğüne, "İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği" kurmaları için talimat yazısı gönderdi

- Çalışma kapsamında Havacılık Daire Başkanlığı tarafından başta Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere 40'ın üzerindeki ilde, belirlenen şartları taşıyan personele drone eğitimleri veriliyor

- Haziran ayı sonunda eğitimlerin tamamlanmasıyla drone ve İHA pilotu olmayan il emniyet müdürlüğü kalmayacak

(Sertaç Bulur-Orhan Onur Gemici/Ankara)

3- Sosyal medyada kullanıcıların "telifle" imtihanı

- Sosyal medyada paylaşılan her türlü ses, görüntü ve veri içeriğinin ABD'de kabul edilen "Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası"na (DMCA) göre denetlendiği, herhangi bir hak ihlalinin tespiti halinde ülke kanunlarına bakılmadan ilgili içeriğin kaldırılabildiği ve söz konusu hesapların kapatılabildiği kaydedildi

- Dijital İletişim Uzmanı Ali Murat Kırık:

-"Telif haklı bir içeriğin kaldırılabilmesi için mutlak suretle telif hakkına sahip kullanıcı tarafından bildirimin gerçekleştirilmesine gerek yoktur. Herhangi bir kullanıcının da bu şikayeti yapması içeriğin kaldırılmasını sağlamaktadır"