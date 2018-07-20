GÜNDEM / 20 Temmuz 2018

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü etkinliklerine katılacak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile görüşecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek.

1- Batı Şeria ve Gazze'de cuma namazının ardından "Yahudi Ulusal Devlet" yasasının kabul edilmesi ve İsrail'in politikalarına karşı düzenlenecek gösteriler takip edilecek.

- "Azınlıklarla ilgili müspet anlamda yaptığımız bütün düzenlemeler Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı anlamında da olumlu sonuçlar doğuruyor"

- Karar kapsamında ilk olarak İstanbul Taksim'deki Sacre Coeur (Kutsal Kalp) Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi Vakfı'na 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi

- Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Vakıflar Meclisi'nin aldığı kararla, genel müdürlüğün idaresindeki kilise, sinagog gibi ibadethanelerin azınlık vakıflarına bedelsiz olarak tahsisinin önü açıldı

1- Finlandiya'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerinde Türkiye, B Grubu'nda ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

- "Alınan kararla çok mutlu olduk. Protokolü imzalarken hem mutluluktan hem de geçmişi düşünüp nostaljiden duygulandım. Kiliseyi 21 yıl önce Hazineden almış, sevinmiş, 2003'te kaybedince de üzülmüştük. Şimdi çok sevinçliyiz. Allah devletimizden razı olsun"

(Burcu Çalık-Ankara)

2- G20 Toplantısı ticaret savaşının gölgesinde geçecek

- Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, bu hafta sonu Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya gelecek

- ABD Başkanı Donald Trump’ın birçok üye ülkeyi hedef alan gümrük vergileri ve kısasa kısas misillemelerin ardından ilk kez toplanacak G20 üyelerinin ana gündem maddesi ticaret gerilimleri olacak - Küresel iş dünyası liderleri, G20’den son dönemde uygulamaya konan tarifelere karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini istiyor - Toplantı, Türkiye açısından yeni ekonomi yönetiminin uluslararası arenada boy göstereceği ilk büyük etkinlik olması nedeniyle önem taşıyor

(Gülbin Yıldırım/Buenos Aires)

3- İki bin yıllık "mozaikli villa" bulundu