GÜNDEM / 21 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak siyasi partiler milletvekili aday listelerini en geç saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna verecek. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Konferans Salonu'nda, "Liman Tek Pencere Sistemi" protokol imza törenine katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TÜİK, nisan ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda devam edilecek. (Ankara/09.30) - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.00) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi"nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - İzmir'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in aralarında bulunduğu 280 sanığın yargılandığı darbe girişimi davası görülecek. (İzmir/10.00) - İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içerisindeki üyeleri hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanması sürecek. (İzmir/10.00) - FETÖ'nün Bolu'daki emniyet yapılanması davasında 73 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Bolu/10.00) - Darbe girişimi sırasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemleri ilişkin davada 36 sanığın yargılanması sürecek. (Gaziantep/14.00) SPOR 1- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı) 2- Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final dördüncü maçlarında Selçuklu Belediyespor-Afyon Belediyespor ve Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Durmazlar maçları yapılacak. (Konya/İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER 1- STAR Rafineri'nin ilk petrol kargosu Azerbaycan'dan - STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter:

- "Şu ana kadar yüzde 99,1 fiziki ilerleme kaydedilen STAR'da 5,2 milyar dolar harcandı. Rafineriyi ekim başında devreye aldığımızda 6,3 milyar dolarlık yatırım tamamlanmış olacak"

- "Haziran sonunda ilk petrol kargomuz sembolik de olması açısından Azerbaycan'dan geliyor, anlaşmasını yaptık. Sonrasında da ilk olarak ham petrol ünitemizi temmuzun üçüncü haftasında devreye alıyoruz"

- "Kurdaki artış para kazanıp kredi ödemeye geçtiğimiz dönemde, öngörülen geri ödeme süresi bir miktar daha artacaktır diye düşünüyorum"

- "Petrolün varil fiyatının 100 dolarlara çıkacağını sanmıyorum. Fiyatların 60-75 dolar aralığında kalacağını düşünüyorum. Bu hem üretim kaynaklarının ekonomisini destekler hem de tüketici açısından çok negatif etkisi olmayacak bir seviye" (Nuran Erkul Kaya/İzmir) 2- SÜTAŞ yatırımı, Doğu'da hayvancılığı canlandıracak - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Bingöl'de SÜTAŞ tarafından hayata geçirilecek "Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi" yatırımı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılığa can suyu olacak

- Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında devlet yardımı ile bu yıl temelinin atılması, 2 yıl sonra da üretime başlaması planlanan tesis, doğrudan yüzlerce, dolaylı olarak binlerce kişiye istihdam sağlayacak - SÜTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İlhan İl: - "10 bin baş damızlıktan alınacak yavrularla her yıl 15 milyon dolar tutarında damızlık, 4 milyon dolar tutarında da besi hayvanı ithalatı önlenecek. Böylece yatırımımızın ülkemiz cari açığına her yıl 99 milyon dolar tutarında bir katkı sağlaması planlanıyor"

- "Tesiste yıllık 332 milyon litre süt işlenecek. Doğrudan bin 12, dolaylı olarak da 5 bin aileye katkı sağlayacak"

- Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç:

- "Bingöl'de boş tarla kalmayacak. Bu yatırımın gelmesiyle hem bitkisel hem de hayvansal üretim artacak" (Abdullah Çelik/Bingöl) 3- FETÖ'cü askerler, birlikleriyle ilgili her türlü bilgiyi örgüte aktarmış - Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren "mahrem imam", sorumlusu olduğu askerlerin görev yaptıkları kışlanın güvenlik açıklarından komutanların zaaflarına kadar her türlü bilgiyi kendilerine ilettiğini, kendilerinin de bu bilgileri not şeklinde örgütün üst düzey yetkililerine gönderdiklerini anlattı

- İtirafçı Y.D: - "Sorumlu olduğumuz askerler tarafından, çalıştıkları kuruma gelen bölgesel terörist sızmaları, birliklerinin coğrafi zayıflıkları ve komutanlarının zaafları bizlere söyleniyordu. Ayrıca yine birlikte çalışmış oldukları üstleri ve astlarıyla ilgili yapmış oldukları tespitler bizlere iletiliyordu. Bizler de almış olduğumuz bu bilgileri not şeklinde üst abimize aktarıyorduk" - "Askerlere çalışmış oldukları kurumlarda kesinlikle kendilerini belli etmemelerini, Fetullah Gülen'e eğer ki ortamda hakaret ya da kötü söz söyleniyorsa karşılık vermemeleri gerektiğini, gerekiyorsa öğrencilerin de hakaret etmesi gerektiğini öğretirdik" (Volkan Kaşik/Malatya) *** Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

GÜNDEM / 21 Mayıs 2018

ANADOLU AJANSI

1 / 7 Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi

2 / 7 Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi

3 / 7 Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi

4 / 7 Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi

5 / 7 Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi

6 / 7 Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi