GÜNDEM / 21 Nisan 2018

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Ataşehir, Maltepe, Sancaktepe ve Beykoz İlçe Kadın Kolları kongrelerine iştirak edecek.

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bucak Kaymakamlığını ziyaret edecek, BEKAP Kitap Fuarı ile Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışlarına ve Ahmet Kadriye Öztürk Öğretmenevi'nde düzenlenecek eğitim değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları 3. Buluşması, Aydoğan Aydın Köprüsü temel atma töreni ile TÜGVA İl Temsilciliği Genç Yönetici Okulu Programı, Kocasinan Belediyesi Erciyesevler Sosyal Tesisleri, kapalı pazar yeri ve Birlik Vakfı şube açılışlarına katılacak.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tokat Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Açılışı, Coğrafi Tescil İşaret Belgesi Takdimi, Tokat Ortak Kullanım Tesisi Açılışı törenlerine katılacak, STK ile oda ve borsa temsilcileriyle bölge istişare toplantıları yaptıktan sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

- Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek Şimşek, ayrıca yatırımcılarla bir araya gelecek.

- "Şu anda yabancı hasta kabul etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Özel hastanelerimizin kapasiteleri şu anda dolu. İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de yeterli kapasitemiz artık yok. Ameliyathanelerimiz ve yabancı hasta katlarımız dolu. Bunun için yeni şehir hastanelerinin açılışıyla kapasitemiz 2-3 kat artacak"

- Yabancı hastalara verdiği hizmetle dünya çapında göz dolduran ve gelen taleplere yetişmekte zorlanan Türkiye, bu yıl sağlık turizminde 800 bini aşkın turistten 8 milyar dolar gelir bekliyor

- "Karekodlu çekte yakaladığımız başarıyı bono ve senede de taşımak, böylece alacaklının zararının önüne geçmek ve bu alandaki kayıt dışılığı engellemek istiyoruz"

- "Yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 16, adedi ise yüzde 34 azaldı"

- "Sağlık turizmi olarak bu yıl için yaklaşık 810 bin turist gelmesini bekliyoruz. Bu rakamlarla 8 milyar dolar gibi bir gelir hedefliyoruz. Kişi başı 9-10 bin dolar gelir öngörüyoruz"

- "Sağlık turizminde, Körfez bölgesindekiler saç ekimi ve estetik, Avrupalılar diş, göz ve estetik, Balkanlardan Moğolistan'a kadar olan ülkelerden gelenler nakil, onkoloji gibi ağır vakalar için geliyor. Afrika'dan da genelde Türkiye'ye kanser tedavileri için hastalar geliyor. Avustralya, Yeni Zelanda ve İskandinav ülkelerinden cilt hastaları tedavi için Türkiye'yi tercih ediyor"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- "Hindistan'da Türk şirketleri için fırsatlar bulunuyor"

- Hindistan Planlama Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Amitabh Kant:

- "Hindistan'da Türk şirketleri için birtakım fırsatlar bulunuyor"

- "Hindistan'da birçok havaalanı inşaatı var bir çok şehrin inşası var. Türk şirketleri Hindistan'daki bu tür faaliyetlerde yer almalılar"

- "Türkiye Hindistan'ın bilgi teknolojilerindeki gücünden fayda sağlayabilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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