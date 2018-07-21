GÜNDEM / 21 Temmuz 2018

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına iştirak edecek.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Vadisi Rekreasyon Projesi alanını, terörden zarar gören bölge şantiyelerini, Ali Paşa ve Üçkuyular TOKİ şantiyelerini, Melik Ahmet Gazi Caddesi, İçkale Hz. Süleyman Cami, Dicle Millet Bahçesi ve Valiliği ziyaret edecek, basın açıklamasında bulunacak.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar, siyaset ve devlet adamı Cahit Kayra’yı ziyaret edecek, Abdal Musa Anma Etkinlikleri'ne katılacak.

- "Günübirlik yaklaşımlarla fındıkta sorunlar o an için çözülür sanılır ama her yıl yine bu sorunları tartışırız"

- "Fındıkta piyasanın mutlaka üretici açısından da tüketici açısından da güvenlikli bir ortama kavuşması lazım" \

- İstanbul'daki iki havalimanında, geçen senenin aynı dönemine göre toplam yüzde 12'lük yolcu artışı görüldü

- Bu yılın ilk yarısında 48 milyon 818 bin 527 yolcuya hizmet veren Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında geçen senenin aynı dönemine göre 5 milyon 501 bin 93'lük yolcu artışı yaşandı

1- Almanya'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final ve klasman maçları yapılacak. Türkiye, klasman maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Gültekin Yetgin / Giresun) (Fotoğraflı- Görüntülü)

3- Piyanoya tutkulu otizmli Azat'ın lise yolculuğu gölge öğretmene bağlı

- Birkaç sesi duyabilen nadir rastlanan "absolut kulağa" sahip, piyanoya ve klasik müziğe tutkulu 14 yaşındaki otizmli Azat Çalğın, güzel sanatlar lisesine dereceyle girmeyi başardı

- Şimdiye kadar birebir eğitim gören Azat, lisede alacağı kaynaştırma eğitimiyle hem sosyalleşecek hem de arkadaş edinerek, grup halinde hareket etmeyi öğrenecek

- Azat'ın bu zorlu süreçte ilerlemesi ve müzikle yoluna devam edebilmesi için gölge öğretmene ihtiyacı var

- Anne Sevinç Çalğın:

- "Azat gerçekten piyanonun başında başka bir adam oluyor, yani normalleşiyor. Güzel sanatlar lisesini yüksek bir dereceyle kazandı. Müzik öğretmeninin desteği ve Azat'ın yeteneğiyle bugünlere geldik. Güzel sanatlar lisesini bitirmesini, konservatuvara girmesini istiyorum. Üniversite sıralarında oğlumu görmek istiyorum, yapabileceğine de inanıyorum"

- "Azat şimdi 20-30 kişilik bir sınıfta eğitim alacak. Artık birebir eğitim görmeyecek. Bu süreçte Azat'ın desteğe ihtiyacı var. Onunla birebir ilgilenebilecek bir gölge öğretmene ve piyano öğretmenine ihtiyacımız var."

(Zeynep Rakipoğlu / İstanbul)

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