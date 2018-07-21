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GÜNDEM / 21 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar, siyaset ve devlet adamı Cahit Kayra’yı ziyaret edecek, Abdal Musa Anma Etkinlikleri'ne katılacak.

(İstanbul/12.00/Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Vadisi Rekreasyon Projesi alanını, terörden zarar gören bölge şantiyelerini, Ali Paşa ve Üçkuyular TOKİ şantiyelerini, Melik Ahmet Gazi Caddesi, İçkale Hz. Süleyman Cami, Dicle Millet Bahçesi ve Valiliği ziyaret edecek, basın açıklamasında bulunacak.

(Diyarbakır/09.45-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına iştirak edecek.

(Buenos Aires) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Almanya'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final ve klasman maçları yapılacak. Türkiye, klasman maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Chemnitz/19.00)

2- Fransa Bisiklet Turu 14. etapla sürüyor.

3- Dünya Eskrim Şampiyonası Çin'de devam ediyor.

(Wuxi)

ÖZEL HABER

1- İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 12 arttı

- Bu yılın ilk yarısında 48 milyon 818 bin 527 yolcuya hizmet veren Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında geçen senenin aynı dönemine göre 5 milyon 501 bin 93'lük yolcu artışı yaşandı

- İstanbul'daki iki havalimanında, geçen senenin aynı dönemine göre toplam yüzde 12'lük yolcu artışı görüldü

(İzzet Taşkıran / İstanbul)

2- Fındık piyasasında güvenli ortam gerekiyor"
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- FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar:
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- "Fındıkta piyasanın mutlaka üretici açısından da tüketici açısından da güvenlikli bir ortama kavuşması lazım"
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- "Günübirlik yaklaşımlarla fındıkta sorunlar o an için çözülür sanılır ama her yıl yine bu sorunları tartışırız"

(Gültekin Yetgin / Giresun) (Fotoğraflı- Görüntülü)

3- Piyanoya tutkulu otizmli Azat'ın lise yolculuğu gölge öğretmene bağlı

- Birkaç sesi duyabilen nadir rastlanan "absolut kulağa" sahip, piyanoya ve klasik müziğe tutkulu 14 yaşındaki otizmli Azat Çalğın, güzel sanatlar lisesine dereceyle girmeyi başardı

- Şimdiye kadar birebir eğitim gören Azat, lisede alacağı kaynaştırma eğitimiyle hem sosyalleşecek hem de arkadaş edinerek, grup halinde hareket etmeyi öğrenecek

- Azat'ın bu zorlu süreçte ilerlemesi ve müzikle yoluna devam edebilmesi için gölge öğretmene ihtiyacı var

- Anne Sevinç Çalğın:

- "Azat gerçekten piyanonun başında başka bir adam oluyor, yani normalleşiyor. Güzel sanatlar lisesini yüksek bir dereceyle kazandı. Müzik öğretmeninin desteği ve Azat'ın yeteneğiyle bugünlere geldik. Güzel sanatlar lisesini bitirmesini, konservatuvara girmesini istiyorum. Üniversite sıralarında oğlumu görmek istiyorum, yapabileceğine de inanıyorum"

- "Azat şimdi 20-30 kişilik bir sınıfta eğitim alacak. Artık birebir eğitim görmeyecek. Bu süreçte Azat'ın desteğe ihtiyacı var. Onunla birebir ilgilenebilecek bir gölge öğretmene ve piyano öğretmenine ihtiyacımız var."

(Zeynep Rakipoğlu / İstanbul)

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21 Temmuz 2018 AA Gündemi

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